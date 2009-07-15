İlk jenerasyon P55 anakartlarda SATA-III desteği olmayabilir

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7 Eylül'de lanse edileceği belirtilen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler için geri sayım başladı. LGA1156 formunda olacak yeni nesil Intel işlemcilerle birlikte anakart pazarı da hareketlenecek ve Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda Ağustos sonu gibi raflardaki yerini almaya başlayacaklar. Computex 2009 fuarında pek çok anakart üreticisi SATA-III (SATA 6Gbps) desteğine sahip P55 anakart tanıtımı yapmış olsa bile gelen bilgiler ilk jenerasyon P55 anakartlarda SATA-III desteği olmayabileceğine işaret ediyor.

Bilindiği üzere şu an için SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil ara birim teknolojilerine doğal destek sunan herhangi bir yonga seti bulunmuyor. Başta AMD olmak üzere firmaların bu konudaki çalışmaları devam etse de 2010 öncesinde SATA-III desteğine sahip herhangi bir yeni yonga seti görmek pek mümkün olmayacak. Ancak Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 anakartlarında spesifikasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan SATA-III teknolojisine destek vermek isteyen üreticileri harici yonga kullanımına yönelmişti.

Özellikle Asus ve Gigabyte tarafından sergilenen SATA-III destekli P55 anakartlarda, yonga üreticisi Marvell'in 88SE9123 kod adını taşıyan SATA-III kontrolcü yongası kullanılıyordu. Ancak tespit edilen bazı performans ve güvenilirlik sorunları nedeniyle Asus'un P55 anakartlarında bu yongayı kullanmama kararı aldığı ve araştırma-geliştirme takımının sorunu tespit edip çözüm bulana kadar bu kararın değiştirmeyeceği ancak tespit sonrasında Marvell'ın sorunu aşmasıyla birlikte bu durumun değişebileceği ifade ediliyor.

SATA-III teknolojisi iki kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı sunuyor olsa bile, anakartlarında performans dengesizliği veya veri güvenliği ile ilgili sorun yaşamak istemeyen üreticiler, bu nedenden ötürü Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünü (88SE9123), P55 anakartlarından çıkarmaya başlarken Asus gibi Gigabyte'ın da benzer şekilde ilgili kontrol yongasını kullanmayacağı bildirildi. Görünüşe bakılırsa Marvell'ın SATA-III kontrolcüsünde yaşanan sorun herhangi bir sürücü ya da performans probleminden daha büyük.