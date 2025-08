Tam Boyutta Gör Rockstar Games, Grand Theft Auto Online'a yaş doğrulama sistemi eklemeye hazırlanıyor. Yaş doğrulama hangi ülkedeki GTA Online oyuncularını etkileyecek henüz belli değil ancak 25 Temmuz’da İngiltere’nin yeni yaş doğrulama yasası yürürlüğe koyması göz önüne alındığında, özelliğin ilk olarak buradaki kullanıcılarına sunulması muhtemel.

İnternet artık herkese açık değil: Yaş doğrulama dönemi başladı 18 sa. önce eklendi

Grand Theft Auto Online hangi özellikler için yaş doğrulama isteyecek?

Birçok platform, web sitesi ve video oyunu artık İngiltere’de yeni yürürlüğe giren yasaya uyuyor. Grand Theft Auto Online'ın da bu yasayı takip edecek bir sonraki büyük isim olması bekleniyor.

Sektör uzmanı ve veri madencisi TezFunz2'ye göre, Rockstar şu anda GTA Online'a yaş doğrulama kontrolleri eklemek için çalışıyor. Özellikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor ancak Tez, kullanıcıların Grand Theft Auto Online'a veya telefon mesajları, kısa mesaj sohbeti ve Snapmatic gibi en sevilen özelliklerinden bazılarına erişmek için yaşlarını doğrulamaları gerekebileceğini tahmin ediyor.

Grand Theft Auto Online için bir yaş doğrulama sisteminin uygulanması, oyun topluluğu arasında büyük tartışmalara yol açacak gibi görünüyor ancak böyle bir sistemi ilk tanıtan Rockstar olmayacak.

Activision, oyunlarına benzer kısıtlamalar uygulamaya başlayan bir diğer stüdyo. Stüdyo geçen ay Call of Duty'e yaş doğrulama sistemi getirdi. Xbox'ın yaş doğrulaması kadar katı olmasa da, özellik Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops 6 ve diğer oyunları oynamak için tüm oyuncuların doğum tarihlerini girmelerini gerektiriyor. Reşit olmayanların ebeveyn izni almaları gerekiyor, aksi takdirde tüm Activision hesaplarının silineceği belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA Online'a yaş doğrulama sistemi geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: