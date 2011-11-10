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İlk modeller sonrası Türkiye'de Ultrabook piyasası

7 yıl
29,2b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk modeller sonrası Türkiye'de Ultrabook piyasası
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Yeni bir dizüstü bilgisayar segmenti olarak ultrabook kategorisinde yer alan ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayarlar ülkemizde de rafları süslemeye başladı.
Asus, Acer, Lenovo ve Toshiba, ultrabook modellerini tanıtan ilk üreticiler olurken, bu üreticilerden Asus ve Acer, Türkiye pazarında ultrabook satışına başlayan ilk isimler oldu. 
Model bazında değerlendirildiğinde şu an en fazla seçeneğe Asus'un sahip olduğunu söyleyebiliriz. 11.6-inç boyutundaki UX21E ve 13.3-inç büyüklüğündeki UX31E modellerinin her ikisini de Türkiye pazarına sokan firma, farklı konfigürasyon seçenekleri de sunuyor.
Acer tarafında ise şu an için tek bir model olduğunu görüyoruz. 13.3-inç büyüklüğündeki Aspire S3 modelinin, Asus'un en düşük konfigürasyonlu UX21E modelinden daha düşük bir fiyatla alınabildiğini görüyoruz. Tabi bunun arkasında iki temel unsur yatıyor ki bunlar, alüminyum kasa ve SSD sürücü kullanan Asus'tan farklı olarak Acer'ın plastik kasa ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB'lık mekanik disk (+20GB SSD) tercihinde bulunması.
Yeni ultrabooklar aynı zamanda zincir mağazalar arasındaki rekabeti de alevlendirdi. Vatan Bilgisayar, Asus'un ultrabook modelleri için "Türkiye'de ilk defa bizde" duyurusu yaparken, Bimeks'in ise aynı açıklamayı Acer'ın Aspire S3 modeli için yaptığını görüyoruz. 
Fiyatlara baktığımızda ise tek model seçeneği olarak Aspire S3, Bimeks'te 820$ seviyesinden sunulurken, Asus'un ultrabook modelleri ise boyut ve donanım tercihine bağlı olarak 1000$ ile 1560$ arasında değişen fiyatlarla alınabiliyor. 
Asus ve Acer'a ek olarak Lenovo'nun da yakında pazara girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de lansmanı yapılan Ultrabook IdeaPad U300S, yurt dışındaki ilk incelemelere göre, Asus ve Acer'ın modellerinden farklı olarak MacBook Air izlenimi doğurmayan özgün tasarımıyla skor tablosuna artı puan kazandırmayı başarıyor.
Toshiba cephesinde ise ilk ultrabook modeli Portege Z830, Eylül ayındaki IFA Fuarı'nda lanse edilmiş olsa bile Türkiye çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 
Asus Ultrabook fiyat bilgisi için;
Acer Ultrabook fiyat bilgisi için;
İlk modeller sonrası Türkiye'de Ultrabook piyasası
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nohackmove 7 yıl
Asus lenovo ve acer var simdilik piyasada diger markalrda ulkemizde satilmaya baslansa piyasa dahada kizisacak ama bekliyoruz hala ilk ceyregin sonuna yaklastik ustelik
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
bu yeni çıkan ultrabook lar airbook un yarısı kalınlığında 2 adet ultrabook=airbook :)) taşınabilirliği daha fazla yeni çıkan ultrabookların airbook yanında netbook gibi duruyor :)
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nejat_80 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

bu yeni çıkan ultrabook lar airbook un yarısı kalınlığında 2 adet ultrabook=airbook :)) taşınabilirliği daha fazla yeni çıkan ultrabookların airbook yanında netbook gibi duruyor :)

bir karşılaştırma fotografı koyabilir misiniz, görmek istiyorum, çünkü karşılaştırmalarda MBA ya incelik anlamında fark atan bir model görmedim, zaten bu kuşağın yaratıcısı apple'dır, hala en iyi mühendislik onlarda.

ayrıca MBA ile bazen fan çalıştırıyor, ısıyı anca o full aliminyum govdeye dagıtıyor. daha ince oldugunu soylediginiz cihazlar nasıl soğuyacak. samm nin ultrabook unu gormustum, felaket isiniyordu, MBA dan da ince değildi.
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blank42 7 yıl
Netbooktan terfi düşünüyorum ASUS UX31E modeli iyi gibi duruyor.
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sabe 7 yıl
Aferin fanbebe.Yüksek fiyattan apple aldım içim acıyor de ve rahatla bence.Bimeks'te o fiyata satılıyorsa demekki piyasada 100 dolar daha ucuz.Adamlar indirimli olarak 2500k işlemciyi 511 TL'ye satıyorlar.
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nejat_80 7 yıl sabe
sabe

Aferin fanbebe.Yüksek fiyattan apple aldım içim acıyor de ve rahatla bence.Bimeks'te o fiyata satılıyorsa demekki piyasada 100 dolar daha ucuz.Adamlar indirimli olarak 2500k işlemciyi 511 TL'ye satıyorlar.

pro kullanıcıyım ve evimde 2 adet netbook 1 adet lga510 3d destekli i7 laptop var. ayrıca bir adet vr330 u uzun süre kullandım, keza asus un eski efsanelerinden l8400 notebook kullandım. ayrıca artık öldüler ama 2 tane destop bilgisayarım da var.

birde macbook um var, aldıgımdan beri deneme maksatlı son formatından beri hiç dokunmadıgım, herşeyin tıkır tıkır sorunsuz işledigi macbook um var.

apple budur, bir ürün alırsın işi bitirir, seni bağlar macbook ile hiç sorun yaşamadım, üstellik aylarca yıllarca sorunsuz çalıştı. ben MACBOOK AIR i alınır hale gelmesi icin aylarca bekledim, aylar sürdü, i5 cekirdeklerin gelmesi. i7lerin isinma sorunundan ve kendi lg a510da gordugum verimsizliklerinden vaz gectim.

yani bilerek aldık. ha sizin gibiler, macos un ne oldugunu bilmeyen adamlar gidip ellerinde 2 yıl sonra iş goremeyecek cihazlara para veriyorlar. apple cihazlarına 7 yıl ömür bicer, 200-300 lira fazla para verirsin 2-3yıl satın alırsın.

yazacak cok soz var, MBA hem macos u hemde windows7 yi kusursuz calıstırıyor, bence asıl önemli olan budur.
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nejat_80 7 yıl
bootcamp ile windows 7 yi tüm muadillerinden daha iyi çalıştıran MACBOOK AIR'den şaşmayın arkadaşlar, en iyi Ultrabook MACBOOK AIR'dir unutmayın.
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