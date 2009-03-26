İki oyun motoru daha Nvidia PhysX teknolojisine entegre oldu

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Oyun Geliştiricileri Konferansı'ına ekran kartı üreticilerinin "fizik" düellosu damga vurabilir. Nvidia'nın AGEIA'yı satın alarak GeForce 8 serisi ve üstü tüm ekran kartlarında PhysX desteği sunmasından sonraki rakibi AMD-ATi'nin ne yapacağı merak konusu olmuş ve firma Intel tarafından satın alınan Havok'un fizik teknolojisine adapte olacağını açıklamıştı. GDC etkinliğinde Havok demosu gerçekleştirmesi beklenen AMD-ATi ve kısmen Intel'e karşı Nvidia'dan bir yanıt daha geldi ve firma PhysX kulübüne iki yeni oyun motoru daha eklediğini açıkladı.

PhysX teknolojisine entegre olan oyun motorlarından ilki daha çok MMOG türü oyunlarda ve sana dünya uygulamalarında kullanılan BigWorld Technology 2.0. Aralarında Stargate Worlds olmak üzere çok sayıdayeni oyunda kullanılacağı belirtilen motor ile Sierra Online'ın da henüz detayları açıklanmayan yeni bir oyun hazırlığında olduğu söyleniyor. PhysX teknolojisine entegre olan bir diğer oyun motoru ise Trinigy Vision Engine 7.

Stüdyolar arasında popüler oyun motorlarından biri olduğu belirtilen Trinigy Vision Engine 7'yi aralarında Ubisoft, Firefly, Take 2, Neowiz, Dreamcatcher ve Spellbound gibi isimlerin olduğu sektörde isim yapmış yapımcıların kullandığı belirtiliyor.