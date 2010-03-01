İddia: Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşayabilir

Apple, iPad'in satış takviminde değişikliğe gitmeli; bu öneri, Conaccord Adams'ın analistlerinden Peter Misek'e ait. Misek, Apple iPad'in üretimden sorumlu olan Foxconn'un "belli olmayan üretim sorunu"yla karşı karşıya kaldığını ve bu yüzden Apple'ın Mart ve Nisan ayı için beklenenden çok daha az iPad stoğu yapmak zorunda kalacağını iddia etti.

Misek'e göre Apple sadece Mart ayı için yaklaşık 1 milyon iPad üretimi hedeflerken, sorundan dolayı Foxconn ancak 300 bin adet iPad üretimi yapabilecek. Üretimdeki bu aksama Mart ayıyla da sınırlı kalmayacak ve Nisan ayında da üretim hattından ancak 800 bin iPad çıkacak. Misek, Apple'ın bu soruna ancak iPad'in çıkış tarihini 1 ay daha erteleyerek çözüm bulabileceğini, eğer böyle bir erteleme olmazsa firmanın stoklarda sıkıntı çekebileceğini belirtiyor. Kimi kaynaklar Apple'ın 3N destekli iPad'in çıkış tarihi olarak Nisan ayını duyurması, firmanın bu soruna getirdiği çözümlerden olabileceğini söylüyor.

Bu yorumların sahibi Peter Misek, Apple'ın 27 Ocak'taki etkinliğinde iPad'in yanı sıra iPhone OS 4.0 ile Verizon'la satışa sunulacak CDMA destekli iPhone'u tanıtacağını iddia etmiş ancak bu iddialar doğru çıkmamıştı.