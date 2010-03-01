İddia: Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşayabilir

Apple, iPad'in satış takviminde değişikliğe gitmeli; bu öneri, Conaccord Adams'ın analistlerinden Peter Misek'e ait. Misek, Apple iPad'in üretimden sorumlu olan Foxconn'un "belli olmayan üretim sorunu"yla karşı karşıya kaldığını ve bu yüzden Apple'ın Mart ve Nisan ayı için beklenenden çok daha az iPad stoğu yapmak zorunda kalacağını iddia etti.
Misek'e göre Apple sadece Mart ayı için yaklaşık 1 milyon iPad üretimi hedeflerken, sorundan dolayı Foxconn ancak 300 bin adet iPad üretimi yapabilecek. Üretimdeki bu aksama Mart ayıyla da sınırlı kalmayacak ve Nisan ayında da üretim hattından ancak 800 bin iPad çıkacak. Misek, Apple'ın bu soruna ancak iPad'in çıkış tarihini 1 ay daha erteleyerek çözüm bulabileceğini, eğer böyle bir erteleme olmazsa firmanın stoklarda sıkıntı çekebileceğini belirtiyor. Kimi kaynaklar Apple'ın 3N destekli iPad'in çıkış tarihi olarak Nisan ayını duyurması, firmanın bu soruna getirdiği çözümlerden olabileceğini söylüyor.
Bu yorumların sahibi Peter Misek, Apple'ın 27 Ocak'taki etkinliğinde iPad'in yanı sıra iPhone OS 4.0 ile Verizon'la satışa sunulacak CDMA destekli iPhone'u tanıtacağını iddia etmiş ancak bu iddialar doğru çıkmamıştı.
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"ürünlerimiz stoklarla sinirlidir lütfen acele edin.."
ikincisi, yeni özellikler ileride ekleyecek olsa da, bu asla USB olmayacaktır. Zaten basit bir adaptorle, USB bağlantısı veya SD kart bağlantısı yapabiliyorsunuz.
bkz:
Aynı anda hem USB hem başka şey bağlamak ÇOK SAÇMA olacağı için, tek çıkış bırakıp adaptorler aracılığıyla I/O yapılmasını sağlamışlar.
Elinizde tutup okumak ve eğlenmek için yapılan bir cihaza, birden fazla dışarıdan cihaz bağlamak saçma, gereksiz, ve aşırı derecede uygunsuzdur. Böyle minimalist ve yaptığı işlere mükemmel şekilde fokuslu cihaza bir sürü şey bağlamaya çalışan kişi, Apple'ın hedef kitlesi olmamalı. Çünkü Apple, alıcılarında bir kalite de tutturmaya çalışıyor.
Analistlerin tahminlerine göre, Apple Ipad dünyadaki tüm Ipad'lerin toplamından çok satacak.
ki bu aslında neredeyse kesin...
Çünkü, insanların %95 inin notebooklarında yaptığı şeyleri, dosya sistemiydi, file folder gibi şeylerle zerre kadar ilgilenmeden bilgisayarın açılmasıydı kapanmasıydı fanıydı piliydi antivirüsüydü bilmemnesiydi ilgilenmeden, bilgisayardan daha hızlı daha içgüdüsel daha eğlenceli bir şekilde yapacak..
Ipad, insanların alışkanlıklarını değiştirecek. Bizim dünyayı analiz edemeyen, neyin ne olduğunu göremeyen, kablosuz çağda masa üstü işletim sistemlerinin bile yok olma yolunda olduğu çağda, aklı hala USB de IO larda olan enterasan bakış açısına sahip insanımız ise, 2-3 yıl sonra dünyadaki tüm içerik Ipad e taşınınca yavaştan anlamaya başlayacak durumu. Iphone gibi.
O zamana kadar da avrupa ve ABD nin netbook stoklarını etiririz muhtemelen.
Herşeyi geriden takip ediyoruz zaten.
Haklısın okur okumaz benimde burnuma reklam kokuları geldi. Sınırlı stoğu duyan insanlar yine kuyruklar oluşturacak.