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İlk Tizen tableti Endonezya'da ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Tizen tableti Endonezya'da ortaya çıktı

Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo'nun rafa kalkması sonrasında Samsung, Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen OS adıyla devam ettirmeye başlamıştı. Bir süredir Samsung'un da Tizen'i rafa kaldıracağı söylense de hem Intel hem de Samsung cephesinden projenin takipçilerinin içini rahatlatacak haberler geldi. Son olarak da Samsung ödüllü bir uygulama yarışması başlattı.

Tizen işletim sistemi çalışır halde genelde Samsung cihazlarında görüntülenirken, Endonezya'da ilk kez bir tablet prototipi ortaya çıktı. Tablet prototipi Systena firmasına ait.

Tizen Endonezya ekibi tarafından paylaşılan video, Tizen tabletinin piyasaya çıkışının yakın olduğunu ortaya koyuyor. Bu Tizen tableti bir prototip ve nihai ürün 23-25 Ekim tarihinde Japonya'da gerçekleştirilecek Akıllı Telefon ve Mobil Fuarı'nda sadece geliştiricilere dağıtılacak. Tabletin üzerinde Tizen 2.0 Magnolia sürümünün çalıştığı belirtiliyor. Haziran sonunda Systena firması aslında bu tabletin duyurusunu yapmış ancak dağıtım konusunda bilgi vermemişti.

Prototip aşamasında olduğu için Tizen işletim sistemi tablet üzerinde biraz kasılma yapıyor ve çözünürlüğün henüz ayarlanmadığı görülüyor. Tablet prototipi ise üst seviye bir donanım içeriyor: 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte LCD ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemci, 2GB DDR3 RAM, WiFi, 2MP çözünürlükte arka kamera, 32GB depolama kapasitesi bunlardan bazıları. 

Eğer işler yolunda giderse Ekim ayı sonunda ilk Tizen tableti ile tanışmış olacağız. Daha önce de Tizen işletim sistemi tabletler üzerinde denenmişti ancak bunlar belirli markalara aitti. Prototip sadece Tizen işletim sistemine yönelik olarak hazırlanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak son kullanıcıya hitap eden bir Tizen tabletinin işaretleri henüz ortada yok.

http://www.phonearena.com/news/First-Tizen-tablet-demoed-will-come-with-a-10.1-inch-Full-HD-display_id45195 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 5 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng

Tizen de fos çıktı. 4 çekirdekli 2GB Ramli cihazda takılma yapıyorsa şimdiden çöp diyebiliriz. Göya Tizen daha farklı olacaktı. Bi defa Dalvik VM olmamasından dolayı normal Android'den kafadan %15 hızlı olması lazımdı.
Bu da 1.4GHz yerine 1.4 x %15 = 1.61GHz lik bir makinada çalışan Android gibi hızlı olmalıydı...

Daha cihaz prototip okumadın mı? Takılması çok normal, üzerindeki yazılım oturmadığı gibi hazır da değil. Zaten prototip henüz tamamlanmamış olandır. Merak etme yazılım retail sürüme gelsin Android'e toz yutturur.
OverClocK1ngTizen de fos çıktı. 4 çekirdekli 2GB Ramli cihazda takılma yapıyorsa şimdiden çöp diyebiliriz. Göya Tizen daha farklı olacak...
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kamildoan 5 yıl
Tizenle ilgili haberler yapılırken artık şu giriş cümlesini duymaktan bıktım "Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo'nun rafa kalkması sonrasında Samsung, Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen OS adıyla devam ettirmeye başlamıştı."
Tizenle ilgili haberler yapılırken artık şu giriş cümlesini duymaktan bıktım "Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo'nun rafa kalkmas...
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kamildoan 5 yıl
Tizenle ilgili haberler yapılırken artık şu giriş cümlesini duymaktan bıktım "Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo'nun rafa kalkması sonrasında Samsung, Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen OS adıyla devam ettirmeye başlamıştı."
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godless turtle 5 yıl
erdem552
godless turtle
Okisht tabi ki şu ana bakılırsa google neden kessin diyoruz. ama gelecek ne gösterir kimse bilmiyor. Belki google 5 yıl sonra motorolayla harika bir başarı yakalayacak, Apple ile yarışabilecek telefon konusunda, androidde çok büyük bir gelişim gösterip telefon almak için bir sebep olursa google sadece ben kullanayım benim telefonumu alsınlar diyebilece(ios gibi) bunlar olamayacak şeyler değil. koskoca şirketlerde(samsung,sony,htc) googlea bel bağlayıp geleceği planlamadan ona güvenemezler. ne olur ne olmaz durumu yani. yarın öbürgün google sen gelme dese samsung koyacak tizeni biraz fire de verse devam edebilecek yoluna. ama dediğin gibi zaten olacak şeyler değil de önlem sadece.
Tizenin sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı geliştirildiğini düşünmüyorum. Zaten piyasada geliştirilmekte olan Android alternatifi bir ton işletim sistemi dolu; WP8, Ubuntu Mobile, Firefox OS, Sailfish OS vs. İntelin bu işin içinde olması nedeniyle aklıma şöyle bir fikir geliyor. İntelin ürettiği işlemcilere optimize edilmiş bir işletim sistemi yapmaya çalışıyor olabilirler. Malum İntelde ki teknoloji hiçbir telefon ya da bilgisayar üreticisinde yok. Samsungun işlemci üretiminden çok fazla verim alamadığını da biliyoruz. İntel; yaptığı telefonlarda kendi ürettiği parçaları kullanmayı seven ve piyasada en çok Android cihaz satan Samsunga, biz uçuk kaçık işlemciler üretmeye başladık. Biz işlemcileri üretiriz, siz telefonun geri kalan parçalarını üretirsiniz, sağlam bir işletim sistemiyle piyasanın canına ot tıkarız teklifiyle gitmiş olabilir. Not: Bu yorum yüksek miktarda şahsi fikir içermektedir ve gerçeklerle alakasının olmama ihtimali çok yüksektir bilginize. :)
Samsung kendi işlemcisini geliştirmek için uğraşıyor. Ve birsürü yatırımı bu alana yapıyor. İntelden medet ummasına gerek yok. Öyle olsaydı milyarlarca dolarlık yatırımı, fabrikaları işlemci üretimine yatırmazdı. Ama samsung pazarda iyi bir paya sahip androitle. Şimdi bu avantajı kullanarak hem apple hemde googleye rakip olmak istiyor. Kazancını arttırmak her firmanın işine gelir. Ve androidin googleye özel kalma ihtimalinide kimse yabana atamaz. Gel gelelim samsung tizeni sadece telefon ve tablet için değil; televizyonlar, ev eğlence sistemleri, akıllı saatler, giyilebilir teknolojiler içinde kullanabilir. Zaten telefon ve tabletler kadar, ileride bu amaçlar içinde kullanılacak gibi geliyor bana.

Haklısınız; sizin söylediğiniz de çok mantıklı. Ama benim anlamadığım Android'i de bu amaçlara uygun modifiye edip kullanabilirler. Sanırım Tizen çıkmadan tam olarak ne amaca hizmet edeceğini öğrenemeyeceğiz.
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furkann20 5 yıl
sıfırdan bir sistem yapmak yerine symbian veya meego'yu geliştirmeleri daha mantıklıydı bence.... işleri uzun çok uzun...
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erdem552 5 yıl
godless turtle

Okisht tabi ki şu ana bakılırsa google neden kessin diyoruz. ama gelecek ne gösterir kimse bilmiyor. Belki google 5 yıl sonra motorolayla harika bir başarı yakalayacak, Apple ile yarışabilecek telefon konusunda, androidde çok büyük bir gelişim gösterip telefon almak için bir sebep olursa google sadece ben kullanayım benim telefonumu alsınlar diyebilece(ios gibi) bunlar olamayacak şeyler değil. koskoca şirketlerde(samsung,sony,htc) googlea bel bağlayıp geleceği planlamadan ona güvenemezler. ne olur ne olmaz durumu yani. yarın öbürgün google sen gelme dese samsung koyacak tizeni biraz fire de verse devam edebilecek yoluna. ama dediğin gibi zaten olacak şeyler değil de önlem sadece.
Tizenin sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı geliştirildiğini düşünmüyorum. Zaten piyasada geliştirilmekte olan Android alternatifi bir ton işletim sistemi dolu; WP8, Ubuntu Mobile, Firefox OS, Sailfish OS vs. İntelin bu işin içinde olması nedeniyle aklıma şöyle bir fikir geliyor. İntelin ürettiği işlemcilere optimize edilmiş bir işletim sistemi yapmaya çalışıyor olabilirler. Malum İntelde ki teknoloji hiçbir telefon ya da bilgisayar üreticisinde yok. Samsungun işlemci üretiminden çok fazla verim alamadığını da biliyoruz. İntel; yaptığı telefonlarda kendi ürettiği parçaları kullanmayı seven ve piyasada en çok Android cihaz satan Samsunga, biz uçuk kaçık işlemciler üretmeye başladık. Biz işlemcileri üretiriz, siz telefonun geri kalan parçalarını üretirsiniz, sağlam bir işletim sistemiyle piyasanın canına ot tıkarız teklifiyle gitmiş olabilir. Not: Bu yorum yüksek miktarda şahsi fikir içermektedir ve gerçeklerle alakasının olmama ihtimali çok yüksektir bilginize. :)


Samsung kendi işlemcisini geliştirmek için uğraşıyor. Ve birsürü yatırımı bu alana yapıyor. İntelden medet ummasına gerek yok. Öyle olsaydı milyarlarca dolarlık yatırımı, fabrikaları işlemci üretimine yatırmazdı.

Ama samsung pazarda iyi bir paya sahip androitle. Şimdi bu avantajı kullanarak hem apple hemde googleye rakip olmak istiyor. Kazancını arttırmak her firmanın işine gelir. Ve androidin googleye özel kalma ihtimalinide kimse yabana atamaz.

Gel gelelim samsung tizeni sadece telefon ve tablet için değil; televizyonlar, ev eğlence sistemleri, akıllı saatler, giyilebilir teknolojiler içinde kullanabilir. Zaten telefon ve tabletler kadar, ileride bu amaçlar içinde kullanılacak gibi geliyor bana.
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godless turtle 5 yıl
Okisht

tabi ki şu ana bakılırsa google neden kessin diyoruz. ama gelecek ne gösterir kimse bilmiyor. Belki google 5 yıl sonra motorolayla harika bir başarı yakalayacak, Apple ile yarışabilecek telefon konusunda, android'de çok büyük bir gelişim gösterip telefon almak için bir sebep olursa google sadece ben kullanayım benim telefonumu alsınlar diyebilece(ios gibi)

bunlar olamayacak şeyler değil. koskoca şirketlerde(samsung,sony,htc) google'a bel bağlayıp geleceği planlamadan ona güvenemezler. ne olur ne olmaz durumu yani. yarın öbürgün google sen gelme dese samsung koyacak tizen'i biraz fire de verse devam edebilecek yoluna. ama dediğin gibi zaten olacak şeyler değil de önlem sadece.



Tizen'in sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı geliştirildiğini düşünmüyorum. Zaten piyasada geliştirilmekte olan Android alternatifi bir ton işletim sistemi dolu; WP8, Ubuntu Mobile, Firefox OS, Sailfish OS vs.

İntel'in bu işin içinde olması nedeniyle aklıma şöyle bir fikir geliyor. İntel'in ürettiği işlemcilere optimize edilmiş bir işletim sistemi yapmaya çalışıyor olabilirler.

Malum İntel'de ki teknoloji hiçbir telefon ya da bilgisayar üreticisinde yok. Samsung'un işlemci üretiminden çok fazla verim alamadığını da biliyoruz.

İntel; yaptığı telefonlarda kendi ürettiği parçaları kullanmayı seven ve piyasada en çok Android cihaz satan Samsung'a, biz uçuk kaçık işlemciler üretmeye başladık. Biz işlemcileri üretiriz, siz telefonun geri kalan parçalarını üretirsiniz, sağlam bir işletim sistemiyle piyasanın canına ot tıkarız teklifiyle gitmiş olabilir.

Not: Bu yorum yüksek miktarda şahsi fikir içermektedir ve gerçeklerle alakasının olmama ihtimali çok yüksektir bilginize. :)
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Lova 5 yıl
Valla herkes umutluyum diye yazmış ama bir kere getirdiği bir yenilik yokki tasarım olarak, hatta bence çok çirkin gözüküyor, android çakması gibi. Hani stabilitesini de bilemediğimiz için, arkadaşların da bahsettiği gibi daha prototip o yüzden bence o kadar yükselemez.
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Hasan07-36 5 yıl
Okisht
George Jetson
Okisht
George Jetson mesela bu işletim sisteminin yapılmasının sebebi google a para vermemek mi android için?
android için kimse googlea para vermiyor zaten. yarın öbürgün google yok arkadaş ben bitek kendi telefonlarımda kullanırım android dediğinde aval aval bakmamak için geliştiriyorlar.
gugıl niye öyle birşey yapsın ki? pazar payını düşürsün? yani senin dediğin gibi dese gugıl o zaman çoğu cihazda android olmayacak bu da uygulama oyun satmamamak ve gugılın para kazanamaması demek. yani gugıl bindiği dalı niye kessin. O nedenle bu işletim sistemini niye çıkartıyorlar onu anlamıyorum. Belki androidi falan sollayacak performans olarak ama android kadar tutacağını sanmıyorum uygulama oyun sıkıntısından dolayı.
tabi ki şu ana bakılırsa google neden kessin diyoruz. ama gelecek ne gösterir kimse bilmiyor. Belki google 5 yıl sonra motorolayla harika bir başarı yakalayacak, Apple ile yarışabilecek telefon konusunda, androidde çok büyük bir gelişim gösterip telefon almak için bir sebep olursa google sadece ben kullanayım benim telefonumu alsınlar diyebilece(ios gibi) bunlar olamayacak şeyler değil. koskoca şirketlerde(samsung,sony,htc) googlea bel bağlayıp geleceği planlamadan ona güvenemezler. ne olur ne olmaz durumu yani. yarın öbürgün google sen gelme dese samsung koyacak tizeni biraz fire de verse devam edebilecek yoluna. ama dediğin gibi zaten olacak şeyler değil de önlem sadece.

Öyle olmasa bile çeşitlilik her zaman iyidir. Şimdi en iyi durumda IOS ve Android var. Yanlarına bir de Tizen eklense hiç fena olmaz. Tüketiciye seçme şansı doğar. x86'yı düşününce durumun vahameti anlaşılıyor: Windows, Linux ve Macintosh var. Macintosh Apple'ın bilgisayarlarında bulunduğu ve o bilgisayarlar da pahalı olduğu için çok satmıyor. (En azından Windows kadar) Linux program çeşitliliğinin az olması, Windows programlarını çalıştıramaması ve dağınık bir ekosisteme sahip olması yüzünden çok düşük pazar payına sahip. Windows ise pazarı komple domine etmiş durumda. Maalesef burada bir tekel var. Eğer bilgisayarda oyun oynayacaksanız veya başka bir sürü işte Windows kullanmaya mecbursunuz. Bu da tüketici için hiç iyi değil. Zaten bu nedenle Microsoft işletim sistemlerine rahatça çok dolgun ücretler isteyebiliyor.
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damn2u 5 yıl
Son bahara bir kaç cihaz çıksın da alalım artık. Tizen işletim sisteminden umutluyum ve projeyi sonuna kadar destekliyorum.
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kımyasal 5 yıl
Tizen yerine oturduğunda Samsung eski galaxy kullanıcılarına Tizen yükleme şansı verirse çok iyi olur.Belki tizen ile daha donanım dostu,stabil bir işletim sistemi görürüz.
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1OOOOOO 5 yıl
mesela bu işletim sisteminin yapılmasının sebebi google a para vermemek mi android için?
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Okisht 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson

mesela bu işletim sisteminin yapılmasının sebebi google a para vermemek mi android için?

android için kimse google'a para vermiyor zaten.

yarın öbürgün google yok arkadaş ben bitek kendi telefonlarımda kullanırım android dediğinde aval aval bakmamak için geliştiriyorlar.
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umut_baris 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson

mesela bu işletim sisteminin yapılmasının sebebi google a para vermemek mi android için?

Amaç tekeli kırmak.
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