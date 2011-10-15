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İddia : iPad 3 üretimi başlamak üzere

7 yıl
6,5b
1
54
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın tanıttığı iPhone 4S modelinin analizleri, ön sipariş sayıları ve satışa sunulduğu gün izlenimleri 10 gündür teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak iPhone 4S heyecanı yatışmaya başlayınca yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı.

İddiaların odağına bu kez yeni iPad modeli oturdu. Susquhenna firması analisti Jeff Fidacaro tedarik zincirindeki bir kaynaktan edindiği bilgiye göre iPad 3 modelinin üretime başlamak üzere olduğunu belirtti. 

Fidacaro 4. çeyrekte iPad üretiminin artacağını belirtiyor. Tatil sezonu satışlar için geleneksel bir artış sağlıyor. 11-13 milyon olan üretim rakamı 12-14 milyona çıkmış durumda. Bu da iPad 3 modelinin ekran piyasaya çıkışına işaret ediyor olabilir.

Fidacaro iPad 3 modelinin 600 000 - 1 milyon arasında üretileceğini tahmin ediyor. Mart ayında tanıtılan iPad 2 modelinin birinci yılında yeni modelin satışına başlanmış olacağını belirtiyor. 2011 dördüncü çeyrekte ise 13 milyon iPad satışı bekleniyor.

Yılın bitimine doğru her zaman olduğu gibi yeni bir iPad modeline ilişkin iddialar artarak devam edecek. Ancak iPhone 4S modelinde olduğu gibi yine beklentilerden çok farklı bir iPad karşımıza çıkabilir.

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teddybear01 7 yıl en beğenilen
Retina olmazz yaklaşık 3000x1500 filan çozunurluk gerekiyo retina için
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antonidas 7 yıl
bence full hd bir tablet yaparlar
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miramax 7 yıl
Buyuk ihtimalle bunada iphone 4s gibi siri koyarlar kamerasini duzeltirler al sana ipad 3. Ipad 3 alacagima 2 ile devam ederim seneyede ipad 4 alirim..
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dochollywood 7 yıl
İpad2 kullananlara bir sorum olacak cevaplamanız dileğiyle....

ipad2'nin ekran çözünürlüğü ve kalitesi gerçekten kötü mü?
Ben kendim ve çocuklar için ipad2 almaya hevesli iken kesinlikle uzak durup ipad3'ün çıkmasını mı beklemeliyim kafam iyice karıştı???
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Attorney58 7 yıl
sie iphone 5 çıkıyodu hani noldu??
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mertgold123 7 yıl
çıksın bakalım
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High Hopes. 7 yıl
Bakalım nasıl olucak
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Batuist 7 yıl
ipadin bence en büyük eksikliği ekranı.. çözünürlük iphone yanında çok ilkel kalıyor. pikseller kocaman kocaman geliyor. apple'a yakışmıyor doğrusu.. tüm donanım aynı kalsa bile sadece ekranı değiştirse o bile yeterli bir sebep olur.
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.WondercrafteR. 7 yıl
Şimdiden buraya yazıyorum , demişti dersiniz. Tasarım değişmeyecek.
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ezimuse 7 yıl
Kandırmışlar sizi aslında gelecek olan iPad 2s
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Krethgar 7 yıl
Retina hayal, şöyle 1600x1200 falan olsa en az ama ondan da şüpheliyim. Iphone 4s'ten belli ki kar maksimizasyonuna döktüler işi.
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Stanislas Xavier 7 yıl
retinadan kasıt bence şuan ki çözünürlüğün dört katı olan 2048*1536 olur evet bu haliyle iphone kadar küçük pikselleri olmaz ama 10 inçlik bir ekranda bu çözünürlük fazla bile sonuçta full hd den daha yüksek bir değer ve henüz dizüstülerin sadece üst modellerinde bu çözünürlük var daha güçlü donanıma sahip olmalarına rağmen....evet bence de çözünürlük tercih sebebi olur, eğer böyle bir şey olacaksa LG şimdiden üretime başlasın yoksa stok sıkıntısı oluyor yada aceleye gelenlerde sarı nokta gibi sorunlar çıkabiliyor...
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IceRulez 7 yıl
ipad'i ben buldum, retina display a6 4 çekirdek işlemci 2gb ram full hd ekran koydum patladı gitti
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equator 7 yıl
almak için retina yeterli çıksa da alsak:))
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avatar78 7 yıl
Yok artık, Vita donanımını mı koyar ki?
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eeevrim 7 yıl
teddybear01
Retina olmazz yaklaşık 3000x1500 filan çozunurluk gerekiyo retina için

Retina çıkarmazlar çünkü Retina ekran yaptıkları taktirde bütün program geliştiricileri retina ekrana uygun uygulamalarını tekrar güncelleme yapmaları gerekecek ipad 3 te çalışan oyun uygulama ipad 2 de açılmayacak Apple ın en büyük artısı olan tek tiplilik tamamen yok olacak kullanıcıda sıkılacak ne zaman şu falanca oyun ipad 3 ekranı için uyumlu olacak diye...
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