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İlk jenerasyon P55 anakartlarda SATA-III desteği olmayabilir

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk jenerasyon P55 anakartlarda SATA-III desteği olmayabilir
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7 Eylül'de lanse edileceği belirtilen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler için geri sayım başladı. LGA1156 formunda olacak yeni nesil Intel işlemcilerle birlikte anakart pazarı da hareketlenecek ve Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda Ağustos sonu gibi raflardaki yerini almaya başlayacaklar. Computex 2009 fuarında pek çok anakart üreticisi SATA-III (SATA 6Gbps) desteğine sahip P55 anakart tanıtımı yapmış olsa bile gelen bilgiler ilk jenerasyon P55 anakartlarda SATA-III desteği olmayabileceğine işaret ediyor.

Bilindiği üzere şu an için SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil ara birim teknolojilerine doğal destek sunan herhangi bir yonga seti bulunmuyor. Başta AMD olmak üzere firmaların bu konudaki çalışmaları devam etse de 2010 öncesinde SATA-III desteğine sahip herhangi bir yeni yonga seti görmek pek mümkün olmayacak. Ancak Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 anakartlarında spesifikasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan SATA-III teknolojisine destek vermek isteyen üreticileri harici yonga kullanımına yönelmişti.

Özellikle Asus ve Gigabyte tarafından sergilenen SATA-III destekli P55 anakartlarda, yonga üreticisi Marvell'in 88SE9123 kod adını taşıyan SATA-III kontrolcü yongası kullanılıyordu. Ancak tespit edilen bazı performans ve güvenilirlik sorunları nedeniyle Asus'un P55 anakartlarında bu yongayı kullanmama kararı aldığı ve araştırma-geliştirme takımının sorunu tespit edip çözüm bulana kadar bu kararın değiştirmeyeceği ancak tespit sonrasında Marvell'ın sorunu aşmasıyla birlikte bu durumun değişebileceği ifade ediliyor.

SATA-III teknolojisi iki kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı sunuyor olsa bile, anakartlarında performans dengesizliği veya veri güvenliği ile ilgili sorun yaşamak istemeyen üreticiler, bu nedenden ötürü Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünü (88SE9123), P55 anakartlarından çıkarmaya başlarken Asus gibi Gigabyte'ın da benzer şekilde ilgili kontrol yongasını kullanmayacağı bildirildi. Görünüşe bakılırsa Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünde yaşanan sorun herhangi bir sürücü ya da performans probleminden daha büyük.


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firat_kilic 9 yıl
Devlet desteğiyle bir SATA Kontrolcümüz bile olamadı. Arkadaşlar ahkam kesiyor. Bir taraf Bilge Kağan yazıtlarını okuyor. Burada ki yorumlar da sürekli çin mallarını sattırıyor gibi bir his doğmaya başladı içim de. Beyin kontrolü gerçek olsa gerek çinliler kafaları hack.lemiş.
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yc#1 9 yıl
PCIe x1 yuvaya takılan SATA-III adaptör kartları merakla bekliyorum. Böylelikle mevcut sistemini değiştirmeden pek çok kişi bu teknolojiye terfi etmiş olur.
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karmaşık 9 yıl
tek sata kontroller üreticisi marvel değil başka firmalarda var mesela nec,marvel da sorun çıktıysa başka firmalnın ürünü kullanarak sorun giderilebilir
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Momo-Oz 9 yıl
bizde almayız o zaman :)
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grafiker 9 yıl
bence yeni gelen bir teknoloji ve geçite elbet sıkıntılar yaşanacaktır. Ve 2011 sonuna doğru yeni sistem kuranların hepsi SATA III ü aarayacaktır. Bu arada kullanılan parçaların uyum sorunu tabiki çok önemli Bir SSD niz var ise vede destekliyorsa kesinlikle sata III bir anakart şart olur ki program Açılıp kapanma süreleri vede win açlıpı kapanma sürelreini çok minimuma düşürecektir. Ayrıca Takas bellek üzerinden çalışan programlardada büyük avantaj sağlayacaktır kanısındayım...
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nirvanha 9 yıl
çok komik , bunun arkasında yatan neden sadece ve sadece para olabilir.
intel-olm siz gıdım gıdım alacanız bu teknolojiyi , zaten işler kesat ......
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gong1976 9 yıl
SAÇMA
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Kénan 9 yıl
@gong1976

SATA-III teknolojisi iki kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı sunuyor olsa bile, anakartlarında performans dengesizliği veya veri güvenliği ile ilgili sorun yaşamak istemeyen üreticiler, bu nedenden ötürü Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünü (88SE9123), P55 anakartlarından çıkarmaya başlarken Asus gibi Gigabyte'ın da benzer şekilde ilgili kontrol yongasını kullanmayacağı bildirildi. Görünüşe bakılırsa Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünde yaşanan sorun herhangi bir sürücü ya da performans probleminden daha büyük.

Okumadın sanırım. Adamlar bile bile yangına körükle gitmeyeceklerdir.
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Kénan 9 yıl
ASUS iyi olanı yapmış. Sıra GIGABYTE'ta. Umarız sorun yaşamazlar.
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