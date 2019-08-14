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İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi

Bilim insanları çeşitli kartuşlar kullanan ve kartuşlar içerisindeki ilaçları akıllı telefon yardımı ile salabilecek yeni bir cihaz geliştirme üzerinde çalışıyor. Cihaz fareler üzerinde deneniyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Beyinlerimizi makineler ile birleştirme düşüncesi; Elon Musk'un Neuralink projesi gibi insan beyni ile yapay zekanın birleşeceği fikirlerini gün yüzüne çıkartıyor. Ancak bu düşüncelerden önce; yeni gelişmeler sağlık, tıp ve yeni tedavi yöntemleri üzerinde yol katedecek gibi görünüyor.
İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi
Bilim insanları yukarıdaki fikirlerden yola çıkarak içerisine tedavi cinsine ve yöntemine göre çeşitli kartuşlar konulabilecek ve gerektiği zaman bu kartuşlar içerisindeki ilaçları akıllı telefon yardımı ile salabilecek yeni bir cihaz geliştirme üzerinde çalışıyor.

Güney Kore'de bulunan KAIST Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Colorado Üniversitesi'ndeki meslektaşları ile ortak olarak bir cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihaz Washington Üniversitesi tarafından 2015 yılında geliştirilen, içerisinde mikro kanallar bulunan ve bu sayede ilaçları taşıyabilen ayrıca üzerinde mikro led ışıklar bulunan bir cihaza oldukça benziyor.

Belirli durumları tedavi etmek için ışık kullanılacak

İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi
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Bazı hastalıkların ışık kullanılarak tedavi edilmesi düşüncesi son yıllarda artarak ivme kazanan bir konuyu oluşturuyor. Optogenetik olarak adlandırılan yöntem ile bazı özel beyin hücrelerinin içerdiği ışığa duyarlı proteinleri, çeşitli yollar ile uyararak, hücrelerin davranışlarını değiştirme düşüncesinden yola çıkıyor.

Yöntemin körlük, kronik ağrı ve jet lag gibi durumları tedavi edebileceği umut ediliyor.

Yeni geliştirilen cihaz ince LED ışıklar içermesinin yanı sıra cihaz insan saçı inceliğinde ince problar da içeriyor, bu sayede içeriğindeki ilaçları hedeflenen bölgelere ince kanallar yardımıyla ulaştırabiliyor. Ancak cihazın içerisindeki ilaçların kurumadan önce salınması gerekiyor zira cihaz içerisindeki ilaçlar kuruma tehlikesi de barındırıyor.

Yeni cihaz geliştirilirken, cihazda kartuş sisteminin kullanılması uygun görüldü çünkü cihazı içerisindeki ilaçlar tükendiği zaman bu durum tedavilerin yarıda kalmasına sebep olabileceği düşünüldü. Araştırmacılar geliştirdikleri kartuş sistemi ile aylar sürebilecek tedavilerin ilaçları bittiği zaman; yeni kartuşlar yardımıyla ilaç yüklemesi yapabilecekler.

Cihaz fare beyinlerinde test edildi


Araştırmacılar geliştirdikleri cihazı 1 aylık süre boyunca, fare beyinlerinde test etti. Yerleştirilen cihazlar akıllı telefon yardımıyla Bluetooth bağlantısı üzerinden kontrol edildi. Bu sayede yeni implantın basit bir şekilde kontrol edilebildiği gözlemlendi.

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Yeni araştırma Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/plug-play-brain-implant-cartridges/61008/ Yorum Yaz
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