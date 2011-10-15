İddia : iPad 3 üretimi başlamak üzere

Apple'ın tanıttığı iPhone 4S modelinin analizleri, ön sipariş sayıları ve satışa sunulduğu gün izlenimleri 10 gündür teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak iPhone 4S heyecanı yatışmaya başlayınca yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı.





İddiaların odağına bu kez yeni iPad modeli oturdu. Susquhenna firması analisti Jeff Fidacaro tedarik zincirindeki bir kaynaktan edindiği bilgiye göre iPad 3 modelinin üretime başlamak üzere olduğunu belirtti.





Fidacaro 4. çeyrekte iPad üretiminin artacağını belirtiyor. Tatil sezonu satışlar için geleneksel bir artış sağlıyor. 11-13 milyon olan üretim rakamı 12-14 milyona çıkmış durumda. Bu da iPad 3 modelinin ekran piyasaya çıkışına işaret ediyor olabilir.





Fidacaro iPad 3 modelinin 600 000 - 1 milyon arasında üretileceğini tahmin ediyor. Mart ayında tanıtılan iPad 2 modelinin birinci yılında yeni modelin satışına başlanmış olacağını belirtiyor. 2011 dördüncü çeyrekte ise 13 milyon iPad satışı bekleniyor.





Yılın bitimine doğru her zaman olduğu gibi yeni bir iPad modeline ilişkin iddialar artarak devam edecek. Ancak iPhone 4S modelinde olduğu gibi yine beklentilerden çok farklı bir iPad karşımıza çıkabilir.