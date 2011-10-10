İlk yerli tablet e-tab'in fiyatı da belli oldu

Haber Editörü
General Mobile'ın ilk yerli üretim olarak lanse ettiği e-tab adlı tablet modelinin teknik özelliklerini ve görsellerini sizlerle paylaşmıştık.
Generel Mobile e-tab'in özelliklerini hatırlayacak olursak; 1GHz hızında ARM Cortex - A8 işlemci, 512MB RAM bellek, 8.9 inç 1280 x 768 kapasitif çoklu dokunmatik IPS LCD ekran, 32GB depolama kapasitesi, 1.3MP çözünürlüğünde arka kamera, 720p video oynatma desteği, 550gr ağırlık, 6100mAh batarya, 3 eksenli akselerometre sensörü, 3 eksenli manyetik alan sensörü, 3 eksenli jiroskop, yerçekimi sensörü, ışık sensörü, microSD kart girişi, Android 2.3 Gingerbread (ICe Cream Sadnwich'e yükseltilebilir), DLNA ve 163.1mm x 237.9mm x 10.9 mm ölçüler şeklindeydi.
General Mobile tarafından yapılan açıklamada tablet modelinin perakende kanallarında 899TL'den Kasım ayında satışa sunulacağı bildirildi.
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Ama başından yok "her zerresine kadarı burda üretilmedikçe yerli olmaz, istemezük" denilirse ilerleme de olmaz.
Yerli girişimcilere başarılar dilerim...
Bir akıllı onlarca deliye laf anlatmaya çalışıyor sanki çinli amerikalı teknolojiyi g...tünden çıkarıyor hepsi bir digerine bakarak ilerliyor daha iyisi daha hızlısı diyerek bizim .....lar da "yea bu yerli diilki abicim" geyigi yapıyor bu gün montajını yapan yarın üretimini yapar çin bundan 20 sene önce pirinçten başka ne üretiyordu benim "üreten" forumcularım