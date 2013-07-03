İddia : Samsung, Boxee firmasını satın aldı





İsrail kaynaklı Waze firmasından sonra bu ülke kaynaklı yeni bir satın alım daha, ülkede yükselen teknoloji trendini de gözler önüne seriyor.





İsrailli güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre uzun süredir set üstü TV kutusu üretimi yapan Boxee, teknoloji devi Samsung tarafından satın alındı.





2007 yılın kurulan Boxee, Box ve Cloud DVR adında set üstü TV kutularını oturma odalarına kadar ulaştırıyordu. Samsung'un Boxee için 30 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. Satın alma kapsamında tepe yöneticisi Avner Ronen de dahil 40 çalışan görevlerine devam edecek.





HD kanalların akışı, isteğe bağlı filmler, tv dizileri, müzik yayınları gibi içerikleri internet üzerinden kullanıcılara ulaştıran Boxee, Cloud DVR adlı ürünü ile aylık 10$ karşılığında bulut tabanlı DVR hizmeti de vermeye başlamıştı. Samsung'un Boxee'nin tecrübelerini Smart TV ürünlerine aktarmayı planladığı tahmin ediliyor.

http://techcrunch.com/2013/07/03/streaming-entertainment-startup-boxee-acquired-by-samsung-for-around-30m/