İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı

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Samsung’un televizyonlarında ve monitörlerinde yer verdiği kuantum LED yani QLED ekran teknolojisi Chromebook platformuna da geliyor. Dünyanın ilk QLED ekranlı Chromebook modeli CES 2021 fuarında tanıtıldı.

Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Chromebook 2 sektörün ilk QLED ekran barındıran modeli oldu. Kuantum noktaları ile daha canlı renkler ve görüntü kalitesi sunan QLED teknolojisi maliyete odaklandığı için OLED ekranlara alternatif olarak kullanılıyor.

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13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran 360 derece dönebiliyor ve bir tablet olabiliyor. 4096 hassasiyet seviyesini destekleyen ekranda evrensel ekran kalemleri kullanılabiliyor. Paket içerisinde ekran kalemi mevcut değil.

Onuncu nesil Intel Core i3-10110U veya Celeron 5205U işlemcilerden gücünü alan modelde işlemciye göre 4GB RAM/64GB depolama ve 8GB RAM/128GB depolama seçenekleri mevcut. 2 adet 5W hoparlör ise akıllı güçlendirme ile yüksek ses kalitesine ulaşıyor.

WiFi 6 2x2 anten dizilimi ile daha güçlü sinyal iletişimi kuran ürün 2 adet USB Tip-C girişi ve microSD kart girişine sahip. Uzun kullanım süreleri sunan Galaxy Chromebook 2 için 550$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/276926/premium-comes-standard-with-samsung-galaxy-chromebook-2-worlds-first-qled-chromebook

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