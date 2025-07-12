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    Amazon'da Maximum Kartlılara sepete ek indirim fırsatı!

    Amazon Türkiye'de Prime Day kampanyasına ek olarak Maximum Kart sahipleri için sepette indirim kampanyası başlattı. Sepet tutarınıza göre 250 TL'den 2.000 TL'ye kadar anında indirim yapılıyor.

    Amazon'da Maximum Kartlılara sepete ek indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerde sepette anında indirim fırsatı başladı! Amazon.com.tr’den yapacağınız alışverişlerde toplamda 2.750 TL’ye varan tutarda anında indirim kazanabilirsiniz.

    🛒 1. Kampanya (1-15 Temmuz)

    • Her 2.500 TL alışverişe 250 TL indirim

    Kampanya 3 kez kullanılabilir. Toplamda 750 TL’ye kadar indirim kazanabilirsiniz!

    💰 2. Kampanya (12-14 Temmuz)

    Toplam sepet tutarına göre ekstra indirim:

    • 10.000 TL sepete → 750 TL indirim
    • 20.000 TL sepete → 2.000 TL indirim

    📲 Nasıl Katılırım?

    Maximum Mobil ya da İşCep uygulamasından kampanyayı seçip “Katıl” butonuna tıklaman yeterli. Alışverişten önce katılım yapılması gerekiyor!

    🚫 Unutmayınız:⁠

    • ⁠10.000 TL ve 20.000 TL'lik sepete indirim kampanyalarından sadece biri kullanılabilir.
    • ⁠Bankamatik, aidatsız ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.

    Şartlar ve Koşullar için:
    https://www.amazon.com.tr/b/?_encoding=UTF8&node=67503833031

    Amazon Prime Day indirimleri ise 14 Temmuz saat 23.59’a kadar devam ediyor. İndirimli ürünlerle birlikte Maximum kampanyasını birleştirerek oldukça avantajlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

    Prime Day İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/primeday


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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