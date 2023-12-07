İskandinav ülkelerinin Tesla eylemi büyüyor

Bu kapsamda, liman işçileri, gemiyle gelen Tesla modellerini gemiden indirmeyi reddetmeye; elektrikçiler, temizlik işçileri, postacılar ve bazı parça üreticileri de şirkete hizmet vermeyeceklerini açıkladı.
Konunun sonuca bağlanamamasının ardından, Norveç'in en büyük özel sektör işçi sendikası da bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İsveç'teki grevi desteklemek amacıyla aralık ayının sonuna kadar İsveç'e sevkiyatı yapılan Tesla modellerinin geçişinin engellenmeye başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Toplu sözleşme talep etme hakkı çalışma hayatımızın bariz bir parçası ve Tesla'nın kendisini dışarıda bırakmak istemesini kabul edemeyiz" ifadelerine yer verildi.
Tesla ise politikası gereği sendikaların sunduğu toplu sözleşme pazarlığını kabul etmiyor ve çalışanların bu sözleşmede yer alan şartlardan daha iyisine sahip olduğunu savunuyor.
Sendikalar ise Tesla'nın yıllardır süregelen düzeni reddetmesini sendikaların gücüne ve işçilerin ücret, tatil, fazla mesai ücreti ve diğer koşullar konusunda pazarlık yapma haklarına meydan okuma olarak nitelendiriyor. Belirtilene göre Norveç sendikalarının eylemleri 20 Aralık'ta başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.