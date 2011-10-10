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İlk yerli tablet e-tab'in fiyatı da belli oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
1
63
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile'ın ilk yerli üretim olarak lanse ettiği e-tab adlı tablet modelinin teknik özelliklerini ve görsellerini sizlerle paylaşmıştık. 

Generel Mobile e-tab'in özelliklerini hatırlayacak olursak; 1GHz hızında ARM Cortex - A8 işlemci, 512MB RAM bellek, 8.9 inç 1280 x 768 kapasitif çoklu dokunmatik IPS LCD ekran, 32GB depolama kapasitesi, 1.3MP çözünürlüğünde arka kamera, 720p video oynatma desteği, 550gr ağırlık, 6100mAh batarya, 3 eksenli akselerometre sensörü, 3 eksenli manyetik alan sensörü, 3 eksenli jiroskop, yerçekimi sensörü, ışık sensörü, microSD kart girişi, Android 2.3 Gingerbread (ICe Cream Sadnwich'e yükseltilebilir), DLNA ve 163.1mm x 237.9mm x 10.9 mm ölçüler şeklindeydi.
General Mobile tarafından yapılan açıklamada tablet modelinin perakende kanallarında 899TL'den Kasım ayında satışa sunulacağı bildirildi. 

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LORDTEK 8 yıl en beğenilen
Güzel bir haber. İşlemcisi, ekranı vs hemen herşeyi yurtdışından alınmış olsa da "başlangıç" için bunların burada birleştirilip Türk markası ile piyasaya sürülmesi güzel. Bu şekilde başlar, iki yıl sonra atıyorum vestel'in üreteceği ekran, beş yıl sonra da burada üretilecek wireless kiti eklenir. Mesela yani...
Ama başından yok "her zerresine kadarı burda üretilmedikçe yerli olmaz, istemezük" denilirse ilerleme de olmaz.
Yerli girişimcilere başarılar dilerim...
Güzel bir haber. İşlemcisi, ekranı vs hemen herşeyi yurtdışından alınmış olsa da "başlangıç" için bunların burada birleştirilip Türk markası ile piyasaya sürülm...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Pardus Linux 8 yıl
Her şey iyi hoşta o donanıma o fiyat nedir?Arkadaş zaten bilindik bir marka değilsin madem yerli üretim diyorsun fiyatınıda düşük tutta herkes yerli malı kullansın...
Her şey iyi hoşta o donanıma o fiyat nedir?Arkadaş zaten bilindik bir marka değilsin madem yerli üretim diyorsun fiyatınıda düşük tutta herkes yerli malı kullan...
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Yanıtla +18
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fduz 7 yıl LORDTEK
LORDTEK
Güzel bir haber. İşlemcisi, ekranı vs hemen herşeyi yurtdışından alınmış olsa da "başlangıç" için bunların burada birleştirilip Türk markası ile piyasaya sürülmesi güzel. Bu şekilde başlar, iki yıl sonra atıyorum vestel'in üreteceği ekran, beş yıl sonra da burada üretilecek wireless kiti eklenir. Mesela yani...
Ama başından yok "her zerresine kadarı burda üretilmedikçe yerli olmaz, istemezük" denilirse ilerleme de olmaz.
Yerli girişimcilere başarılar dilerim...

Bir akıllı onlarca deliye laf anlatmaya çalışıyor sanki çinli amerikalı teknolojiyi g...tünden çıkarıyor hepsi bir digerine bakarak ilerliyor daha iyisi daha hızlısı diyerek bizim .....lar da "yea bu yerli diilki abicim" geyigi yapıyor bu gün montajını yapan yarın üretimini yapar çin bundan 20 sene önce pirinçten başka ne üretiyordu benim "üreten" forumcularım
LORDTEKGüzel bir haber. İşlemcisi, ekranı vs hemen herşeyi yurtdışından alınmış olsa da "başlangıç" için bunların burada birleştirilip Türk ma...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu tablete o para verilmezz onu alacagima 300 tl daha koyar gider galaxy s2 alirim kagit ustunde galaxy s2 daha iyi duruyor
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.i. 7 yıl
Ürünü üreten firma bu, General Mobile sadece adını yazdırmış ve Türkçe android yüklettirmiş, bu kadar. NERESİ YERLİ.
ÜRÜNÜ YAPAN FİRMA Kore markası illuminus

illuminus.co.kr/...
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kagan06 7 yıl
arkadasim çin ornegi verirken biraz dusun , orada iscilik maliyeti gider bile sayilmiyor, ayrica onlar hep klon uretim yapiyorlar , orjinal urun ureten fabrikadan portatipleri calip ,ucuz malzemeye uydurup uretiyorlar...

yani hikaye anlatma, adam gibi çik ortaya , yerli uretim değil , yapamadik , beceremedik de , sonra bu tablet alimi benim hükümet politikam , milyar dolari yatiricam çin mali paçavra cihaza de , o zaman tamam hehh bu halk bunu kabul ediyorsa sorun yok...


yani biraz mantik , akil yurutursen sende ayni sonuca varicaksin guzel arkadasim...

biraz open mind lütfen:)
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GtcStar 7 yıl
bir ilk için çok pahalı le tablet
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brk-bjk 7 yıl
Türk Malı ibaresi yerine Made in P.R.C yazsa fiyat %40 düşerdi
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brk-bjk 7 yıl
9.Sınıf Öğrencilerine de bu tabletten verilecekmiş sabah.com.tr/...
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6.cadde 7 yıl
Cok pahalı. Aınol novo 8 alınır ustune bı aınol 8 kadar daha para kalır
hem ilk turk malı tablet IZEC marka
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-gg- 7 yıl
hayır birde alanlar çıkar bunu
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kagan06 7 yıl
yazik bu ulkenin parasina...

turk mali diye

"made in china " (prc)

ürünü çakacak millete, hükümette bu alete para veriyor ya, gercekten milli servetin erezyonu...

%50 sever kullanir inşallah "türk" !! mali tableti...
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DH Misafiri 7 yıl
öncelikle cıhaz çin malı değil başka bir ülkeden parçaları gelıyor ve montajı burada yapılıyor cihazda gps özelliğide bulunmakta 16 gb dahili 16 gb hafıza kartı ile satışa sunuldu skype uzerınde 1 mp kamera netliğiyle olaan üstü herturlu vıdeo formatı desteklemekde mkv lerde dahil ben şahsen hiç durmaksızın 8 saat film seyrettim ve facebook devamlı açık arka planda çalışan uygulamaları çok rahat kontrol edebılıyorsunuz hele ekran görüntüsü müthişş ve Milli eğitimin FATİH projesiyle ılk okul 5 ve 6 sıflarına denemek amaçlı 4000 tane ile ihaleyi kazanan bır fırma ısmı GENARAL MOBILE ne ABD ne Çin nede başka ulkenın fırma tamamıyla TELPA ve Gençler İletişim'e aittir ve servisini Telpa vermektedir 350 teknısyenı ile musterı memnunıyetine önem veren bır markadır Ar-Ge ekibi hergun yeni çözümler yaratarak cıhazın uçuşunu sağlamaktadır
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ArcShresR 7 yıl
899
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antonidas 8 yıl
1000 liraya adam gibi tablet almak varken,neden bu tablet tercih edilsin?
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incele 7 yıl antonidas
antonidas

1000 liraya adam gibi tablet almak varken,neden bu tablet tercih edilsin?

Sadece adam gibi değil,tanınmış, denenmiş,servisi oturmuş birden fazla alternatifi varken ne diye bunu alacakmışız ki.
Ha bazı kurumlar destekleme amaçlı alım yapabilir tabi.
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Guest-E7308EAF1 8 yıl
Bu tablet bu fiyat etmez arkadaş.Zaten o sawarovski taşlı telefondan sonra umudu kestim GM den
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DH Misafiri 8 yıl
sanki diğer tablet markaları nerede üretim yapıyor apple amerikan malımı peki ?
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