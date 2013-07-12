İlk Tizen tableti Endonezya'da ortaya çıktı





Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo'nun rafa kalkması sonrasında Samsung, Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen OS adıyla devam ettirmeye başlamıştı. Bir süredir Samsung'un da Tizen'i rafa kaldıracağı söylense de hem Intel hem de Samsung cephesinden projenin takipçilerinin içini rahatlatacak haberler geldi. Son olarak da Samsung ödüllü bir uygulama yarışması başlattı.





Tizen işletim sistemi çalışır halde genelde Samsung cihazlarında görüntülenirken, Endonezya'da ilk kez bir tablet prototipi ortaya çıktı. Tablet prototipi Systena firmasına ait.





Tizen Endonezya ekibi tarafından paylaşılan video, Tizen tabletinin piyasaya çıkışının yakın olduğunu ortaya koyuyor. Bu Tizen tableti bir prototip ve nihai ürün 23-25 Ekim tarihinde Japonya'da gerçekleştirilecek Akıllı Telefon ve Mobil Fuarı'nda sadece geliştiricilere dağıtılacak. Tabletin üzerinde Tizen 2.0 Magnolia sürümünün çalıştığı belirtiliyor. Haziran sonunda Systena firması aslında bu tabletin duyurusunu yapmış ancak dağıtım konusunda bilgi vermemişti.





Prototip aşamasında olduğu için Tizen işletim sistemi tablet üzerinde biraz kasılma yapıyor ve çözünürlüğün henüz ayarlanmadığı görülüyor. Tablet prototipi ise üst seviye bir donanım içeriyor: 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte LCD ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemci, 2GB DDR3 RAM, WiFi, 2MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi bunlardan bazıları.





Eğer işler yolunda giderse Ekim ayı sonunda ilk Tizen tableti ile tanışmış olacağız. Daha önce de Tizen işletim sistemi tabletler üzerinde denenmişti ancak bunlar belirli markalara aitti. Prototip sadece Tizen işletim sistemine yönelik olarak hazırlanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak son kullanıcıya hitap eden bir Tizen tabletinin işaretleri henüz ortada yok.

http://www.phonearena.com/news/First-Tizen-tablet-demoed-will-come-with-a-10.1-inch-Full-HD-display_id45195