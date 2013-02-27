Ikelite, Sony A57 ve A65 SLT fotoğraf makineleri için su altı haznesini duyurdu





Su altında fotoğraf çekmek için ürettiği su altı hazneleri ile tanınan Ikelite, yeni fotoğraf makineleri ile uyumlu su altı hazne ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

Firma tarafından Sony'nin SLT A57 ve A65 SLT fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen su altı haznesi, 60 metre derinliğe kadar inilerek fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor. İki kameranın da bütün tuşların aktif olarak kullanılabildiği hazne, üzerinde iki adet tutma kolu ile kolay bir kullanım vaat ediyor. Vizör ve LCD ekranın görülebildiği ve 25x18x16cm boyutları yanında 3.2 kg ağırlığa sahip olan model, Ikelite'ın su altı ekipmanları ve harici flaş ürünleri ile rahatça kullanılabiliyor.

Sony SLT A57 ve A65 fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça iyi özellikler sunan Ikelite su altı haznesi, 1,500$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.ikelite.com/web_two/sony_a65.html

http://www.ikelite.com/web_two/sony_a65.html