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İkinci çeyrek iPad satışlarının yıllık bazda ilk kez düştüğü bir dönem olabilir

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İkinci çeyrek iPad satışlarının yıllık bazda ilk kez düştüğü bir dönem olabilir

 2010 yılında tanıtıldığından bu yana tablet pazarında hakimiyetini devam ettiren ve her çeyrekte satışlarını biraz daha artıran iPad, yavaş yavaş durgunluk dönemine girmeye başlıyor.

KGI tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde iPad satışları ilk kez yıllık bazda gerileme yaşayacak. Daha önce hiç gerçekleşmeyen bu düşüşün yanında çeyrek bazda da bir düşüş kaydedilecek.

Analizde iPad modellerinin satışlarında çeyrek bazda yüzde 20-25 arasında bir düşüş beklenmesi gerektiği belirtilmiş. Yıllık bazda düşüş ise yüzde 10-15 civarında olacak. İkinci çeyrekte beklenen sevkiyat rakamı ise 14-15 milyon seviyesinde.

Düşüş ise iki önemli nedene bağlanıyor. Birincisi 7 inçlik ucuz modellerin tablet pazarını adeta istila etmesi, ikincisi ise geçen yıl satışlarda çıtanın çok yukarı çekilmiş olması. 

Genel toplam içerisinde orijinal iPad modelinden daha fazla sevkiyata imza atan iPad mini modeli de düşüşten nasibini alıyor. İkinci çeyrekte iPad mini modeli de yüzde 40 oranında bir gerileme yaşayacak. Tahminler ikinci çeyrekte 4.5 milyon iPad mini, 6.2 milyon 4. nesil iPad, 2 milyon iPad 2 sevkiyatı yapılacağı yönünde.

Apple'ın tablet pazarında er ya da geç kan kaybetmeye başlayacağı geçen yıldan bu yana analizlerde dile getirilen bir konu. Android tabletlerin 7 inçlik pazarda kendisine çok iyi bir avantaj sağlaması ve Windows 8.1 ile gelecek yeni modeller iPad satışlarına ilerleyen dönemlerde daha fazla darbe vuracak.


http://www.phonearena.com/news/Second-quarter-could-show-the-first-year-on-year-decline-in-Apple-iPad-sales_id43370 Yorum Yaz
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Makaroncu 6 yıl en beğenilen
ipadler iphone veya akıllı telefonlara gore cok daha uzun sure sorunsuz kullanilabilecek cihazlar mesela 2 senedir ipad 2 nin hicbir yetersizligiyle karsilasmadim degistirme ihtiyaci duymadım satısların yavaslaması normaldir
ipadler iphone veya akıllı telefonlara gore cok daha uzun sure sorunsuz kullanilabilecek cihazlar mesela 2 senedir ipad 2 nin hicbir yetersizligiyle karsilasmad...
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digimon52 6 yıl
WWDC etkinliginden sonra yeni cihazlari ile yükselise tekrar gececekdir.
cünkü cok sessiz davraniyorlar.
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afavar 5 yıl
Apple ın bu konumda olmasının sebebi ürünlerinin çıkış zamanlarını değiştirmesi bana kalırsa. Çünkü haziran ve aralık arasında resmen patlıyıcaklar. iOs7, iPhone 5, iPad 5, iPad Mini 2, OSX 10.9. Macbook serisinde yenilenme. Yeni apple tv, iradio ve 2014 yılındada iWatch bekleniyor. Dolayısıyla şu anda oldukça sessizler ve bunuda 50 milyar uygulama hediyesi gibi şeylerle azaltmaya çalışıyorlar ama bakalım bu yaz hareketli geçecek.
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EkuIa 6 yıl
Apple Yenilik anlamında artık ürünlerine bir şeyler eklemiyor. Mesela A markasının tablet 1 modeli 500 lira tablet 2 modelini ise çözünürlüğünü arttırarak piyasaya sunuyor. tablet 2 modeli ise 1000 lira bu durumda mantıklı olan tablet 1 modelini almak bunun yüzünde Ipad'in satışları düşüyor.
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Sunstorms 6 yıl
Yalnız şöylede bir durum var sadece Apple ipad in satışları düşmüyor genel olarak tablet piyasasında bir düşüş var misal samsung tabletlerde bundan payını alıyor!
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tuncay altuntoprak 6 yıl
ipad mini 2 ne zaman çıkacak acaba?
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fizisyen 6 yıl
ortada bilimsel gerçekler var:)
bloomberght.com/...

adam zaten eylül 2012 den beri kaybediyor ve %35 gibi "erime"var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hidoriumen 6 yıl
İpad 5i bekliyorum.İpad mini tasarimi özellikle çok beğendiğim bi tasarim oldu,ona benzerse tasarimi cok çok güzel olacak.Zaten ios harika bence...Kalem olarak not serisinde olduğu gibi bluetooth veya kizilotesi sinyal ile calisan kalemleri mevcut,daha önce kullandigim adonit firmasinin bluetoothlu kalemi mükemmel,tavsiye ederim.1024 basinc hassasiyetine sahip.Şuan iosta profosyonel programlar yok grafik anlaminda...İpad 5 ile su iside halletseler macten bagimsiz tasarimlarimi yapabilirim,simdilik iPad eskiz defteri:)
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Pondera 6 yıl
Kadirhan96
ipadler iphone veya akıllı telefonlara gore cok daha uzun sure sorunsuz kullanilabilecek cihazlar mesela 2 senedir ipad 2 nin hicbir yetersizligiyle karsilasmadim degistirme ihtiyaci duymadım satısların yavaslaması normaldir

Bunun altında iPad'in iPhone'dan yıllar sonra çıkması, sisteminin iyi olması, büyüklüğünün verdiği avantaj,insanların tabletlerde telefondaki kadar gereksiz yere her yeni çıkan modele sahip olma arzusunun olmaması ve de ilk yazdığımla da bağlantılı olarak Apple'ın yenilik anlamında birşey katmaması.
Apple napıyor artık, sadece göz boyuyor. iPad 2'den sonra ne geldi? 2 kat çözünürlüklü ekran. Kullanıcıların geneline vurulduğunda bu gerçek anlamda birşey getirdi mi? Hayır. Tabi bu çözünürlüğü desteklemek için de CPU ve GPU gücü arttı. Sonuçta şu an piyasadakiler iPad 2'ye kıyasla ciddi anlamda birşey ifade etmiyor. Değiştirmek isteyen varsa eylül ayını beklesin. Ayrıca Apple şu isim olayı halletse iyi olacak 2-3-4 diye gitsin işte, ya da 4-4S falan yine iyidir. "The New iPad" nedir birader ya da 4.nesil falan saçma sapan isimler...
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vamp 6 yıl
usb bağlantısı olmayan bir tablet cep telefonundan büyük olmasından başka neye yararki. 1-2 de özelleştirilmiş uygulama. En son alacağım tablet malesef ipad
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l3ittersweet 6 yıl
iPad 5 iPad mini formunda olacak, kenarları daha ince, kendisi daha ince ve özellikle daha hafif bir 9.7" iPad gelecek. iPad 5 ile iPad yeni rekorlara imza atabilir.
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Carfreak 6 yıl
2 yıldır ipad2 var sıkıntım yok. Zaten tüm oyunlar açılıyor birtek ekran retina değil.
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hazarRS 6 yıl
Talep belli sınıra ulaştı artık, dünyada yaşayan insan sayısı belli sonuçta :)
Apple bir yenilik getirmezse bu düşüş daha da sürecektir muhtemelen. Samsung ve Windows yeniliklerle uğraşıyorlar ama ipad güzel bir sisteme oturtulmuş. Apple, Galaxy note gibi digitizerlı bir tablet çıkarsa, çizim yapmak için alırdım ama çıkmayacaktır. Samsung Wacom'dan hisse almış, bırakmaz Apple'a çünkü.
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Umutcan 6 yıl
ahmetaktas

İpad 2 kullanan biri olarak üstüne daha tablet alma ihtiyacı hissetmedim. Enteresan bi yenilik olmadığı sürece (ne olabilir onu da bilmiyorum ama) yenilemeyi de düşünmüyorum. E doğal olarak piyasa bir doyuma ulaştı. Bu da satışları düşürecektir. Normal.

Haklısın belki ileride çıkacak yüksek grafikli oyunlar hariç epey bir süre daha da işini görmeye devam edecektir.
Tablette grafikli oyunlara abanma gibi bir derdiniz yoksa ipad 2 de çok rahat her işi görecek bir cihaz. Ben bu sene almışken 4.jen. olsun diye aldım,
ve en az 2-3 sene bunun üstüne pek birşey koyulabileceğini düşünmüyorum. Eğer yanılırım da yeni nesil tablet özellikleri gelişirse o zaman değişirim anca.
(Mesela gözlüksüz 3d ekran ve 3d arayüz, ekranda kabartı oluşturarak çıkan fiziksel tuş takımı, 3d kamera vb. tarzı gerçekten değişiklik sunabilecek şeyler)
Tasarımı az değiştir, soc güçlendir çözünürlük artır yeniden piyasaya sür olayını şu aralar tüm firmalar telefon ve tabletlerde yapıyor.
Ve bu şekilde çıkan sözde "yeni" modeller artık beni malesef hiç heyecanlandırmıyor. Elimizde olan aynı şeyin az daha hızlısı, neyi ilgi çekici olabilir ki ?
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Makaroncu 6 yıl en beğenilen
ipadler iphone veya akıllı telefonlara gore cok daha uzun sure sorunsuz kullanilabilecek cihazlar mesela 2 senedir ipad 2 nin hicbir yetersizligiyle karsilasmadim degistirme ihtiyaci duymadım satısların yavaslaması normaldir
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