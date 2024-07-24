Dünya tarihinin en sıcak günü yaşandı

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Tam Boyutta Gör Küresel ısıma ve iklim değişikliğinin etkileri şiddetlenmeye devam ediyor. Tarihi rekorlar teker teker kırılırken yeni rekorlar endişe verici seviyelere çıkıyor Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan sonuçlara göre Dünya, şimdiye kadar gördüğü en sıcak yılın hemen ardından tarihin en sıcak gününü yaşadı.

21 Temmuz tarihin en sıcak günü oldu

Tam Boyutta Gör Copernicus verilerine göre 21 Temmuz'da gezegenin ortalama sıcaklığı 17.09 santigrat dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 21 Temmuz Pazar günü, bir önceki yıl 6 Temmuz’da kırılan rekoru 0,01 derece ile geçti. Hem Pazar günkü rekor hem de geçen yılki rekor, 2016'da kırılan16,8 santigrat derecelik önceki rekordan önemli derecede daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Copernicus direktörü Carlo Buontempo yaptığı açıklamada “Gerçekten keşfedilmemiş bir bölgedeyiz. İklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda rekorların kırıldığını göreceğiz. Gerçekten şaşırtıcı olan, son 13 ayın sıcaklığı ile önceki sıcaklık rekorları arasındaki farkın ne kadar büyük olduğu” dedi.

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Aktarılanlara göre Pazar günkü rekor sıcaklık neredeyse her kıtada hissedildi. Copernicus verilerine göre Antarktika'nın büyük bölümünde sıcaklıklar normalin 12 santigrat derece kadar üzerinde seyretti. Ek olarak sadece son 7 gün içinde gezegenin 550 yerinde rekor düzeyde günlük sıcaklıklar görüldü. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle bilim insanları bu yılın, 2023’ten daha sıcak olabileceğini düşünüyor.

Yılın ortalama sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkacağı neredeyse kesin; bu da bilim insanlarının tolere edilebilir ısınma eşiğini aşmak anlamına geliyor.

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