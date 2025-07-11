Amazon Prime Day'de tüm kategorilerde öne çıkan indirimli ürünler (11 Temmuz)

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.
Kampanya sayfası: Amazon Prime Day
Amazon Prime Day'in Öne Çıkan İndirimleri - 11 Temmuz
- Xiaomi Redmi 13C 256 GB 8 GB: 7.999 TL
- Samsung Galaxy S25 Edge, Yapay Zeka(AI) Telefon, 12GB RAM, 512GB Hafıza: 57.999 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza: 4.579 TL
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB, Nane Yeşili, 2024 Serisi: 6.839 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, Wi-Fi Android Tablet, 8GB RAM, 128GB Depolama: 13.399 TL
- Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Intel Core i3 1215U, 8GB RAM, 512GB SSD Freedos, 15.6" TN FHD Taşınabilir Bilgisayar: 9.974 TL
- MSI THIN 15 B12UC-2636XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I5-12450H, 15.6 FHD 144Hz, 16GB RAM, RTX3050 GDDR6 4GB, 512GB SSD: 24.099 TL
- MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, Dizüstü Bilgisayar, i5-13420H, 16GB RAM, RTX4050 GDDR6 6GB, 512GB SSD: 28.499 TL
- ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı, Ryzen™ 7 7435HS, 16 GB RAM, 512 GB M.2 SSD, RTX 4050 6GB GDDR6: 32.500 TL
- ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP269W Dizüstü Bilgisayarı, Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz İşlemci, 16 GB DDR5, 512 GB M.2 SSD, RTX 4050 6 GB GDDR6: 33.500 TL
- ASUS Vivobook S 14 Dizüstü Bilgisayarı, AMD Ryzen AI 7 350 İşlemci, 24GB LPDDR5X RAM 512GB0 SSD, AMD Radeon Graphics, 14 inç OLED, Windows 11 Home: 40.500 TL
- Wanbo TT Projeksiyon Cihazı, 650 ANSI Lümen, 1920x1080, 4K DC, L1 Lisanslı Akıllı Projeksiyon Cihazı: 7.799 TL
- Next YE-43020GG4 43" 109 Ekran Full HD Google Android TV: 7.999 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 14.888 TL
- Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV: 19.888 TL
- TCL 55T7BGTV QLED 4K UHD 55 inç Uydulu Google: 21.699 TL
- MSI 27" MAG 27C6F Gaming Monitör, FHD, 16:9 Curve 1500R, Rapid VA 180Hz 1ms: 4.999 TL
- ASUS TUF Gaming VG259QR Monitör 24,5 Gaming IPS Freesync Ve G-Sync Uyumlu 1920X1080 1MS(Mprt) 165Hz: 6.449 TL
- Razer Basilisk V3 Pro - Kablosuz Oyun Mouse'u: 4.444 TL
- Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge: 14.499 TL
- Dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Süpürge: 33.429 TL
- Soundcore by Anker, R50i NC TWS Bluetooth Kulaklık: 1.899 TL
- Anker Space A40 TWS Bluetooth Kulaklık: 1.999 TL
- Marshall Minor IV BT TWS Kulaklık: 3.024 TL
- Anker Soundcore Space One Pro Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık: 5.799 TL
- Belkin Boost Charge Örgülü USB-C, Hızlı Şarj Cihazı, USB-C Şarj Kablosu: 234 TL
- Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank: 398 TL
- Apple Watch SE (2. nesil) GPS 44 mm Gece Yarısı: 11.469 TL
- DJI Mini 4K - 4K 30 Fps, Drone: 12.535 TL
- Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi: 625 TL
- Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut MG7940/15: 1.999 TL
- Powertec Saç Maşası J-160 Tr-11: 810 TL
- GERONI MARS PLUS - 26" - MTB - 14' - 21 Vites Bisiklet: 5.101 TL
- Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1000G: 313 TL
- Karabatak Beautiful Blends Charlie Çekirdek Kahve 250 g: 195 TL
- Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve 200g: 284 TL
- Bingo Soft Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, Lovely, 1440 Ml: 93 TL
- Molped Pure&Soft Ultra Hijyenik Ped Gece Mega Fırsat 30 Adet: 120 TL
- Bingo Akıllı Kapsül Pro Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 80'li: 266 TL
- SOLO Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı: 152 TL
- Familia Plus Natural 40'lı Paket Tuvalet Kağıdı: 258 TL
- Uni Baby Aile 90 Yaprak 12'li Paket Islak Mendil 1080 Yaprak: 253 TL
- Gourmet Kıyılmış Ton Balıklı Kedi Konservesi 6 Al 5 Öde 85 gr: 149 TL
- Pro Plan mini puppy somonlu yavru köpek maması 3 kg hediyeli paket: 749 TL
- Purina Cat Chow Kısırlaştırılmış Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg: 2.182 TL
- Tefal Titanyum 1X SimpleCook 20/24/28 Cm Difüzyon Tabanlı 3'lü Tava Seti: 1.532 TL
- Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 20/24/28 Cm 3'lü Tava Seti: 3.514 TL
- Bebek Arabası Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt Otomatik Katlanan Kabin Boy Seyahat Sistem Olabilen: 9.599 TL
- Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası, Bluetooth Özellikli, Beyaz ve Renkli: 2.659 TL
- Philips Hue Play 2'li EkoPaket: 3.329 TL
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt: 2.069 TL
- Midex PLX-80BKST Taşınabilir Katlanır Dijital Piyano Tuş Hassasiyetli 88 Tuş BT (Stand Sustain Kulaklık Çanta Metod): 5.929 TL
- Alesis Turbo Mesh Kit - Elektronik Davul Seti, Yeni Başlayanlar için: 12.999 TL
- HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E, Sessiz Soğutma: 900 TL
- HONEYWELL Modern HSF600BE Sessiz Set Döner Ayaklı Vantilatör, Gürültü Azaltma Teknolojili: 2.800 TL
- HONEYWELL QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör: 3.465 TL
- Under Armour Play Up 3.0 Shorts Şort Kadın: 505 TL
- PUMA Relaxed Sweat Suit TR cl Eşofman Takımı Kadın: 2.426 TL
- PUMA ESS METAL PUMA CAT BB Cap Şapka Erkek: 492 TL
- Hawk HW2187 01 Erkek Güneş Gözlüğü: 998 TL
- Tommy Hilfiger TH 1605/S Güneş Gözlüğü Erkek: 2.140 TL
- adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek: 1.666 TL
- PUMA Puma Smash 3.0 Greenside Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin: 1.890 TL
- Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik: 1.105 TL
- Pierre Cardin 800051F204 Erkek Kol Saati: 899 TL
- Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek: 1.194 TL
- Levi's The Trucker Kot Ceket Mont Erkek: 1.456 TL
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Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre