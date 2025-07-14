DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 8 Temmuz’da başlayan ve düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Prime Day indirimleri bugün saat 23.59’da sona eriyor. Prime Day indirimlerinden yararlanmak isteyenler için bugün son gün!

Prime Day kapsamında televizyondan telefona, bilgisayardan kulaklığa, giyimden gıdaya, kitaptan ev elektroniğine kadar Amazon’daki tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Çok sayıda ürünün fiyatı son ayların en düşük fiyatına indi.

Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar 5 gün önce eklendi

Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Prime’a ilk kez üye olacaksanız ilk 3 ay ayda 24,90 TL’ye üye olabilirsiniz.

İndirimli Tüm Ürünler için Tıklayın: Amazon Prime Day

Prime Day’in Öne Çıkan İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day 2025 indirimleri bu gece sona eriyor!

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