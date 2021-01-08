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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı

    QLED ekrana sahip olan Galaxy Chromebook 2 daha canlı renkler ve yüksek kalite görüntüler ile sınıfında rakiplerinden farklılaşıyor. Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı
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    Samsung’un televizyonlarında ve monitörlerinde yer verdiği kuantum LED yani QLED ekran teknolojisi Chromebook platformuna da geliyor. Dünyanın ilk QLED ekranlı Chromebook modeli CES 2021 fuarında tanıtıldı.

    Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Chromebook 2 sektörün ilk QLED ekran barındıran modeli oldu. Kuantum noktaları ile daha canlı renkler ve görüntü kalitesi sunan QLED teknolojisi maliyete odaklandığı için OLED ekranlara alternatif olarak kullanılıyor.

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    13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran 360 derece dönebiliyor ve bir tablet olabiliyor. 4096 hassasiyet seviyesini destekleyen ekranda evrensel ekran kalemleri kullanılabiliyor. Paket içerisinde ekran kalemi mevcut değil.

    Onuncu nesil Intel Core i3-10110U veya Celeron 5205U işlemcilerden gücünü alan modelde işlemciye göre 4GB RAM/64GB depolama ve 8GB RAM/128GB depolama seçenekleri mevcut. 2 adet 5W hoparlör ise akıllı güçlendirme ile yüksek ses kalitesine ulaşıyor.

    WiFi 6 2x2 anten dizilimi ile daha güçlü sinyal iletişimi kuran ürün 2 adet USB Tip-C girişi ve microSD kart girişine sahip. Uzun kullanım süreleri sunan Galaxy Chromebook 2 için 550$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/276926/premium-comes-standard-with-samsung-galaxy-chromebook-2-worlds-first-qled-chromebook Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    KinyasKara 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke uygun fiyatlı halde ülkemizde görebilsek.
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    gun (Gün Oksay) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows’un başaramadığını Chromebook işletim sistemi ile Google başardı keşke ülkemizde de yaygınlaşsa bu cihazlar tabletlerin karşısında durma potansiyelleri ciddi manada var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Ne gibi bir başarıdan bahsediyorsunuz?
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