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İkinci grup ekran kartı üreticilerinin Nisan ayından önce Fermi satışına başlaması beklenmiyor

9 yıl
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın yeni bir haberine göre Second-Tier olarak tanımlanan ve üretimi farklı kanallara yaptıran ekran kartı üreticileri, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için yaygın satışa Nisan ayından önce başlayamayabilir. Bilindiği üzere Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının 26 Mart'ta gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde lanse edileceğini duyurmuştu. Eş zamanlı olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin satışına başlanması beklenirken, önceliğin First-Tier olarak nitelendirilen birinci grup üreticilere ve/veya sadece Nvidia tabanlı ekran kartı üreten firmalara verileceği bildiriliyor.

Ekran kartı üreticilerinden alınan bilgilere göre ikinci grup üreticilerinin henüz tamamlanmış referans kart tasarımını almadıkları belirtiliyor. Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin çıkışıyla birlikte AMD'nin fiyat indirimine gideceği düşünülürken, bu konuyla ilgili olarak iki farklı görüş oluşmuş durumda. Genel kanı olarak ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyat indirimine gidilmesi beklenirken, gelen bazı yeni bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin yüksek fiyatlandırmasından ötürü iki firma arasında fiyat odaklı bir rekabetin Mayıs ayından sonra yaşanacağı dolayısıyla AMD'nin ilk etapta fiyatları düşürmeyeceği iddia ediliyor.


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cagancelik 9 yıl
Fermi malesef GPGPU olarak üretildi sonradan oyun kartı oldu, ayrı mimari yapmadı salaklar işte. Nvidia'nın çıkardığı bütün karlar aynı. Hepsi aynı mal. Quadro kartlar da bildiğin Geforce donanımının aynısı sadece sürücüsü farklı. Öyle ki GTX 280'e Quadro BIOS'u yazıp 1-2 milyarlık kart haline getirebilirsiniz. Aynı şey Tesla kartlar için de geçerli. Monitör çıkışını falan kaldırmışlar sadece. Çekirdek aynı çekirdek, CUDA aynı CUDA.
Halbuki Geforce'da hesaplama birimlerini çıkarsalardı çip hem daha küçük olurdu dolayısıyla daha az ısınırdı,daha az güç tüketirdi, fiyat daha ucuz lurdu, fan daha sessiz olurdu...
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CoreXXX 9 yıl
atiden fena tırsmışlar. 5000 serisininin başarısınıda her ne kadar deklere etmeselerde açıklamalardan kabullendikleri fazlasıyla belli. ama bir zamanlar nvidia ati bizim rakibimiz değildi diye açıklama yapıyordu. peh!
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Zero Limit 9 yıl

CoreXXX

atiden fena tırsmışlar. 5000 serisininin başarısınıda her ne kadar deklere etmeselerde açıklamalardan kabullendikleri fazlasıyla belli. ama bir zamanlar nvidia ati bizim rakibimiz değildi diye açıklama yapıyordu. peh!


zaten yüzde99 un da ötesinde ihtimalle 5000 serisinden böyle bir darbe alacaklarını düşünemediler ve fermi aksadı da aksadı.

ama iyi oldu ortaya hödük gibi fiyatı yüksek çok ısınan çok güç çeken performans watt yerlerde sürünen bir kart gelmemiş olacak.

e nerden biliyorsun ya yine de kötü çıkarsa derseniz, evet yine hödük gibi kart gelebilir ama ben nvidia nın fermiyi olabilecek en iyi haliyle çıkarmaya kastığını düşünmekteyim.
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DH Misafiri 9 yıl
demekki ati kartları bir iki ay daha yüksek seviyede olcak.bende bekliyorum indirim olsun diye ama bu gidişle haziranı bulur.
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MÜŞAVİR 9 yıl
@cestvrai

Hocam sen ne iş yapan?


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sertacaygun 9 yıl
nVidia çöküşe mi gidiyor, bunu mu anlamak gerek ?
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Black_Mamba24 9 yıl
bu nvidia da suyunu çıkarttı mart nisan derken bu kadar olur
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IgorStravinsky 9 yıl

sertacaygun

nVidia çöküşe mi gidiyor, bunu mu anlamak gerek ?

Çöküş? nVidia ? nVidia tek pc için kart üretmiyo ki.
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canpii 9 yıl

sertacaygun

nVidia çöküşe mi gidiyor, bunu mu anlamak gerek ?


diğer platformlar için iyi sipariş kapıyor ve sırtı yere gelmez.. ama o tarafta işler iyi diye GeForge ye üvey evlat muamelesi yapıyor şu sıralar.. yoksa her türlü yetiştirirdi biraz ağırlık verse GeForge ye..
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aydogdu1453 9 yıl
Nvidia saçmalamaya devam ediyor.Kartları piyasaya sürmeye gönlü yok herhalde halen bu kartları bekleyenler varsa soguk su içip haziran başlarını beklesinler.
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TELESCOPE 9 yıl

aydogdu1453

Nvidia saçmalamaya devam ediyor.Kartları piyasaya sürmeye gönlü yok herhalde halen bu kartları bekleyenler varsa soguk su içip haziran başlarını beklesinler.
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istemesekte zaten zaman getirip karşımıza koyacak
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delisakir6 9 yıl
Cok güzel...
Nvidia ne güzelde oyaladi milleti helal olsun
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suhaksk 9 yıl
Ekran kartı rekabeti açısından yaza kadar biz ülkece kazıklanmaya devam edecez.Hele bu arada ekran kartı almayı düşünen benim gibi kullanıcılar çok sıkıntı çekecek :(
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barisdragon 9 yıl
Nisana kadar da dolar ne olur tahmin edin
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XIII 9 yıl
26 mart geldiğinde işallah sadece tanıtımdan ibaret olmaz yoksam sadece tanıtıp kart nisan bilemem kaçta çıkıcak demesinler.
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semih22 9 yıl
açıkçası kendileri bilir artık öyle ekran kartını hemen almak yok.fiyatların yeniden oluşumunu bekleyeceğim.
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