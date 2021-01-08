İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı

Samsung’un televizyonlarında ve monitörlerinde yer verdiği kuantum LED yani QLED ekran teknolojisi Chromebook platformuna da geliyor. Dünyanın ilk QLED ekranlı Chromebook modeli CES 2021 fuarında tanıtıldı.
Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı
Galaxy Chromebook 2 sektörün ilk QLED ekran barındıran modeli oldu. Kuantum noktaları ile daha canlı renkler ve görüntü kalitesi sunan QLED teknolojisi maliyete odaklandığı için OLED ekranlara alternatif olarak kullanılıyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Chromebook 2'nin teknik özellikleri sızdı: QLED ekran, WİFİ 6 ve daha fazlası
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13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran 360 derece dönebiliyor ve bir tablet olabiliyor. 4096 hassasiyet seviyesini destekleyen ekranda evrensel ekran kalemleri kullanılabiliyor. Paket içerisinde ekran kalemi mevcut değil.
Onuncu nesil Intel Core i3-10110U veya Celeron 5205U işlemcilerden gücünü alan modelde işlemciye göre 4GB RAM/64GB depolama ve 8GB RAM/128GB depolama seçenekleri mevcut. 2 adet 5W hoparlör ise akıllı güçlendirme ile yüksek ses kalitesine ulaşıyor.
WiFi 6 2x2 anten dizilimi ile daha güçlü sinyal iletişimi kuran ürün 2 adet USB Tip-C girişi ve microSD kart girişine sahip. Uzun kullanım süreleri sunan Galaxy Chromebook 2 için 550$ fiyat etiketi belirlenmiş.
https://www.techpowerup.com/276926/premium-comes-standard-with-samsung-galaxy-chromebook-2-worlds-first-qled-chromebook Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.