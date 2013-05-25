İkinci çeyrek iPad satışlarının yıllık bazda ilk kez düştüğü bir dönem olabilir





2010 yılında tanıtıldığından bu yana tablet pazarında hakimiyetini devam ettiren ve her çeyrekte satışlarını biraz daha artıran iPad, yavaş yavaş durgunluk dönemine girmeye başlıyor.





KGI tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde iPad satışları ilk kez yıllık bazda gerileme yaşayacak. Daha önce hiç gerçekleşmeyen bu düşüşün yanında çeyrek bazda da bir düşüş kaydedilecek.





Analizde iPad modellerinin satışlarında çeyrek bazda yüzde 20-25 arasında bir düşüş beklenmesi gerektiği belirtilmiş. Yıllık bazda düşüş ise yüzde 10-15 civarında olacak. İkinci çeyrekte beklenen sevkiyat rakamı ise 14-15 milyon seviyesinde.





Düşüş ise iki önemli nedene bağlanıyor. Birincisi 7 inçlik ucuz modellerin tablet pazarını adeta istila etmesi, ikincisi ise geçen yıl satışlarda çıtanın çok yukarı çekilmiş olması.





Genel toplam içerisinde orijinal iPad modelinden daha fazla sevkiyata imza atan iPad mini modeli de düşüşten nasibini alıyor. İkinci çeyrekte iPad mini modeli de yüzde 40 oranında bir gerileme yaşayacak. Tahminler ikinci çeyrekte 4.5 milyon iPad mini, 6.2 milyon 4. nesil iPad, 2 milyon iPad 2 sevkiyatı yapılacağı yönünde.





Apple'ın tablet pazarında er ya da geç kan kaybetmeye başlayacağı geçen yıldan bu yana analizlerde dile getirilen bir konu. Android tabletlerin 7 inçlik pazarda kendisine çok iyi bir avantaj sağlaması ve Windows 8.1 ile gelecek yeni modeller iPad satışlarına ilerleyen dönemlerde daha fazla darbe vuracak.





http://www.phonearena.com/news/Second-quarter-could-show-the-first-year-on-year-decline-in-Apple-iPad-sales_id43370