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    Amazon Prime Day 2025 indirimleri bu gece sona eriyor!

    Amazon Prime Day indirimleri, 14 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Amazon Prime Day 2025 indirimlerinden yararlanmak için bugün son fırat!                       

    Amazon Prime Day 2025 indirimleri bu gece sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 8 Temmuz’da başlayan ve düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Prime Day indirimleri bugün saat 23.59’da sona eriyor. Prime Day indirimlerinden yararlanmak isteyenler için bugün son gün!

    Prime Day kapsamında televizyondan telefona, bilgisayardan kulaklığa, giyimden gıdaya, kitaptan ev elektroniğine kadar Amazon’daki tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Çok sayıda ürünün fiyatı son ayların en düşük fiyatına indi.

    Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Prime’a ilk kez üye olacaksanız ilk 3 ay ayda 24,90 TL’ye üye olabilirsiniz.

    İndirimli Tüm Ürünler için Tıklayın: Amazon Prime Day

    Prime Day’in Öne Çıkan İndirimleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

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