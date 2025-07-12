Amazon'da Maximum Kartlılara sepete ek indirim fırsatı!

🛒 1. Kampanya (1-15 Temmuz)
- Her 2.500 TL alışverişe 250 TL indirim
Kampanya 3 kez kullanılabilir. Toplamda 750 TL’ye kadar indirim kazanabilirsiniz!
💰 2. Kampanya (12-14 Temmuz)
Toplam sepet tutarına göre ekstra indirim:
- 10.000 TL sepete → 750 TL indirim
- 20.000 TL sepete → 2.000 TL indirim
📲 Nasıl Katılırım?
Maximum Mobil ya da İşCep uygulamasından kampanyayı seçip “Katıl” butonuna tıklaman yeterli. Alışverişten önce katılım yapılması gerekiyor!
🚫 Unutmayınız:
- 10.000 TL ve 20.000 TL'lik sepete indirim kampanyalarından sadece biri kullanılabilir.
- Bankamatik, aidatsız ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
Şartlar ve Koşullar için:
https://www.amazon.com.tr/b/?_encoding=UTF8&node=67503833031
Amazon Prime Day indirimleri ise 14 Temmuz saat 23.59’a kadar devam ediyor. İndirimli ürünlerle birlikte Maximum kampanyasını birleştirerek oldukça avantajlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz.
Prime Day İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/primeday
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre