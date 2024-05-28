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    Karbondioksidi temiz yakıtlara dönüştürmede yeni, verimli bir yöntem keşfedildi

    Araştırmacılar, karbondioksidi temiz yakıtlara dönüştürmek için, istenmeyen yan ürünleri ortadan kaldıran, verimli yeni bir yöntem keşfetti. Bu keşif, iklim değişikliğiyle mücadelede çığır açabilir.
    Karbondioksidi temiz yakıtlara dönüştürmek mümkün olabilir Tam Boyutta Gör
    Karbondioksiti (CO2) temiz yakıtlara ve faydalı kimyasallara dönüştürmeyi amaçlayan bilim insanları, genellikle hidrojen gazı ve karbonatlar gibi istenmeyen yan ürünler elde ediyor. Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulu'ndaki bilim insanları bu sorunun üstesinden gelecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu atılım hayata geçerse, sera gazı emisyonlarını azaltarak temiz bir enerji döngüsü elde etmemiz mümkün olabilir.

    1990 ile 2022 yılları arasında Dünya'nın atmosferindeki enerji dengesindeki değişimin %78'inden sorumlu olan karbondioksit, fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan bir sera gazı. Elektrokimyasal karbondioksit azaltımı (CO2R) adı verilen bir işlem sayesinde CO2, temiz yakıtlara ve kimyasallara dönüştürülebiliyor. Ancak bu işlem genellikle, hidrojen gazı ve karbonatlar gibi istenmeyen yan ürünlerin oluşumuyla düşük verimde gerçekleşiyor. Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu süreci daha verimli hale getirmek adına su moleküllerini manipüle etmenin bir yolunu keşfetti.

    Araştırmacılar, organik çözücüler ve asit katkı maddeleri kullanarak suyun davranışını kontrol edebildiler ve istenmeyen yan ürünleri üretmeden istenen molekülleri oluşturmak için doğru miktarda proton bağışlamasını sağladılar.

    Yeni yöntem hem verimli ve hem de ucuz

    Bu yeni yöntem ile, katalizör olarak altın veya çinko kullanılarak, hafif asidik koşullar altında neredeyse %100 verim elde edildi. Özellikle, toprakta bol miktarda bulunan bir metal olan çinkonun kullanımı, bu süreci endüstriyel uygulamalar için daha uygun maliyetli hale getirerek küresel karbon yakalama ve depolama pazarında önemli bir potansiyele sahip olabilir. 

    Araştırmanın baş yazarı Reggie Gomes, keşiflerinin önemini şöyle vurguluyor: "Güneş ve rüzgardan yeşil elektrik elde edebileceğimizi ve daha sonra bu elektriği karbondioksiti tekrar yakıtlara dönüştürmek için kullanabileceğimizi hayal edin."

    Enerji sektörünü dönüştürebilir

    Bu keşif, enerji sektörü ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında çok önemli sonuçlara yol açabilir. CO2'yi kullanılabilir yakıtlara dönüştüren temiz bir enerji döngüsü yaratma potansiyeli taşıyan bu yeni yöntem, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel ısınmanın etkilerinin hafifletilmesi için umut verici bir çözüm sunuyor. Ayrıca, etanol veya metan gibi temiz yakıtların üretilebilmesi, efektif şekilde elektriğe dönüştürülemeyen sektörlerde fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmamıza yardımcı olabilir.

    Ek olarak araştırma, platin, gümüş ve altın gibi pahalı katalizörler yerine, çinko gibi toprakta bol miktarda bulunan metallerin katalizör olarak kullanılabilme potansiyelini ortaya koyuyor ve çeşitli endüstrilerde daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli katalitik süreçlerin önünü açıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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