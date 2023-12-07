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    İskandinav ülkelerinin Tesla eylemi büyüyor

    İskandinav ülkelerinin İsveç ile başlayan Tesla boykotu büyüyor. IF Metall liderliğindeki İsveç sendikalarının Tesla'ya karşı başlattığı endüstriyel eyleme Norveç'ten de destek geldi.
    İskandinav ülkelerinin Tesla eylemi büyüyor Tam Boyutta Gör
    Öncelikle olayın nasıl başladığını kısaca hatırlayalım. IF Metall liderliğindeki İsveç sendikaları, ABD'ki elektrikli araç üreticisi Tesla'yı teknisyenlerle toplu iş sözleşmesi imzalamaya zorlamak için ekim ayında grev başlatmıştı.

    Bu kapsamda, liman işçileri, gemiyle gelen Tesla modellerini gemiden indirmeyi reddetmeye; elektrikçiler, temizlik işçileri, postacılar ve bazı parça üreticileri de şirkete hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

    Konunun sonuca bağlanamamasının ardından, Norveç'in en büyük özel sektör işçi sendikası da bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İsveç'teki grevi desteklemek amacıyla aralık ayının sonuna kadar İsveç'e sevkiyatı yapılan Tesla modellerinin geçişinin engellenmeye başlayacağı ifade edildi.

    Açıklamada, "Toplu sözleşme talep etme hakkı çalışma hayatımızın bariz bir parçası ve Tesla'nın kendisini dışarıda bırakmak istemesini kabul edemeyiz" ifadelerine yer verildi.

    Tesla ise politikası gereği sendikaların sunduğu toplu sözleşme pazarlığını kabul etmiyor ve çalışanların bu sözleşmede yer alan şartlardan daha iyisine sahip olduğunu savunuyor.

    Sendikalar ise Tesla'nın yıllardır süregelen düzeni reddetmesini sendikaların gücüne ve işçilerin ücret, tatil, fazla mesai ücreti ve diğer koşullar konusunda pazarlık yapma haklarına meydan okuma olarak nitelendiriyor. Belirtilene göre Norveç sendikalarının eylemleri 20 Aralık'ta başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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