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Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kurumu resmen faaliyetlerine başladı. Ajans yönetmelik doğrultusunda politikalar belirleyecek.
5 ay
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir altyapı ve kadrolaşma çalışmaları devam eden Türkiye Uzay Ajansı kurumu, bugün erken saatlerde Resmî Gazete üzerinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen faaliyetlerine başladı.

Türkiye Uzay Ajansı nedir?

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birikte kurumun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programının hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Ayrıca Bkz. "TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu"

Bunun haricinde farklı konularda belirlenmiş 20 görev maddesi daha yer alıyor. Bunlar arasında uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek şeklinde görevler var.

İdari ve mali açıdan özerk olan kurum ayrıca özel bütçeye sahip olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkili olarak faaliyet gösterecek olan Ajans, Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirecek.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, başkan dahil 7 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu, Ajansın en üst karar organı olacak ve Ajansın Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanı olarak görev yapacak.

Ajansın kurulması ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ihtiyaç kalmadı ve aynı kararname ile kapatıldı.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181213-1.pdf Yorum Yaz
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frostburn 5 ay en beğenilen
Çalışacak imam arkadaşlara başarılar dileriz.
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12 Angry Men 5 ay
Hemen bir hayvanat bahçesi müdürü atasınlar oraya.
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murdocklawless 5 ay Kayrabey
vatandaşlarını insanca yaşatmaya bir başlasın, o zaman yaranabilir bir miktar. uzaya falan sonra bir ara bakarız.
2 Yanıt Yanıtla +44
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EmirogluBilal 5 ay
4 mbit hız ile erişim sağlarsınız artık.
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DH Misafiri 5 ay
Trenleri Rayların Üzerinde Doğru Dürüst Yürütemiyorken, Uzay Ajansı Kuruyorlar...Kendi Yandaşlarını Bürokrat Yapıp (Bizim Vergilerimizle) Yüksek Maaş ve Ünvan Vererek Besleyecekler...Bu da Başka Bir Şekilde Devletin Yağmalanması Talan Edilmesi Demektir. Ayrıca, Devletin İçine İktidara Körü Körüne Biat Eden İnsanların Yerleştirilmesidir...Durum Çok Vahimdir. Böylede Biline...
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kvadankpakal 5 ay
geçen biri ray üstünde tren götüremeyen türkiye, uzaya mı gidece diye bi soru sormuştu.
harbi doğru
yarın türkiye aya yolculuk başlatsa, uzay mekiği yörüngeden çıkar venüs'e götürür la
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MaSSive 5 ay

Bu beyin göçü ile bu kafa ile uzay ajansı kursan ne olur, kurmasan ne olur.
Köprü, yol, inşaat ihalelerin den gelen paralar yetmemiş olacak ki,nakit akışı için, sağılacak yeni bir kurum lazım tabi, yurt dışından gelsin uzay ihaleleri.
İlk ihaleyi Putin alır zaten.
Reis: Başkan, duymuşsundur belki, biz biliyorsun Allahın izni ve benim tayfalar hamdolsun bir uzay ajansı kurduk,
Putin: Allah iyiliğini versin Reis, sen den korkulur. eeeeee anlat dinliyorum.
Reis: Bak yanlış anlama, biz zaten kendimiz sizinkin den bile büyük uzay üssümüz için, ihaleyi açtık. Allahın izni ile dünyanın en büyük havaalanı gibi,en büyük uzay üssü de bizde olacak.
Putin::))))) Yav he he kısa kes de sade de gel.
Reis:Diyorum ki, Sizin RKA nın Baykonur üssün den uzaya uydu fırlatsak bize kaça malolur.
Putin: Herşey dahilmi?
Reis: Ben senin ziyaretine geldiğim de konuşalım.


Türkiye Uzay dan sorumlu diyanet ajansı başkanı da hazır.
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Blasterreal 5 ay
Başka bir damat gelir,
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Mr.Prestige 5 ay
Millet marsa gidiyor biz nelerle uğraşıyoruz diyen tipler daha icraate geçmeden kuruma sallamaya başlamış
Bir halt olmaz bu ülkeden
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bilek 5 ay
bu akıllamı daha yerde güvenli degiliz örnek tren kazaları
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cocainbar 5 ay
Acikta kalan akraba es dosta is imkani vermisler
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Fulton 5 ay
Düz dünyacı arkadaşları konuya davet ediyoruz...
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polat333 5 ay
Bu kurumda sanırım uzaydan sahte "Reis" haberleri ve dünyanın bizi ne kadar kıskandığı ile ilgili projeler üreterek Türkiyedeki iktidar saflarına "uzayı ele geçirdik, ve oradaki terör kamplarını yıktık ile fetöcüleride yakaladık" müjdeleri verileceklerdir, bu arada sanırım oranın yönetimide en ufak torununda olur.
En büyük endişemde "Marsda canlılar bulduk ve sorguladık, hepsi namazında niyazında ve Reise oy vermiş mübareklerdir" diye bir haber seyretmemiz olur.
Bu arada acaba orda ne işleyecekler ?,yada ne yürütecekler, veya parayı dünya dışına aktaracak yeni bir kaynak üretimi olabilirmi ? :)
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