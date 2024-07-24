Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı

Aktarılanlara göre Pazar günkü rekor sıcaklık neredeyse her kıtada hissedildi. Copernicus verilerine göre Antarktika'nın büyük bölümünde sıcaklıklar normalin 12 santigrat derecekadar üzerinde seyretti. Ek olarak sadece son 7 gün içinde gezegenin 550 yerinde rekor düzeyde günlük sıcaklıklar görüldü. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle bilim insanları bu yılın, 2023’ten daha sıcak olabileceğini düşünüyor.
Yılın ortalama sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkacağı neredeyse kesin; bu da bilim insanlarının tolere edilebilir ısınma eşiğini aşmak anlamına geliyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.