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    Anlık Bildirim

    Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı

    Küresel ısıma ve iklim değişikliği yeni rekorlar kırıyor. Avrupa iklim servisi Copernicus'un bildirdiğine göre geçtiğimiz Pazar günü Dünya, insanoğlunun ölçtüğü en sıcak gün olarak tarihe geçti.
    Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı Tam Boyutta Gör
    Küresel ısıma ve iklim değişikliğinin etkileri şiddetlenmeye devam ediyor. Tarihi rekorlar teker teker kırılırken yeni rekorlar endişe verici seviyelere çıkıyor Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan sonuçlara göre Dünya, şimdiye kadar gördüğü en sıcak yılın hemen ardından tarihin en sıcak gününü yaşadı.

    21 Temmuz tarihin en sıcak günü oldu

    Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı Tam Boyutta Gör
    Copernicus verilerine göre 21 Temmuz'da gezegenin ortalama sıcaklığı 17.09 santigrat dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 21 Temmuz Pazar günü, bir önceki yıl 6 Temmuz’da kırılan rekoru 0,01 derece ile geçti. Hem Pazar günkü rekor hem de geçen yılki rekor, 2016'da kırılan16,8 santigrat derecelik önceki rekordan önemli derecede daha yüksek.
    Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı Tam Boyutta Gör
    Copernicus direktörü Carlo Buontempo yaptığı açıklamada “Gerçekten keşfedilmemiş bir bölgedeyiz. İklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda rekorların kırıldığını göreceğiz. Gerçekten şaşırtıcı olan, son 13 ayın sıcaklığı ile önceki sıcaklık rekorları arasındaki farkın ne kadar büyük olduğu” dedi.

    Aktarılanlara göre Pazar günkü rekor sıcaklık neredeyse her kıtada hissedildi. Copernicus verilerine göre Antarktika'nın büyük bölümünde sıcaklıklar normalin 12 santigrat derece kadar üzerinde seyretti. Ek olarak sadece son 7 gün içinde gezegenin 550 yerinde rekor düzeyde günlük sıcaklıklar görüldü. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle bilim insanları bu yılın, 2023’ten daha sıcak olabileceğini düşünüyor.

    Yılın ortalama sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkacağı neredeyse kesin; bu da bilim insanlarının tolere edilebilir ısınma eşiğini aşmak anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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