İddia : iPad 3 modeli 3 versiyonla gelirken yeni Apple TV de beraberinde tanıtılacak

Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı etkinlik için belirlenen 7 Mart tarihi, hazırlanan davetiyelerde ortaya çıktı. Bununla birlikte davetiyede kullanılan slogan yeni spekülasyonların doğmasına neden oldu.

9to5Mac sitesinin iddiasına göre 7 Mart tarihinde tanıtılacak iPad 3 versiyonu sayısı 3. Daha önce internete sızan ürün kodlarında iPad J1, J2 ve J2A versiyonlarının hazırlandığına dair işaretler vardı.

Tahminler J1 verisyonunun sadece WiFi modeline, J2 ve J2A versiyonunun GSM/CDMA/LTE bağlantılarının farklı kombinasyonlarına sahip modellere işaret ettiğini yönünde. Her versiyonun kendi içindeki 3 farklı model numarası da depolama kapasitesine işaret ediyor. Ancak bu kez 128GB kapasitenin de seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor. Çünkü Full HD içerikler için daha fazla alana ihtiyaç olacak.

Pek çok otoritenin yorum yaptığı fiziksel Home tuşunun bu modelde olmayacağı davetiye görselinden açıkça belli oluyor. Çünkü ikonlar arasındaki açıklıktan iPad'in dikey pozisyonda tutulduğu anlaşılıyor. Bunun tek istisnası görseldeki iPad modelinin ters tutulmuş olması. Ancak bu da zayıf bir ihtimal.

Görseldeki slogandan görmek fiilinin dışında bir de dokunmak fiiline vurgu yapılması iPad'in Retina Display ekranın yanında yeni bir dokunmatik teknolojisi ile birlikte sunulacağını anlatıyor.

Kaynaklara göre iPad 3 WiFi sadece beyaz renkte sunulacakken iletişim yongasına sahip diğer modeller siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olacak.

Etkinlikte tanıtılması beklenen diğer bir ürün ise Apple TV.

Bazı analistler standart bir Apple televizyonu beklese de ürün kodlarında rastlanan diğer bir J33 ifadesi güncellenmiş Apple TV olabileceğini gösteriyor. Güncellenmiş Apple TV modelinde daha hızlı A5X işlemcisinin kullanılacağı ifade ediliyor. Bu sayede Apple TV 1080p formatındaki videoları rahatça oynatabilecek ve A5X işlemcisi Apple TV için biçilmiş kaftan. Ayrıca Siri desteğine sahip yenilikçi bir kumanda ve Bluetooth 4.0 da Apple TV'de yer alacağı düşünülen özelliklerden.

http://thenextweb.com/apple/2012/02/29/new-apple-tv-coming-immediately-after-ipad-3-event-possibly-with-a-new-remote/