Tam Boyutta Gör Öncelikle olayın nasıl başladığını kısaca hatırlayalım. IF Metall liderliğindeki İsveç sendikaları, ABD'ki elektrikli araç üreticisi Tesla'yı teknisyenlerle toplu iş sözleşmesi imzalamaya zorlamak için ekim ayında grev başlatmıştı.

Bu kapsamda, liman işçileri, gemiyle gelen Tesla modellerini gemiden indirmeyi reddetmeye; elektrikçiler, temizlik işçileri, postacılar ve bazı parça üreticileri de şirkete hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

Konunun sonuca bağlanamamasının ardından, Norveç'in en büyük özel sektör işçi sendikası da bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İsveç'teki grevi desteklemek amacıyla aralık ayının sonuna kadar İsveç'e sevkiyatı yapılan Tesla modellerinin geçişinin engellenmeye başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Toplu sözleşme talep etme hakkı çalışma hayatımızın bariz bir parçası ve Tesla'nın kendisini dışarıda bırakmak istemesini kabul edemeyiz" ifadelerine yer verildi.

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Tesla ise politikası gereği sendikaların sunduğu toplu sözleşme pazarlığını kabul etmiyor ve çalışanların bu sözleşmede yer alan şartlardan daha iyisine sahip olduğunu savunuyor.

Sendikalar ise Tesla'nın yıllardır süregelen düzeni reddetmesini sendikaların gücüne ve işçilerin ücret, tatil, fazla mesai ücreti ve diğer koşullar konusunda pazarlık yapma haklarına meydan okuma olarak nitelendiriyor. Belirtilene göre Norveç sendikalarının eylemleri 20 Aralık'ta başlayacak.

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İskandinav ülkelerinin Tesla eylemi büyüyor