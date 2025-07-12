DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerde sepette anında indirim fırsatı başladı! Amazon.com.tr’den yapacağınız alışverişlerde toplamda 2.750 TL’ye varan tutarda anında indirim kazanabilirsiniz.

🛒 1. Kampanya (1-15 Temmuz)

Her 2.500 TL alışverişe 250 TL indirim

Kampanya 3 kez kullanılabilir. Toplamda 750 TL’ye kadar indirim kazanabilirsiniz!

💰 2. Kampanya (12-14 Temmuz)

Toplam sepet tutarına göre ekstra indirim:

10.000 TL sepete → 750 TL indirim

20.000 TL sepete → 2.000 TL indirim

📲 Nasıl Katılırım?

Maximum Mobil ya da İşCep uygulamasından kampanyayı seçip “Katıl” butonuna tıklaman yeterli. Alışverişten önce katılım yapılması gerekiyor!

🚫 Unutmayınız:⁠

⁠10.000 TL ve 20.000 TL'lik sepete indirim kampanyalarından sadece biri kullanılabilir.

⁠Bankamatik, aidatsız ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.

Şartlar ve Koşullar için:

https://www.amazon.com.tr/b/?_encoding=UTF8&node=67503833031

Amazon Prime Day'in öne çıkan fırsatları (11 Temmuz 2025) 7 sa. önce eklendi

Amazon Prime Day indirimleri ise 14 Temmuz saat 23.59’a kadar devam ediyor. İndirimli ürünlerle birlikte Maximum kampanyasını birleştirerek oldukça avantajlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Prime Day İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/primeday

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'da Maximum Kartlılara sepete ek indirim fırsatı!

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