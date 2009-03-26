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İki oyun motoru daha Nvidia PhysX teknolojisine entegre oldu

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İki oyun motoru daha Nvidia PhysX teknolojisine entegre oldu
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Oyun Geliştiricileri Konferansı'ına ekran kartı üreticilerinin "fizik" düellosu damga vurabilir. Nvidia'nın AGEIA'yı satın alarak GeForce 8 serisi ve üstü tüm ekran kartlarında PhysX desteği sunmasından sonraki rakibi AMD-ATi'nin ne yapacağı merak konusu olmuş ve firma Intel tarafından satın alınan Havok'un fizik teknolojisine adapte olacağını açıklamıştı. GDC etkinliğinde Havok demosu gerçekleştirmesi beklenen AMD-ATi ve kısmen Intel'e karşı Nvidia'dan bir yanıt daha geldi ve firma PhysX kulübüne iki yeni oyun motoru daha eklediğini açıkladı.

PhysX teknolojisine entegre olan oyun motorlarından ilki daha çok MMOG türü oyunlarda ve sana dünya uygulamalarında kullanılan BigWorld Technology 2.0. Aralarında Stargate Worlds olmak üzere çok sayıdayeni oyunda kullanılacağı belirtilen motor ile Sierra Online'ın da henüz detayları açıklanmayan yeni bir oyun hazırlığında olduğu söyleniyor. PhysX teknolojisine entegre olan bir diğer oyun motoru ise Trinigy Vision Engine 7.

Stüdyolar arasında popüler oyun motorlarından biri olduğu belirtilen Trinigy Vision Engine 7'yi aralarında Ubisoft, Firefly, Take 2, Neowiz, Dreamcatcher ve Spellbound gibi isimlerin olduğu sektörde isim yapmış yapımcıların kullandığı belirtiliyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Niye yakalayamasın canım. Havok'un olduğu yerde PhysX te neymiş. ATI yeni desteklemeye başladı. Onu destekleyen oyunlar da yavaş yavaş çıkarlar..
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dost1984 10 yıl
veeee bazı şeyleri kullanıp test edenlerin yorum yazması daha mantıklı diye düsünüyorum
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dost1984 10 yıl
ayrıca xbox 360 gercek ps3 yalan yalnız oyun ayrımı var
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Chris Brown 10 yıl
Yok canım PhysX bi işe yaramaz zaten , destekleyen ne kadar oyun var ki ? Öyle degilmi ??
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dost1984 10 yıl
8800gt ye verdigim paranın her bir kuruşu helal olsun :) baskada bişey demiyorum kazık bir parayada almadım zamanında aldım ucuz aldım takip meselesi fiyat bence. (ATİ) yalan (AMD) gerçek. 2x2=4
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adilazimdegilx 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Stüdyolar arasında popüler oyun motorlarından biri olduğu belirtilen Trinigy Vision Engine 7'yi aralarında Ubisoft, Firefly, Take 2, Neowiz, Dreamcatcher ve Spellbound gibi isimlerin olduğu sektörde isim yapmış yapımcıların kullandığı belirtiliyor.

Physx listesine çok önemli oyunlar dahil olacak desenize...
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musandia 10 yıl
Intel daha olaya el atmadı önce harici ekran kartlarını çıkarsın ondan sonra görün
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alito 10 yıl
havok yakında dağıtır physx 'i inanıyorum ben çünkü havok çok daha gerçekci, köklü ve güçlü bir teknoloji :)
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EneRGy. 10 yıl
Nvidia daha atak Ati ise nedense hep ağır ağır gidiyor. Ati den hamle bekliyoruz
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bulevent 10 yıl
hadi ati sende bir şeyler yap artık yoksa nvidia yı kimse durduramaz. 9800gtx leri 600tl ye alırız artık.
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FearMaster 10 yıl
Orjinalden alıntı: bulevent

hadi ati sende bir şeyler yap artık yoksa nvidia yı kimse durduramaz. 9800gtx leri 600tl ye alırız artık.

9800gtx leri 600 TL alırsan yat kalk dua et. ATI cevap vermesse NVIDIA gtx100 leri 600 TL'den satışa çıkarır.



Orjinalden alıntı: ellerimkirli


Orjinalden alıntı: dellino

3870 ile Phsyx çalıştırılmıştı





Ayrıca bunada katılıyorum. Çünkü ben, kendi kartımla Mirror's Edge'de açıp oynamıştım.
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kuruwa 10 yıl
ati geç kalmadı buyuk ihtimalle dx 11 destekli oyunlarda agırlık verilceğini düşünürsek bu oyunlarda daha ortada kart da yokken geliştirmeye dewam ediyorlar yeni ekran kartlarında ise o zamana tanıtmış olacak ama nvidianın avantajı var geliştirlimiş örnekler yeni ekran kartlarında var ama ati ucuza da çıakrırsa yine nvidia da indirime başlıyacak oyun artık dx 11 de şahane olacak ati tek çekirdekte 2 gpu ile artı havokla daha öne cıkar gibime geliyor 5 serisindeki 4x4 olma ihtimalıde var ve olacak gibi havok onda nasıl patlar düşünün
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iso614300 10 yıl
Havok fiziğin daha gerçekci olduğu ispatlandı.Neden hala Ageia ile uğraşıyolar anlamıyorum..Ticari bir durum olsa gerek..
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: iso614300

Havok fiziğin daha gerçekci olduğu ispatlandı.Neden hala Ageia ile uğraşıyolar anlamıyorum..Ticari bir durum olsa gerek..



bu kadar sabit fikirli olmamak lazım teknoloji sürekli gelişen ve değişen birşey dün bildiğiniz doğrular dünde kalır yarın yalan olur.. dün yalan olanlarda yarın gerçek..
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Qrt_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: iso614300

Havok fiziğin daha gerçekci olduğu ispatlandı.Neden hala Ageia ile uğraşıyolar anlamıyorum..Ticari bir durum olsa gerek..

Havok ne kadar gerçekçi olursa olsun şuan için yapılabilecek hiç bir şey yok, ATI çok geç kaldı. Nvidia Physx'i geliştirmeye devam edecektir. Ozamana kadar çok yol almış olur, Nvidia'ya geçtiğim için şuan seviniyorum...
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avanak_abdi 10 yıl
sırf physx ve cuda ile atiyi dağıttı nvidia.
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