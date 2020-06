PlayStation 5 için çıkması beklenen Silent Hill oyunuyla ilgili yeni bir söylenti yayıldı

Tam Boyutta Gör

Bundan yaklaşık dört ay önce, Konami’nin iki yeni Silent Hill oyunu için masaya oturduğunu ve bu oyunlardan birinin soft reboot tarzında bir yapım olabileceğini duyurmuştuk.

Silent Hill serisini oynamamış ya da oynayamamış oyuncuları hedefleyeceği ve oyuncuları seriyle tanıştırmak maksadıyla geliştirildiği söylenen yapımla ilgili yeni bir söylenti daha yayıldı.

Genellikle doğru çıkan sızıntı haberleriyle tanınan AestheticGamer isimli Twitter hesabı, yeni oyunun 4 Haziran tarihinde düzenlenecek Sony etkinliğinde duyurulacağını ifade etti. Sızıntı haberinin detaylarına bakıldığında, yeni Silent Hill oyununun oynanabilir düzeye geldiği görülüyor. AestheticGamer, atmış olduğu tweet’te “Sony’nin Japonya’daki stüdyolarında geliştirilen oyun, 4 Haziran ya da Ağustos ayında ortaya çıkabilir. 4 Haziran daha kuvvetli bir ihtimal. Zira geliştirici ekip oyunu duyurmak ve oynanış videosu göstermek için can atıyor.” ifadelerini kullanmış.

Sony’nin bu konuda ne yapacağı bilinmez ancak firma hatırlanacağı üzere State of Play etkinlikleri altında daha önce The Last of Us: Part II ve Ghost of Tsushima oynanış videoları göstermişti. Şirket, Silent hill gibi önemli bir marka için yeni böyle bir etkinliği beklemeyi tercih edebilir. Daha önceki paylaşımlarda bir sonraki State of Play etkinliğinin Ağustos ayında yapılabileceği belirtildiği için Silent Hill’in söz konusu ay içinde tanıtılma ihtimali de bulunuyor.

Silent Hill serisi kapsamında en son 2014 yılında Hideo Kojima tarafından yönetilen Silent Hills adlı proje dâhilinde PS4’e bir oynanabilir demo gelmiş ancak yapım, takip eden yıl içinde iptal edilmişti.

