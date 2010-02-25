İkinci grup ekran kartı üreticilerinin Nisan ayından önce Fermi satışına başlaması beklenmiyor

Digitimes'ın yeni bir haberine göre Second-Tier olarak tanımlanan ve üretimi farklı kanallara yaptıran ekran kartı üreticileri, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için yaygın satışa Nisan ayından önce başlayamayabilir. Bilindiği üzere Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının 26 Mart'ta gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde lanse edileceğini duyurmuştu. Eş zamanlı olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin satışına başlanması beklenirken, önceliğin First-Tier olarak nitelendirilen birinci grup üreticilere ve/veya sadece Nvidia tabanlı ekran kartı üreten firmalara verileceği bildiriliyor.
Ekran kartı üreticilerinden alınan bilgilere göre ikinci grup üreticilerinin henüz tamamlanmış referans kart tasarımını almadıkları belirtiliyor. Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin çıkışıyla birlikte AMD'nin fiyat indirimine gideceği düşünülürken, bu konuyla ilgili olarak iki farklı görüş oluşmuş durumda. Genel kanı olarak ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyat indirimine gidilmesi beklenirken, gelen bazı yeni bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin yüksek fiyatlandırmasından ötürü iki firma arasında fiyat odaklı bir rekabetin Mayıs ayından sonra yaşanacağı dolayısıyla AMD'nin ilk etapta fiyatları düşürmeyeceği iddia ediliyor.
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Halbuki Geforce'da hesaplama birimlerini çıkarsalardı çip hem daha küçük olurdu dolayısıyla daha az ısınırdı,daha az güç tüketirdi, fiyat daha ucuz lurdu, fan daha sessiz olurdu...
zaten yüzde99 un da ötesinde ihtimalle 5000 serisinden böyle bir darbe alacaklarını düşünemediler ve fermi aksadı da aksadı.
ama iyi oldu ortaya hödük gibi fiyatı yüksek çok ısınan çok güç çeken performans watt yerlerde sürünen bir kart gelmemiş olacak.
e nerden biliyorsun ya yine de kötü çıkarsa derseniz, evet yine hödük gibi kart gelebilir ama ben nvidia nın fermiyi olabilecek en iyi haliyle çıkarmaya kastığını düşünmekteyim.
Hocam sen ne iş yapan?
Çöküş? nVidia ? nVidia tek pc için kart üretmiyo ki.
diğer platformlar için iyi sipariş kapıyor ve sırtı yere gelmez.. ama o tarafta işler iyi diye GeForge ye üvey evlat muamelesi yapıyor şu sıralar.. yoksa her türlü yetiştirirdi biraz ağırlık verse GeForge ye..
Nvidia ne güzelde oyaladi milleti helal olsun