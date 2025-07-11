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    Amazon Prime Day'de tüm kategorilerde öne çıkan indirimli ürünler (11 Temmuz)

    Amazon Prime Day indirimleri 14 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. İndirimin son günleri yaklaşırken henüz ne alacağına karar veremeyen müşteriler için Prime Day'in öne çıkan in

    Amazon Prime Day'in öne çıkan fırsatları (11 Temmuz 2025) Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimleri 14 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. İndirimin son günleri yaklaşırken henüz ne alacağına karar veremeyen müşteriler için Prime Day'in öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik.

    İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

    Kampanya sayfası: Amazon Prime Day

    Amazon Prime Day'in Öne Çıkan İndirimleri - 11 Temmuz


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    turkelvis 17 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 23 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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