GTA Online'a yaş doğrulama sistemi geliyor

Grand Theft Auto Online hangi özellikler için yaş doğrulama isteyecek?
Birçok platform, web sitesi ve video oyunu artık İngiltere’de yeni yürürlüğe giren yasaya uyuyor. Grand Theft Auto Online'ın da bu yasayı takip edecek bir sonraki büyük isim olması bekleniyor.
Sektör uzmanı ve veri madencisi TezFunz2'ye göre, Rockstar şu anda GTA Online'a yaş doğrulama kontrolleri eklemek için çalışıyor. Özellikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor ancak Tez, kullanıcıların Grand Theft Auto Online'a veya telefon mesajları, kısa mesaj sohbeti ve Snapmatic gibi en sevilen özelliklerinden bazılarına erişmek için yaşlarını doğrulamaları gerekebileceğini tahmin ediyor.
Grand Theft Auto Online için bir yaş doğrulama sisteminin uygulanması, oyun topluluğu arasında büyük tartışmalara yol açacak gibi görünüyor ancak böyle bir sistemi ilk tanıtan Rockstar olmayacak.
Activision, oyunlarına benzer kısıtlamalar uygulamaya başlayan bir diğer stüdyo. Stüdyo geçen ay Call of Duty'e yaş doğrulama sistemi getirdi. Xbox'ın yaş doğrulaması kadar katı olmasa da, özellik Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops 6 ve diğer oyunları oynamak için tüm oyuncuların doğum tarihlerini girmelerini gerektiriyor. Reşit olmayanların ebeveyn izni almaları gerekiyor, aksi takdirde tüm Activision hesaplarının silineceği belirtildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: