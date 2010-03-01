Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşayabilir

9 yıl
7,6b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, iPad'in satış takviminde değişikliğe gitmeli; bu öneri, Conaccord Adams'ın analistlerinden Peter Misek'e ait. Misek, Apple iPad'in üretimden sorumlu olan Foxconn'un "belli olmayan üretim sorunu"yla karşı karşıya kaldığını ve bu yüzden Apple'ın Mart ve Nisan ayı için beklenenden çok daha az iPad stoğu yapmak zorunda kalacağını iddia etti.

Misek'e göre Apple sadece Mart ayı için yaklaşık 1 milyon iPad üretimi hedeflerken, sorundan dolayı Foxconn ancak 300 bin adet iPad üretimi yapabilecek. Üretimdeki bu aksama Mart ayıyla da sınırlı kalmayacak ve Nisan ayında da üretim hattından ancak 800 bin iPad çıkacak. Misek, Apple'ın bu soruna ancak iPad'in çıkış tarihini 1 ay daha erteleyerek çözüm bulabileceğini, eğer böyle bir erteleme olmazsa firmanın stoklarda sıkıntı çekebileceğini belirtiyor. Kimi kaynaklar Apple'ın 3N destekli iPad'in çıkış tarihi olarak Nisan ayını duyurması, firmanın bu soruna getirdiği çözümlerden olabileceğini söylüyor.

Bu yorumların sahibi Peter Misek, Apple'ın 27 Ocak'taki etkinliğinde iPad'in yanı sıra iPhone OS 4.0 ile Verizon'la satışa sunulacak CDMA destekli iPhone'u tanıtacağını iddia etmiş ancak bu iddialar doğru çıkmamıştı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bluemad 9 yıl
reklam kokan hareketler bunlar...
"ürünlerimiz stoklarla sinirlidir lütfen acele edin.."
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlphaCentauri 9 yıl
her özelliği bir arada vermemek, Apple politikası değil, teknoloji dünyasının politikası, bu bir.

ikincisi, yeni özellikler ileride ekleyecek olsa da, bu asla USB olmayacaktır. Zaten basit bir adaptorle, USB bağlantısı veya SD kart bağlantısı yapabiliyorsunuz.

bkz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynı anda hem USB hem başka şey bağlamak ÇOK SAÇMA olacağı için, tek çıkış bırakıp adaptorler aracılığıyla I/O yapılmasını sağlamışlar.
Elinizde tutup okumak ve eğlenmek için yapılan bir cihaza, birden fazla dışarıdan cihaz bağlamak saçma, gereksiz, ve aşırı derecede uygunsuzdur. Böyle minimalist ve yaptığı işlere mükemmel şekilde fokuslu cihaza bir sürü şey bağlamaya çalışan kişi, Apple'ın hedef kitlesi olmamalı. Çünkü Apple, alıcılarında bir kalite de tutturmaya çalışıyor.

Analistlerin tahminlerine göre, Apple Ipad dünyadaki tüm Ipad'lerin toplamından çok satacak.
ki bu aslında neredeyse kesin...

Çünkü, insanların %95 inin notebooklarında yaptığı şeyleri, dosya sistemiydi, file folder gibi şeylerle zerre kadar ilgilenmeden bilgisayarın açılmasıydı kapanmasıydı fanıydı piliydi antivirüsüydü bilmemnesiydi ilgilenmeden, bilgisayardan daha hızlı daha içgüdüsel daha eğlenceli bir şekilde yapacak..

Ipad, insanların alışkanlıklarını değiştirecek. Bizim dünyayı analiz edemeyen, neyin ne olduğunu göremeyen, kablosuz çağda masa üstü işletim sistemlerinin bile yok olma yolunda olduğu çağda, aklı hala USB de IO larda olan enterasan bakış açısına sahip insanımız ise, 2-3 yıl sonra dünyadaki tüm içerik Ipad e taşınınca yavaştan anlamaya başlayacak durumu. Iphone gibi.
O zamana kadar da avrupa ve ABD nin netbook stoklarını etiririz muhtemelen.

Herşeyi geriden takip ediyoruz zaten.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arenwap 9 yıl

bluemad

reklam kokan hareketler bunlar...
"ürünlerimiz stoklarla sinirlidir lütfen acele edin.."


Haklısın okur okumaz benimde burnuma reklam kokuları geldi. Sınırlı stoğu duyan insanlar yine kuyruklar oluşturacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, tablet ve
2 etiket daha Apple foxconn
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim