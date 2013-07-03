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İddia : Samsung, Boxee firmasını satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Samsung, Boxee firmasını satın aldı

İsrail kaynaklı Waze firmasından sonra bu ülke kaynaklı yeni bir satın alım daha, ülkede yükselen teknoloji trendini de gözler önüne seriyor. 

İsrailli güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre uzun süredir set üstü TV kutusu üretimi yapan Boxee, teknoloji devi Samsung tarafından satın alındı. 

2007 yılın kurulan Boxee, Box ve Cloud DVR adında set üstü TV kutularını oturma odalarına kadar ulaştırıyordu. Samsung'un Boxee için 30 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. Satın alma kapsamında tepe yöneticisi Avner Ronen de dahil 40 çalışan görevlerine devam edecek.

HD kanalların akışı, isteğe bağlı filmler, tv dizileri, müzik yayınları gibi içerikleri internet üzerinden kullanıcılara ulaştıran Boxee, Cloud DVR adlı ürünü ile aylık 10$ karşılığında bulut tabanlı DVR hizmeti de vermeye başlamıştı. Samsung'un Boxee'nin tecrübelerini Smart TV ürünlerine aktarmayı planladığı tahmin ediliyor.

http://techcrunch.com/2013/07/03/streaming-entertainment-startup-boxee-acquired-by-samsung-for-around-30m/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl
Bu firmayı satın almasa o bahsedilen özellikleri samsung tüketicilere veremezmiydi yani???
HD kanalların akışı, isteğe bağlı filmler, tv dizileri, müzik yayınları gibi içerikleri internet üzerinden kullanıcılara ulaştıran Boxee, Cloud DVR adlı ürünü ile aylık 10$ karşılığında bulut tabanlı DVR hizmeti de vermeye başlamıştı.

bunlar kendi işlemcisini geliştirebilen bir firma için çok zor şeyler olmasa gerek..
upload hızı 1Mbit olan bir ülkede online dvr hizmeti ise komik olur..
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Guest-F8946C419 6 yıl
AR-GE süresi, masrafı ve diğer çevresel faktörleri hesaplamışlardır. Çünkü teknoloji devamlı gelişiyor ve rakiplerinden ileriye geçmek için zaman kaybetmemek istemişler tahminimce. O yüzden bu yolu tercih etmiş olabilirler bence.
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furkant1 6 yıl
Her ay yeni bir boxe bekliyoruz
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cryptdlg 6 yıl
Boxee box a şöyle yeni bir yazılım çıkarsalar, iyi olur.
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furkant1 6 yıl
Her ay yeni bir boxe bekliyoruz
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alibakirhan 6 yıl
o bu değilde klavye çok hoşuma gitti tasarımıda çok beğendim
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lawness 6 yıl
Samsung baya delirdi ya gelişim olarak mükemmmel hızlılar ve ciddende kalitesi ortada
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SuperSantorelli 6 yıl lawness
king_adam

Samsung baya delirdi ya gelişim olarak mükemmmel hızlılar ve ciddende kalitesi ortada



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