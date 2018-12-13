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5 ay

Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak

5 ay

Xbox One satışları 40 milyona ulaştı

5 ay

Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak

5 ay

İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4

5 ay

Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor

5 ay

Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs

5 ay

YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu

5 ay

Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor

5 ay

Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor

5 ay

Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor

5 ay

Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak

5 ay

Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti

5 ay

Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota

5 ay

Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor

5 ay

Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek

5 ay

Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun"

5 ay

Samsung, Notebook 9 Pen (2019) dizüstü bilgisayarını duyurdu

5 ay

Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi

5 ay

Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi"

5 ay

Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi

5 ay

GÖRÜNTÜLENEN İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler?

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Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı

5 ay

Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu

5 ay

Qualcomm: Apple mahkeme kararına uymayarak, Çin'de yasaklı iPhone satışına devam ediyor

5 ay

LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı

5 ay

Huawei televizyon sektörüne adım atıyor

5 ay

Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak

5 ay

Razer da kripto madencilik işine giriyor

5 ay

Intel Gen11 grafikler Radeon Vega 8 ayarında olacak

5 ay

Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı

5 ay

Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!

5 ay

DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi

5 ay

Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi

5 ay

Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu

5 ay

Mac için Microsoft Office uygulamalarına karanlık mod özelliği geldi

5 ay

Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi

5 ay

Netflix, 2018'in izlenme rakamlarını açıkladı

5 ay

Messi’nin marka elçisi olduğu Sirin Labs iflasa sürükleniyor

5 ay

Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu

5 ay

Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatı ve lansman tarihi ortaya çıktı

5 ay

Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor

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