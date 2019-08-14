İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi

Beyinlerimizi makineler ile birleştirme düşüncesi; Elon Musk'un Neuralink projesi gibi insan beyni ile yapay zekanın birleşeceği fikirlerini gün yüzüne çıkartıyor. Ancak bu düşüncelerden önce; yeni gelişmeler sağlık, tıp ve yeni tedavi yöntemleri üzerinde yol katedecek gibi görünüyor.

Belirli durumları tedavi etmek için ışık kullanılacak

Cihaz fare beyinlerinde test edildi

Ayrıca Bkz.

"Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi"

Nature Biomedical Engineering

https://newatlas.com/plug-play-brain-implant-cartridges/61008/

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Bilim insanları yukarıdaki fikirlerden yola çıkarak içerisine tedavi cinsine ve yöntemine göre çeşitlive gerektiği zaman bu kartuşlar içerisindekiyardımı ile salabilecek yeni bir cihaz geliştirme üzerinde çalışıyor.'de bulunan'nden bir grup araştırmacı,'ndeki meslektaşları ile ortak olarak bir cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihaz, içerisindebulunan ve bu sayedetaşıyabilen ayrıca üzerinder bulunan bir cihaza oldukça benziyor.Bazı hastalıklarıntedavi edilmesi düşüncesi son yıllarda artarakkazanan bir konuyu oluşturuyor.olarak adlandırılan yöntem ile bazı özel beyin hücrelerinin içerdiği, çeşitli yollar ile uyararak, hücrelerin davranışlarını değiştirme düşüncesinden yola çıkıyor.Yöntemingibi durumları tedavi edebileceği umut ediliyor.. Ancak cihazın içerisindekiönce salınması gerekiyor zira cihaz içerisindeki ilaçlarde barındırıyor.Yeni cihaz geliştirilirken, cihazda kartuş sisteminin kullanılması uygun görüldü çünkü cihazı içerisindeki ilaçlar tükendiği zaman bu durum tedavilerin yarıda kalmasına sebep olabileceği düşünüldü.Araştırmacılar geliştirdikleri cihazıtest etti. Yerleştirilen cihazlaryardımıylabağlantısı üzerinden kontrol edildi. Bu sayede yeni implantın basit bir şekilde kontrol edilebildiği gözlemlendi.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.