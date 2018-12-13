Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu

Uzun süredir altyapı ve kadrolaşma çalışmaları devam eden Türkiye Uzay Ajansı kurumu, bugün erken saatlerde Resmî Gazete üzerinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen faaliyetlerine başladı.
Türkiye Uzay Ajansı nedir?
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birikte kurumun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programının hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.Ayrıca Bkz. "TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu"
Bunun haricinde farklı konularda belirlenmiş 20 görev maddesi daha yer alıyor. Bunlar arasında uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek şeklinde görevler var.
İdari ve mali açıdan özerk olan kurum ayrıca özel bütçeye sahip olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkili olarak faaliyet gösterecek olan Ajans, Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirecek.
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, başkan dahil 7 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu, Ajansın en üst karar organı olacak ve Ajansın Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanı olarak görev yapacak.
Ajansın kurulması ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ihtiyaç kalmadı ve aynı kararname ile kapatıldı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181213-1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
harbi doğru
yarın türkiye aya yolculuk başlatsa, uzay mekiği yörüngeden çıkar venüs'e götürür la
Bu beyin göçü ile bu kafa ile uzay ajansı kursan ne olur, kurmasan ne olur.
Köprü, yol, inşaat ihalelerin den gelen paralar yetmemiş olacak ki,nakit akışı için, sağılacak yeni bir kurum lazım tabi, yurt dışından gelsin uzay ihaleleri.
İlk ihaleyi Putin alır zaten.
Reis: Başkan, duymuşsundur belki, biz biliyorsun Allahın izni ve benim tayfalar hamdolsun bir uzay ajansı kurduk,
Putin: Allah iyiliğini versin Reis, sen den korkulur. eeeeee anlat dinliyorum.
Reis: Bak yanlış anlama, biz zaten kendimiz sizinkin den bile büyük uzay üssümüz için, ihaleyi açtık. Allahın izni ile dünyanın en büyük havaalanı gibi,en büyük uzay üssü de bizde olacak.
Putin::))))) Yav he he kısa kes de sade de gel.
Reis:Diyorum ki, Sizin RKA nın Baykonur üssün den uzaya uydu fırlatsak bize kaça malolur.
Putin: Herşey dahilmi?
Reis: Ben senin ziyaretine geldiğim de konuşalım.
Türkiye Uzay dan sorumlu diyanet ajansı başkanı da hazır.
Bir halt olmaz bu ülkeden
En büyük endişemde "Marsda canlılar bulduk ve sorguladık, hepsi namazında niyazında ve Reise oy vermiş mübareklerdir" diye bir haber seyretmemiz olur.
Bu arada acaba orda ne işleyecekler ?,yada ne yürütecekler, veya parayı dünya dışına aktaracak yeni bir kaynak üretimi olabilirmi ? :)
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