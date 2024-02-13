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    Kritik Atlas Okyanusu akıntısı çöküşe doğru yaklaşıyor: Etkileri feci olabilir

    Atlas Okyanusu akıntılarının kritik bir sistemi çöküşe yaklaşıyor olabilir ve bilim insanları bunun küresel iklim üzerinde tehlikeli bir etkisi olacağı konusunda uyarıyor.
    Kritik Atlas Okyanusu akıntısı çöküşe doğru yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Atlantik akıntılarının çökmesi gerçekleşmeye korkulandan çok daha yakın olabilir. Karmaşık bilgisayar simülasyonlarının kullanıldığı yeni bir çalışma tehlike sinyalleri veriyor. Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, küresel okyanus boyunca ısı ve tuzu etkili bir şekilde taşıyan Atlantik Meridyonel Devinim Sirkülasyonu (AMOC), son zamanlarda önemli bir "devrilme noktasına" doğru ilerliyor.

    Avrupa'da sıcaklıklar 30 derece düşebilir

    Çalışma, çöküşün ne zaman gerçekleşebileceğine dair bir zaman çizelgesi sunmazken - AMOC sadece 2004'ten beri yakından gözlemleniyor - özellikle Avrupa ve Amazon yağmur ormanları için yıkıcı etkiler öngörüyor. Araştırmaya göre, AMOC çökerse, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalama sıcaklıklar bir yüzyıl içinde 30 santigrat derece düşebilir.

    Bir yüzyıl uzun bir süre gibi görünse de, bilim insanları olası değişikliklerin sadece on yıllar boyunca önemli ölçüde hissedileceğini söylüyor. Örneğin, Norveç'te Şubat ayı sıcaklıkları her on yılda 3,5 santigrat derece düşebilir. Çalışmanın yazarları, "Hiçbir gerçekçi adaptasyon önlemi bu kadar hızlı sıcaklık değişimleriyle başa çıkamaz" diye yazıyor.

    Amazon'da da benzer şekilde, bilim insanları modellerinde kurak mevsimin yağışlı mevsime dönüştüğünü veya tam tersini gösteren yağış modellerinde ciddi bir değişiklik olduğunu fark ettiler. Yazarlar, bu değişikliklerin Amazon yağmur ormanlarının ekosistemini ciddi şekilde bozabileceğini savunuyor.

    AMOC nedir?

    Kritik Atlas Okyanusu akıntısı çöküşe doğru yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (İng: "Atlantic Meridional Overturning Circulation" veya kısaca "AMOC"), Atlas Okyanusu içindeki akıntı sistemlerinden biridir ve güneydeki ılık ve tuzlu suları kuzeye, kuzeydeki soğuk ve derin suları güneye taşır. Bu sirkülasyon, dünyanın çeşitli yerlerine sıcaklık getirir ve ayrıca okyanus yaşamını sürdürmek için gerekli besinleri taşır.

    Dolayısıyla bu sistemdeki bozulma veya tam bir çökme sadece bölgesel değil bütünüyle bir iklim değişikliği ve etkisi ortaya çıkaracaktır. The Guardian, Grönland buzulları ve Kuzey Kutbu buz tabakalarının küresel ısınma nedeniyle beklenenden daha hızlı eriyerek denize tatlı su eklemesi ve güneyden gelen sıcak, tuzlu suyun batmasını engellemesinin korkuları arttırdığını belirtiyor.

    Kritik Atlas Okyanusu akıntısı çöküşe doğru yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Eğer kıyamet filmlerine ilginiz varsa bu senaryo size bir yerlerden tanıdık gelebilir. 2004 yılında çekilen meşhur kıyamet filmi Yarından Sonra da tam olarak bu akıntının kapanmasını ve sonrasında yaşanan aşırı iklim olaylarını gösteriyordu.

    Science Advances'da yayınlanan yeni makale, çöküşün Atlantik'teki deniz seviyelerinin bazı bölgelerde bir metre yükselmesine de neden olacağını belirtiyor. Amazon’daki iklimin tersine dönmesinin dışında tüm bunlar, diğer sorunların yanı sıra gıda ve su kıtlığına yol açabilir.

    Kaynakça https://phys.org/news/2024-02-scientists-current-atlantic-ocean-significant.html https://www.techspot.com/news/101863-brink-atlantic-current-collapse-could-happen-sooner-than.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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