İddia: Intel, 320, 330 ve 520 serisi SSD'lerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor

VR-Zone 'ın güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Intel, 320, 330 ve 520 serisi SSD'lerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Önümüzdeki ağustos ayından itibaren etkisini hissettireceği düşünülen fiyat indirimlerinin detaylarına geçmeden önce 320 serisinin SATA-II (3 Gb/sn) arabirimini, 330 ve 520 serilerinin ise SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini desteklediğini hatırlatalım.

40 GB ile 600 GB arası geniş bir kapasite seçeneği sunan 320 serisi SSD'lerin yalnızca 300 GB'lık ve 600 GB'lık modellerinde fiyat indirimi yapılacağının altı çiziliyor. 300 GB'lık modelin fiyatı 519$'dan 464$'a, 600 GB'lık modelin fiyatı 1.059$'dan 879$'a gerileyecek.





Intel'in 330 serisi SSD'lerinde, 60 GB'lık model 94$'dan 69$'a, 120 GB'lık model 149$'dan 104$'a, 180 GB'lık model 234$'dan 154$'a düşecek.





Intel'in 520 serisi SSD'lerinde 60 GB'lık model 109$'dan 99$'a, 120 GB'lık model 189$'dan 139$'a, 180 GB'lık model 279$'dan 199$'a, 240 GB'lık model 349$'dan 259$'a, 480 GB'lık model 809$'dan 594$'a düşüş sergileyecek.



Yukarıda belirttiğimiz fiyatlara vergiler dahil değil. Bazı modellerde GB başına fiyatın 1$'ın altına kadar gerilediği dikkatlerden kaçmıyor. VR-Zone cephesinden gelen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.



http://vr-zone.com/articles/intel-mulls-ssd-price-cuts/16631.html