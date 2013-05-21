İddia : iPad 5 için hacimli üretim Ağustos'ta başlayacak





Apple'ın iPad modellerinin yeni versiyonlarını bu yaz dönemine kadar tanıtacağı iddiaları yoğun olarak gündeme gelse de artık kaynaklar yeni iPad modellerinin sonbahar döneminde tanıtılacağında hemfikir durumda.





Tedarik zincirindeki kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Apple , 5. nesil iPad modeli için test üretimine kısa süre sonra başlayacak. Test sonrası hacimli üretim ise Ağustos ayı içerisinde planlanıyor. Eylül ayında tanıtılacak olan 5. nesil iPad için ilk etapta 2-3 milyon civarında bir sevkiyat düşünülüyor.





Apple'ın iPad mini modeline olan ilgiyi göz önüne alarak 5. nesil iPad modelinde üretimi biraz daha kısması sözkonusu. Zira son çeyrekte satılan iPad mini sayısının iPad sayısını geride bıraktığı analizlere yansımıştı. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde Apple'ın en çok satan tableti iPad değil iPad mini olacak.





5. nesil iPad modelinin iPad mini ile aynı tasarım özelliklerini taşıyacağını savunanlar çoğunlukta. Apple Retina ekran geleneğini devam ettirirken, model daha ince ve daha hafif bir yapıya kavuşacak. Buna en büyük iki etken, bataryanın biraz daha incelmesi ve ekranda daha küçük enerji verimliliği sağlayan LED'ler kullanılması olacak. İşlemci tarafında ise Apple'ın A7 veya A7X versiyonlarına yer vermesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-first-iPad-5-units-to-be-manufactured-in-time-for-September-launch_id43214