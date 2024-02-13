Kritik Atlas Okyanusu akıntısı çöküşe doğru yaklaşıyor: Etkileri feci olabilir

Avrupa'da sıcaklıklar 30 derece düşebilir
Çalışma, çöküşün ne zaman gerçekleşebileceğine dair bir zaman çizelgesi sunmazken - AMOC sadece 2004'ten beri yakından gözlemleniyor - özellikle Avrupa ve Amazon yağmur ormanları için yıkıcı etkiler öngörüyor. Araştırmaya göre, AMOC çökerse, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalama sıcaklıklar bir yüzyıl içinde 30 santigrat derece düşebilir.
Bir yüzyıl uzun bir süre gibi görünse de, bilim insanları olası değişikliklerin sadece on yıllar boyunca önemli ölçüde hissedileceğini söylüyor. Örneğin, Norveç'te Şubat ayı sıcaklıkları her on yılda 3,5 santigrat derece düşebilir. Çalışmanın yazarları, "Hiçbir gerçekçi adaptasyon önlemi bu kadar hızlı sıcaklık değişimleriyle başa çıkamaz" diye yazıyor.
Amazon'da da benzer şekilde, bilim insanları modellerinde kurak mevsimin yağışlı mevsime dönüştüğünü veya tam tersini gösteren yağış modellerinde ciddi bir değişiklik olduğunu fark ettiler. Yazarlar, bu değişikliklerin Amazon yağmur ormanlarının ekosistemini ciddi şekilde bozabileceğini savunuyor.
AMOC nedir?
Dolayısıyla bu sistemdeki bozulma veya tam bir çökme sadece bölgesel değil bütünüyle bir iklim değişikliği ve etkisi ortaya çıkaracaktır. The Guardian, Grönland buzulları ve Kuzey Kutbu buz tabakalarının küresel ısınma nedeniyle beklenenden daha hızlı eriyerek denize tatlı su eklemesi ve güneyden gelen sıcak, tuzlu suyun batmasını engellemesinin korkuları arttırdığını belirtiyor.
Science Advances'da yayınlanan yeni makale, çöküşün Atlantik'teki deniz seviyelerinin bazı bölgelerde bir metre yükselmesine de neden olacağını belirtiyor. Amazon’daki iklimin tersine dönmesinin dışında tüm bunlar, diğer sorunların yanı sıra gıda ve su kıtlığına yol açabilir.Kaynakça https://phys.org/news/2024-02-scientists-current-atlantic-ocean-significant.html https://www.techspot.com/news/101863-brink-atlantic-current-collapse-could-happen-sooner-than.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.