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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : iPad 3 modeli 3 versiyonla gelirken yeni Apple TV de beraberinde tanıtılacak

7 yıl
7,6b
1
67
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı etkinlik için belirlenen 7 Mart tarihi, hazırlanan davetiyelerde ortaya çıktı. Bununla birlikte davetiyede kullanılan slogan yeni spekülasyonların doğmasına neden oldu.
9to5Mac sitesinin iddiasına göre 7 Mart tarihinde tanıtılacak iPad 3 versiyonu sayısı 3. Daha önce internete sızan ürün kodlarında iPad J1, J2 ve J2A versiyonlarının hazırlandığına dair işaretler vardı. 
Tahminler J1 verisyonunun sadece WiFi modeline, J2 ve J2A versiyonunun GSM/CDMA/LTE bağlantılarının farklı kombinasyonlarına sahip modellere işaret ettiğini yönünde. Her versiyonun kendi içindeki 3 farklı model numarası da depolama kapasitesine işaret ediyor. Ancak bu kez 128GB kapasitenin de seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor. Çünkü Full HD içerikler için daha fazla alana ihtiyaç olacak.
Pek çok otoritenin yorum yaptığı fiziksel Home tuşunun bu modelde olmayacağı davetiye görselinden açıkça belli oluyor. Çünkü ikonlar arasındaki açıklıktan iPad'in dikey pozisyonda tutulduğu anlaşılıyor. Bunun tek istisnası görseldeki iPad modelinin ters tutulmuş olması. Ancak bu da zayıf bir ihtimal.
Görseldeki slogandan görmek fiilinin dışında bir de dokunmak fiiline vurgu yapılması iPad'in Retina Display ekranın yanında yeni bir dokunmatik teknolojisi ile birlikte sunulacağını anlatıyor.
Kaynaklara göre iPad 3 WiFi sadece beyaz renkte sunulacakken iletişim yongasına sahip diğer modeller siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olacak.
Etkinlikte tanıtılması beklenen diğer bir ürün ise Apple TV.
Bazı analistler standart bir Apple televizyonu beklese de ürün kodlarında rastlanan diğer bir J33 ifadesi güncellenmiş Apple TV olabileceğini gösteriyor. Güncellenmiş Apple TV modelinde daha hızlı A5X işlemcisinin kullanılacağı ifade ediliyor. Bu sayede Apple TV 1080p formatındaki videoları rahatça oynatabilecek ve A5X işlemcisi Apple TV için biçilmiş kaftan. Ayrıca Siri desteğine sahip yenilikçi bir kumanda ve Bluetooth 4.0 da Apple TV'de yer alacağı düşünülen özelliklerden.
İddia : iPad 3 modeli 3 versiyonla gelirken yeni Apple TV de beraberinde tanıtılacak
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http://thenextweb.com/apple/2012/02/29/new-apple-tv-coming-immediately-after-ipad-3-event-possibly-with-a-new-remote/ Yorum Yaz
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bababll 7 yıl en beğenilen
7 mart'tan önce;
...olabilir.
...öngörülüyor.
muhtemelen...
...tahmin ediliyor.
7 mart'tan sonra:
bu ne len!
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cagataykoroglu 7 yıl
Iron Sky
Eveet gelismeler guzel Iyiki ipad2 almamisim

bence sen 4 ü bekle o daha iyi olacakmış.
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a1g0rithm 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

apple umarım girer tv sektörüne. bu alanda samsung'un eli korkunç kuvvetli. plazma, lcd, led ve oled panel üretiyor adamlar. kısacası samsung bu alanda apple'ı siler süpürür. böylece apple'ın ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağı da anlaşılmış olur.

peki bu konuda apple ne yapabilir?

çözünürlük desen yayın standartları yüzünden elin kolun bağlı. yani 5000x4000 ekranda yapsan ne o çözünürlükte yayın var ne de film var. yüksek çözünürlüklü panel tv'de bişey ifade etmiyor.

görüntü kalitesi desen samsung oled paneli üretti ve tv'lerini ingiltere'de satışa çıkardı bile. görüntü kalitesinin muhteşem olduğundan bahsediliyor. apple ne kadar daha muhteşemini yapabilir? hangi göz bunu algılayabilir?

apple'ın elindeki tek silah akıllı tv mevzusu. samsung o işinde içinde. en kötü android'i tv için optimize edip koyar içine ios'a karşı. apple iphone ve ipad'leri ile etkileşen bir tv yapacatır. ama bu işi ses getirecek şekilde nasıl yapacak çıksın tv görürüz.

Apple'ın elinde bir ekosistem var.

iTunes ve iCloud ekosistemi.

Filmi iTunes üzerinden kiralayıp izleyeceksin, muhtemelen Siri ile televizyona tam kumanda sağlayacaksın, iPhone kullanan arkadaşına iMessage göndereceksin.

Macbook Pro'nda çalıştığın projeleri televizyona kablosuz aktaracaksın. Dev ekranda facetime yapacaksın.

Bu demek değil ki Samsung bunun altında kalır.

Ctrl+c, ctrl+v

Samsung için bu kadar basit.
murdocklawlessapple umarım girer tv sektörüne. bu alanda samsung'un eli korkunç kuvvetli. plazma, lcd, led ve oled panel üretiyor adamla...
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söny 7 yıl
Notebook tablet ve telefonda iddalı olabilir ama tv de çok büyük rakipleri var samsung lg sony toshiba gibi dev cok saglam tv ler karşısında ne yapıcak cok merak ediyorum oysaki tv'mi alalı daha 1yıl olmadı inş çok muhtesem bi şey cıkarmaz bide yeni tv için ugrasıcaz sonra
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phantom_coal 7 yıl
Bu apple tv de ne işe yariyorsa.
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udolu1905 7 yıl phantom_coal
phantom_coal
Bu apple tv de ne işe yariyorsa.

apple tv bi kutucuk tv ye prize ve evdeki internete bagliosun sonra istersen i pad pc /mac ve iphonundan ki fileri oynata biliorsun kendi sistemindeki filmleri kiralama yada alabiliosun net uzerinden oynatiyor indirme yok :)
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ntorenci 7 yıl
süper yorum
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hasansezerus 7 yıl
walla hocam arkadaşın dayısı taylandda tedarik sorunu yine olacakmış gibisinden konuşuluyormus amerikada bile. yani yine önce ön sipariş dönemi sonra tedarik dönemi sonra avrupaya tedarik dönemi falan yaza gelirse tr'ye iyidir. şahsen erken gelirse de almayı düşünenlere hayırlı olsun ben şimdilik ipad2 16 wi-fi ımla epeyce daha idare edecem gibi..
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Haqn 7 yıl
murdocklawless
apple umarım girer tv sektörüne. bu alanda samsungun eli korkunç kuvvetli. plazma, lcd, led ve oled panel üretiyor adamlar. kısacası samsung bu alanda appleı siler süpürür. böylece appleın ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağı da anlaşılmış olur.peki bu konuda apple ne yapabilir?çözünürlük desen yayın standartları yüzünden elin kolun bağlı. yani 5000x4000 ekranda yapsan ne o çözünürlükte yayın var ne de film var. yüksek çözünürlüklü panel tvde bişey ifade etmiyor.görüntü kalitesi desen samsung oled paneli üretti ve tvlerini ingilterede satışa çıkardı bile. görüntü kalitesinin muhteşem olduğundan bahsediliyor. apple ne kadar daha muhteşemini yapabilir? hangi göz bunu algılayabilir?appleın elindeki tek silah akıllı tv mevzusu. samsung o işinde içinde. en kötü androidi tv için optimize edip koyar içine iosa karşı. apple iphone ve ipadleri ile etkileşen bir tv yapacatır. ama bu işi ses getirecek şekilde nasıl yapacak çıksın tv görürüz.

Cinema Display gordunmu hic hocam? iMac ve ya MacBook lardaki ekran kalitesini, IPS panel kullanarak ayni goruntuyu iTV diye versin iOS ile birlikte + Siriyide entegre ettimi ne samsung smarttv nede baska bir marka kalir akilli televizyon pazarinda.
Samsung smarttv yi gelistiriyor zaten, hatta sesle kontrol ve motion kontrol de var reklamlarinda ama Apple'in elinde iOS gibi bir platform var ve Apple'i farkli kilan bu, kendi icinde herseyi ama entegre birbirine. Apple zaten tek tusla iPhone, iPad'den veya Mac den goruntuyu Apple TV ye aktarmani sagliyor suan ayni olaylari cok kolay bir sekilde iTV icinde aktararak gelicek ki adamlarin daha ustune dusunup neler ekliyecegini bilemeyiz. Motion controlde iTV icin konusuluyor hatta Sharp panellerini uretmeye basladi bile.
Apple girdigi her sektoru degistiriyor bu yuzden televizyon icinde neler yapacagini bilemezsin.
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E_Aydin35 7 yıl
Apple %100 Apple Tv çıkarıcak yani adamlar her sektörde var Tv olmazsa olmaz v eTv olursa insanlar direk daha doğrusu Apple kullanıcıları yada fanları direk tercihlerini burada kullanıcak çok büyük bir kitle olacağı kesin olur bence...Ayrıca iPad 3'de 128gb kapasite sunulması iyi düşünülmüş sonuçta bu tür yüksek maaliyetli bir ürünü alıcaksa adam ya parası vardır isim yeterlidir onuniçin, yada... .:):)
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3qzotix 7 yıl
Apple iddia kelimesinin de patentini aldı galiba, her apple haberinde iddia kelimesi geçiyor :)
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Psycna 7 yıl
fandroidciler ve gereksiz yorumlari doldurmus yine konuyu.

ben ipad3'u kesin alacagim gozu ile bakiyorum. ama siri vs. hic bahsi gecmiyor, gelmeyecek mi acaba ipad'lere bu siri???
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snomask 7 yıl
apple tv'den kasıt LCD değil. TV'nin sol altındaki siyah kutu :) ayrıca 2007'den beri apple tv var. apple.com/...

murdocklawless

apple umarım girer tv sektörüne. bu alanda samsungun eli korkunç kuvvetli. plazma, lcd, led ve oled panel üretiyor adamlar. kısacası samsung bu alanda appleı siler süpürür. böylece appleın ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağı da anlaşılmış olur.peki bu konuda apple ne yapabilir?çözünürlük desen yayın standartları yüzünden elin kolun bağlı. yani 5000x4000 ekranda yapsan ne o çözünürlükte yayın var ne de film var. yüksek çözünürlüklü panel tvde bişey ifade etmiyor.görüntü kalitesi desen samsung oled paneli üretti ve tvlerini ingilterede satışa çıkardı bile. görüntü kalitesinin muhteşem olduğundan bahsediliyor. apple ne kadar daha muhteşemini yapabilir? hangi göz bunu algılayabilir?appleın elindeki tek silah akıllı tv mevzusu. samsung o işinde içinde. en kötü androidi tv için optimize edip koyar içine iosa karşı. apple iphone ve ipadleri ile etkileşen bir tv yapacatır. ama bu işi ses getirecek şekilde nasıl yapacak çıksın tv görürüz.

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udolu1905 7 yıl snomask
snomask
apple tv'den kasıt LCD değil. TV'nin sol altındaki siyah kutu :) ayrıca 2007'den beri apple tv var. apple.com/...

murdocklawless

apple umarım girer tv sektörüne. bu alanda samsungun eli korkunç kuvvetli. plazma, lcd, led ve oled panel üretiyor adamlar. kısacası samsung bu alanda appleı siler süpürür. böylece appleın ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağı da anlaşılmış olur.peki bu konuda apple ne yapabilir?çözünürlük desen yayın standartları yüzünden elin kolun bağlı. yani 5000x4000 ekranda yapsan ne o çözünürlükte yayın var ne de film var. yüksek çözünürlüklü panel tvde bişey ifade etmiyor.görüntü kalitesi desen samsung oled paneli üretti ve tvlerini ingilterede satışa çıkardı bile. görüntü kalitesinin muhteşem olduğundan bahsediliyor. apple ne kadar daha muhteşemini yapabilir? hangi göz bunu algılayabilir?appleın elindeki tek silah akıllı tv mevzusu. samsung o işinde içinde. en kötü androidi tv için optimize edip koyar içine iosa karşı. apple iphone ve ipadleri ile etkileşen bir tv yapacatır. ama bu işi ses getirecek şekilde nasıl yapacak çıksın tv görürüz.



+1 apple tv bi nevi multimedia kutusudur tv ye hayat verir
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yakamoz77 7 yıl
ipad3 için hologram olacak diye bir kaç yerde okumuştum bununla ilgili sanırım net bir açıklama yapılmamış.
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LKLC 7 yıl
saçmalamayın. eğer düşünüldüğü gibi yüksek çözünürlüklü ekran ile gelecekse, aletin adının 2s olması imkansız. 3gs ve 4s de tasarım ve ekran değişmedi. yani radikal bir değişim olmadı. bu nedenle yüksek çözünürlüklü ekran ile geleceği kesin olan yeni ipad modelinin ismi de "ipad 3" olacak.
görmeniz ve dokunmanız gereken bir şey derken muhtemelen yeni ekran ve yeni dokunma teknolojisinden bahsediyorlar.
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