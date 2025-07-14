Amazon Prime Day 2025 indirimleri bu gece sona eriyor!

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Prime Day’in Öne Çıkan İndirimleri
- Wanbo TT Projeksiyon Cihazı, 650 ANSI Lümen, 1920x1080, 4K DC, L1 Lisanslı Akıllı Projeksiyon Cihazı: 7.799 TL
- Next YE-43020GG4 43" 109 Ekran Full HD Google Android TV: 7.999 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 14.888 TL
- TCL 50V6BGTV 4K UHD LED LED Panel, 126 cm, Google TV: 15.999 TL
- Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV: 19.888 TL
- POWERTEC Trendy Profesyonel Fön Makinesi: 499 TL
- Seduna Thunder Pro Yönetici Koltuğu: 4.774 TL
- Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu: 6.999 TL
- Razer Basilisk V3 Pro - Kablosuz Oyun Mouse'u: 4.444 TL
- MSI 27" MAG 27C6F Gaming Monitör, FHD, 16:9 Curve 1500R, Rapid VA 180Hz: 4.999 TL
- Samsung Odyssey G5 Gaming Monitör, 27" inç IPS, QHD, 2560 x 1440, 2K, 1ms, 180Hz: 7.749 TL
- Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar 15IAU7 Intel Core i3 1215U, 8GB RAM, 512GB SSD Freedos: 9.974 TL
- Lenovo LOQ i5-12450HX, 16GBRAM, 512GB SSD, RTX 4050 6GB GDDR6 105W: 27.499 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen™ 7 8845HS, 16 GB DDR5-5600, 1 TB SSD, RTX™ 4050 6 GB: 30.888 TL
- MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-13620H, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD: 39.564 TL
- HONEYWELL TurboForce Turbo Masa Vantilatörü: 900 TL
- HONEYWELL Advanced QuietSet HSF600 Ayaklı Vantilatör: 2.800 TL
- LEVOIT Vantilatör, 28dB Sessiz Kule Tipi: 3.577 TL
- XFX 16GB RADEON RX9070XT Mercury Gaming Edition Ekran Kartı: 33.999 TL
- HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Akıllı Saat Yeşil: 7.979 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus SM-X210 Gümüş 64 GB 11" Tablet: 4.579 TL
- Sony PlayStation 5 Digital Edition Slim, 1TB SSD İthalatçı Garantili: 24.999 TL
- Bosch EasyAquatak 120 1500 W Basınçlı Yıkama Makinesi Amazon'a Özel Set: 3.598 TL
- Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Erkek: 1.468 TL
- Next Start Pro 4K Lisanslı Android TV Box (2. Nesil): 1.549 TL
- Razer DeathAdder Essential (2021) - Kablolu Oyun Faresi: 644 TL
- Greenote GSC50 Şarjlı Dikey Süpürge, 23000Pa: 6.499 TL
- Dremel 3000 130 Watt El Motoru - 25 Aksesuarlı: 2.611 TL
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