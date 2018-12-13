İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı. İlk 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladıklarının altını çizdi. Yeni eylem planında 454 adet eylem bulunuyor.
Teknoloji ve bilim ile ilgili eylemler neler?
- Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL destek sağlanması
- Blokzincir uygulamalarına ilişkin kavramsal çerçevenin oluşturulması
- ÇINAR Projesi kapsamında 4,5G şebekesinin 5G'ye dönüştürülmesi için sözleşme imzalanması
- Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi Kapsamında, canlı şebekeye geçilmesi ve ürün lansmanının yapılması
- Türkiye Açık Kaynak Platformu kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi; yazılımcı sayısının artırılması
- İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.
- Gebze Haydapaşa Sirkeci-Halkalı Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak. Ankara Sivas YHT hattında 100 km hat ray serimi yapılıyor.
- Yerli ve Milli ilk Dizel Elektrikli 1 adet Manevra Lokomotifinin üretilmesi (DE 10000).
- Havalimanlarında uygulamaya alınacak Yabancı Madde Tespit Radarı Ar-Ge Projesinin tamamlanacak.
- İstanbul Atatürk Havalimanına Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünün kurulumu yapılacak.
- Türkiye'de kültür - sanat ve bilim alanında referans niteliğinde yayıncı olacak TRT 2 Kanalı'nın yayına başlaması.
- TRT Belgesel kanalının, uluslararası düzeyde rekabet edebilir kalitede içeriklerle ve yeni yapısıyla yayın hayatına geçmesi
- 6 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin ilinde Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Ankara Bozankaya Elektrikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası açılışları
- Hassas Frekans ve Kod Seçici Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Sisteminin kurulumu ve GSM, UMTS (3G), LTE (4G) baz istasyonları ölçümlerindeki en gelişmiş ve en doğru kirlilik ölçüm yönteminin Türkiye'ye kazandırılması
- Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sisteminin kurulması ve kamu bilişim alımlarının düzenlenmesi
- İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme kapsamına alınması.
- Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen “Kariyer Kapısı” uygulamasının hayata geçirilmesi
- Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin %95 oranında e-Devlete entegrasyonunun sağlanması
- Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması
Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu"
Savunma sanayi ile ilgili eylemler neler?
- F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması
- 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması.
- Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü İnşaat Faaliyetlerinin tamamlanması.
- 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması
- Hafif/Orta sınıfta başlatılan insansız kara araçları (IKA) projelerinin tasarım dönemleri ve saha testlerine devam edilerek teslimatlara başlanması.
- 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması
- 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması
- Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri Üretim faaliyetlerine başlanması
- Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması
- AKINCI İHA Projesi sözleşmesinin imzalanması
- Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi
- 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi
- UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması
- Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32'ye çıkarılması
- Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (GPS) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi
- En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi.
- Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında 117 SAGA başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması
- 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması.
- Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde tamamlanması.
- Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi.
- ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi
Enerji ile ilgili eylemler neler?
- TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi boru hattının yapımına başlanması
- Kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretiminin %18 artırılarak 1.000.000 m3/güne çıkarılması
- Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan'da 2 adet metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması
- Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1.500.000 metreye ulaştırılması
- Dünya Bor pazarının lideri olarak 100 günlük dönemde toplam 500.000 ton rafine bor ürünü satışının yapılması
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asgari ücret 10 yıllık eylem planı var mı acaba? O ne?
Neden 100 günlük ? Seçimi alalım gerisi önemli değil mesajı çıkmıyor mu burdan?
Neden ekonomi kötüleşince icraat yapmaya kalktık
Sorgulayın biraz size denen şeye hemen inanmayın