İddia : iPad 3 üretimi başlamak üzere

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Apple'ın tanıttığı iPhone 4S modelinin analizleri, ön sipariş sayıları ve satışa sunulduğu gün izlenimleri 10 gündür teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak iPhone 4S heyecanı yatışmaya başlayınca yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı.
İddiaların odağına bu kez yeni iPad modeli oturdu. Susquhenna firması analisti Jeff Fidacaro tedarik zincirindeki bir kaynaktan edindiği bilgiye göre iPad 3 modelinin üretime başlamak üzere olduğunu belirtti.
Fidacaro 4. çeyrekte iPad üretiminin artacağını belirtiyor. Tatil sezonu satışlar için geleneksel bir artış sağlıyor. 11-13 milyon olan üretim rakamı 12-14 milyona çıkmış durumda. Bu da iPad 3 modelinin ekran piyasaya çıkışına işaret ediyor olabilir.
Fidacaro iPad 3 modelinin 600 000 - 1 milyon arasında üretileceğini tahmin ediyor. Mart ayında tanıtılan iPad 2 modelinin birinci yılında yeni modelin satışına başlanmış olacağını belirtiyor. 2011 dördüncü çeyrekte ise 13 milyon iPad satışı bekleniyor.
Yılın bitimine doğru her zaman olduğu gibi yeni bir iPad modeline ilişkin iddialar artarak devam edecek. Ancak iPhone 4S modelinde olduğu gibi yine beklentilerden çok farklı bir iPad karşımıza çıkabilir.
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ipad2'nin ekran çözünürlüğü ve kalitesi gerçekten kötü mü?
Ben kendim ve çocuklar için ipad2 almaya hevesli iken kesinlikle uzak durup ipad3'ün çıkmasını mı beklemeliyim kafam iyice karıştı???
Retina çıkarmazlar çünkü Retina ekran yaptıkları taktirde bütün program geliştiricileri retina ekrana uygun uygulamalarını tekrar güncelleme yapmaları gerekecek ipad 3 te çalışan oyun uygulama ipad 2 de açılmayacak Apple ın en büyük artısı olan tek tiplilik tamamen yok olacak kullanıcıda sıkılacak ne zaman şu falanca oyun ipad 3 ekranı için uyumlu olacak diye...
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iPad, iPhone 4 ve iphone 4s