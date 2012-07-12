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İddia: Intel, 320, 330 ve 520 serisi SSD'lerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
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16
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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VR-Zone'ın güvendiği kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Intel, 320, 330 ve 520 serisi SSD'lerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Önümüzdeki ağustos ayından itibaren etkisini hissettireceği düşünülen fiyat indirimlerinin detaylarına geçmeden önce 320 serisinin SATA-II (3 Gb/sn) arabirimini, 330 ve 520 serilerinin ise SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini desteklediğini hatırlatalım.
40 GB ile 600 GB arası geniş bir kapasite seçeneği sunan 320 serisi SSD'lerin yalnızca 300 GB'lık ve 600 GB'lık modellerinde fiyat indirimi yapılacağının altı çiziliyor. 300 GB'lık modelin fiyatı 519$'dan 464$'a, 600 GB'lık modelin fiyatı 1.059$'dan 879$'a gerileyecek.

Intel'in 330 serisi SSD'lerinde, 60 GB'lık model 94$'dan 69$'a, 120 GB'lık model 149$'dan 104$'a, 180 GB'lık model 234$'dan 154$'a düşecek.

Intel'in 520 serisi SSD'lerinde 60 GB'lık model 109$'dan 99$'a, 120 GB'lık model 189$'dan 139$'a, 180 GB'lık model 279$'dan 199$'a, 240 GB'lık model 349$'dan 259$'a, 480 GB'lık model 809$'dan 594$'a düşüş sergileyecek.
Yukarıda belirttiğimiz fiyatlara vergiler dahil değil. Bazı modellerde GB başına fiyatın 1$'ın altına kadar gerilediği dikkatlerden kaçmıyor. VR-Zone cephesinden gelen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://vr-zone.com/articles/intel-mulls-ssd-price-cuts/16631.html Yorum Yaz
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Recharged 7 yıl
Bu fiyatlar yinede pahalı.
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felaketcocuk 7 yıl
laflan hayal pilavı yemek doğru değil bir 20 yıl daha bekleyelim belki düşer...
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hacı.basat 7 yıl
Orijinalden alıntı: Delphi Diesel
İntel benim bildigim ssd lerinin pahalı olmasının sebebi,piyasadaki en kaliteli nand yongalarını barındırması,5 yıl gibi kesintisiz garanti sağlaması,yazılım ve güvenilirlik destek sağlaması vs.

Keşke intel 1 TB SSD satmaya başladığında bunları yazsaydın, belki gerçekçi bir görüntü oluşabilirdi.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Delphi Diesel
İntel benim bildigim ssd lerinin pahalı olmasının sebebi,piyasadaki en kaliteli nand yongalarını barındırması,5 yıl gibi kesintisiz garanti sağlaması,yazılım ve güvenilirlik destek sağlaması vs.

Haklısın, zaten OCZ piyasadaki en kalitesiz nand yongalarını barındırıyor,5 yıl gibi kesintili garanti sağlıyor ,yazılımsız ve güvensiz destek sağlıyor vs.
intel 2 fiyatına 1 vermekle haklı, elinde bozulma ihtimali çok düşük olduğundan 2.'nin parasını peşin alma niyetinde.
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Python 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Delphi Diesel
İntel benim bildigim ssd lerinin pahalı olmasının sebebi,piyasadaki en kaliteli nand yongalarını barındırması,5 yıl gibi kesintisiz garanti sağlaması,yazılım ve güvenilirlik destek sağlaması vs.


Haklısın, zaten OCZ piyasadaki en kalitesiz nand yongalarını barındırıyor,5 yıl gibi kesintili garanti sağlıyor ,yazılımsız ve güvensiz destek sağlıyor vs.
intel 2 fiyatına 1 vermekle haklı, elinde bozulma ihtimali çok düşük olduğundan 2.'nin parasını peşin alma niyetinde.

Hemen çullanmışsınız yahu
intel kendisi çıkıp bagırmıyormu böle böle en kaliteli yonga bende diye adamların reklamı bu demek ki bu fiyatada alanlar varsa bişey diyemem kullanıcının tercihi
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mladenbmv 7 yıl
120 gb ssd ler artık düştü 250 tl den başlıyor fiyatı ama geçen bir haberde ıntelin ssd leri extra yazılımlarla daha performansı olduğu yazıyordu ve bu yüzden pahalı diye belirtmişlerdi.
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interwap 7 yıl
Geçen ay Vatanda Intel 120GB 500MB R/W SSD 250 TL altındaydı.
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dreamblue35 7 yıl
ben size sunun garantisini vereyim hard diskler düşüşe geçerse ssd' ler sen dur ben indireyim fiyatı der sonra gerçekten düşüş olur yoksa şu an bile orta halli bir ssd hala 280 - 330 tl arasında gidip geliyor(120 gb)
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Python 7 yıl
saitouhajime
SSD konusunda intelin şirazesi çıkmış, kalitede performansda OCZnin yanına yaklaşamıyor, 1 TB model bile üretemiyor, OCZde Talos, Octane, Colossus 3 ayrı 1 TB model var, ona rağmen intelin fiyatlar OCZnin 2 katı, Allah akıl fikir versin.

İntel benim bildigim ssd lerinin pahalı olmasının sebebi,piyasadaki en kaliteli nand yongalarını barındırması,5 yıl gibi kesintisiz garanti sağlaması,yazılım ve güvenilirlik destek sağlaması vs.
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abdulmusavvir 7 yıl
intel, ssd işini ciddiye almıyor gibi, bırakırda bildiği işlere yoğunlaşırsa şaşırmam.
1 TB'lara gelirsek ilginç bir gelişme var, Victorinox, 1 TB'lık USB 3.0 Flash bellek çıkardı, küçücük olmasına rağmen 3bin dolara satılıyor, fiyat uygun neden derseniz japonyada 2.5" Kingmax'ın 1TB SSD modeli bile 1500 dolar.
2.5" nere usb bellek küçüklüğü nere, adamlar iyi iş çıkarmışlar.
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hacı.basat 7 yıl
Henüz 2 katı değil, haberde iddia yazıyor, bu indirimleri yaparsa 2 katı olacak.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
SSD konusunda intelin şirazesi çıkmış, kalitede performansda OCZ'nin yanına yaklaşamıyor, 1 TB model bile üretemiyor, OCZ'de Talos, Octane, Colossus 3 ayrı 1 TB model var, ona rağmen intelin fiyatlar OCZ'nin 2 katı, Allah akıl fikir versin.
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