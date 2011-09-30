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İlk yerli üretim tablet General Mobile'dan geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,2b
1
60
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Giderek büyüyen tablet pazarında özellikle Çin yapımı ucuz ürünlerin etkisi piyasada fazlasıyla hissediliyor. Bunun yanında pek çok ülke yerli tablet üretimi konusunda yatırım yapmaya çoktan başladı. Ülkemizde de yerli üretimin ne zaman başlayacağı sorusuna ilk yanıt General Mobile'dan geldi. Cep telefonunda yerli üretim modellerini piyasamıza süren General Mobile şimdi de tablet üretmeye başlayacak.

General Mobile'ın yerli üretim tabletinin adı "e-tab" olacak. General Mobile Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Gölcü'nün Ekim ayında tanıtımını yapacağı e-tab ile ilgili kısa detaylar bugün bir basın toplantısıyla açıklandı.
Orta ve ortanın üstü seviyeye hitap etmesi planlanan e-tab 1GHz hızında işlemciye, 512MB RAM belleğe, 8.9 inç 1280 x 768 kapasitif çoklu dokunmatik LCD ekrana ve 32GB depolama kapasitesine sahip. 

Anı yakalamak için arka kısmına 1.3MP çözünürlüğünde kamera konumlandırılan e-tab, 550gr gibi bir ağırlığa sahip. Tabletin boyutları 163.1mm x 237.9mm x 9.9 mm şeklinde.

Yazılım tarafında ise Android 2.3 Gingerbread sürümü bulunuyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen Android Ice Cream Sandwich güncellemesi e-tab için hazır olacak.

Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR kullanılıyor. 6000mAh bataryası ile cihaz 6 saate kadar kesintisiz kullanım ömrü sunuyor.

Fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntılar belirtilen lansmanda kesinlik kazanacak. Cep telefonundan sonra yerli üretim tableti de piyasada görmek sevindirici. Ancak yerli üretimden kasdın ithal parçaların ülkemizde montajı olduğunu belirtelim. 

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Batuist 8 yıl en beğenilen
hangi yerliden bahsediyorsunuz?? hangi parçayı Türk mühendisleri üretmiş?Türkiyede hangi fabrika parça üretmiş. Biz taşeronuz alır sadece montaj yaparız ki onu bile kendi markamız adı altında dahi yapamıyoruz. General Mobil markasının montajı nasıl yerli üretim oluyor anlamak zor!!! Adam parçaları getirip sizin evde birleştirse sizin ürününüz mü oluyor??
hangi yerliden bahsediyorsunuz?? hangi parçayı Türk mühendisleri üretmiş?Türkiyede hangi fabrika parça üretmiş. Biz taşeronuz alır sadece montaj yaparız ki onu ...
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Yanıtla +46
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zotti52 8 yıl
mansurmarsak

1.3 MP kamera ne ya. Hangi devirde kaldı bunlar


1.3 MP sensör bulmanın zor olduğu bir teknolojik dönemde General Mobile özel efor sarfetmiş herhalde
. Flu bir şekilde anı yakalayalım istemişler herhalde. (Anı kaçırmak işten bile değil.) En düşük modelde bile en kötü ihtimal 2 MP sensör kullanmalarını beklerdim. Bu vizyonla yakında yörüngeye istasyon kurarlar bunlar.

mansurmarsak1.3 MP kamera ne ya. Hangi devirde kaldı bunlar1.3 MP sensör bulmanın zor olduğu bir teknolojik dönemde Gen...
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theyapici 8 yıl
casper bilgisayar nekadar yerli ise bu da kadar yerli olur hacı caspera sözüm ona Türk malı diyorsunuz ya buda öyle
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DH Misafiri 8 yıl
turkiyenin ilk yerli tableti olduğu tamamen yalandır.çin den getirdikleri huwaıı marka teknolojiyi millete utanmadan yutturacaklar bu sahte üretimlerinde hukumetin işine geldiğide ayrı bir gerçektir.
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DH Misafiri 8 yıl
Merkezi New York’ta bulunan General Mobile, yeni dünyanın değişen mobil ihtiyaçlarını karşılayan cep telefonu, mobil aksesuar ve mobil yazılımları tasarlama, üretme, pazarlama ve dünya çapında dağıtma alanlarında faaliyet gösteriyor.
Genç ve dinamik General Mobile markası, yaratıcı ürünler geliştirerek mükemmel tüketici deneyimleri yaratma konusunda sürdürülebilir bir başarı için çalışıyor. Farklı kulvarlardaki yüksek teknolojiye sahip mobil ürün ve çözümleri pazara sunarken, güçlü tedarik zinciri yönetimi ile fark yaratıyor.
Pazardaki gerçek ihtiyacın ne olduğunu anlamaya büyük önem veriyoruz. Hep ileriye bakıyor ve dünya genelinde tüketicilerin yeni pazar alanları yarattıklarını ve yeni servisler talep ettiklerini izliyoruz. Bu bilinçle pazara daha yakın olmayı, ihtiyaç duyulan uygulama ve çözümleri daha hızlı şekilde karşılamayı bir öncelik olarak görüyoruz.
Yaptığımız pazar araştırmalarına göre tüketicilerimiz diyorlar ki: “Estetik tasarımlı, detaylarda en iyi kombinasyonları sunan ürünleri tercih ediyorum. Sadelik ve konfor arıyorum. Kullandığım ürünün bilgimi ve yeteneklerimi artırmasını istiyorum. Seçeceğim markanın iş hayatımı düşünmesini ve benim paramı sanki kendisininmiş gibi değerli görmesini bekliyorum. Markanın hep doğru şeyleri yapmasını ve satış sonrasında da yanımda olmasını önemsiyorum. Beni toplum içinde bir adım öne çıkaran markayı satın alıyorum”.
General Mobile olarak kendimizi “yeni dünyanın empatik markası” olarak konumlandırıyoruz. Çünkü tüketici ihtiyaçlarını derinlemesine hissediyor, kalite standartlarımızı hep daha yukarıya taşıyor ve tüketicilerimize maliyetlerini düşürecek teklifler sunuyoruz. Sunduğumuz teknoloji hakkında son derece net şekilde iletişim kurarken, verdiğimiz her sözün arkasında duruyoruz.
Bugünün rekabetçi pazar koşullarında sürdürülebilir başarı için çalışıyoruz. Ürün – müşteri - satış kanalı ve fiyat dengesini doğru şekilde sağlıyor, uzun dönemli başarıyı gözetiyoruz.
Pazardaki ihtiyaç alanlarını öngörüyor, başarmak için yapılması gerekenleri önceden düşünüp, bunları iş süreçlerimize katıyor ve böylece fark yaratıyoruz. Başkalarının fazla iddialı ve zor bulabieceği alanları böylelikle fırsata çevirebiliyoruz.
General Mobile olarak geleceğe bakarken bir tercihte bulunduk. “Biz herkesten daha hızlı olabiliriz” dedik. Yeni dünyanın ihtiyaçları için daha sıkı hazırlanabilir, fırsat alanlarını daha hızlı ortaya çıkarabiliriz diye düşündük.
Bu hedef bizim için çok net ve açık…
New World, New Ideas.
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eresist 8 yıl
Telpa bu markanın % de bilmem kaçlık kısmını kendi bünyesine katarak servis hizmeti veriyuor diye biliyorum. Telpa'dan önce GM nin servis hizmetini veren Gençcell iletişim şu an Telpa bünyesinde çalışıyor. Ayrıca bu cihaz ilk Türk tablet değil. Datron'un ve Exper'in de tabletleri var. Bu Türk ise onlarda Türk.
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DH Misafiri 8 yıl
Yorumların bir çoğunu kahkahalarla okudum... Halen General Mobile'ı yurtdışından gelmiş de Türkiye'de üretime / montaja kalkmış şirket olan sananlar var :) General Mobile dediğiniz şirket bildiğiniz Telpa'dır, yani bildiğiniz Samsung distisi olan Telpa... Bu kötü birşey demiyorum ama yazık ki General Mobile'ı yabancı marka sanıyorsunuz bağıra çağıra hararetli tartışmalara bu bilinçle katılıyorsunuz :)
Her neyse arkadaşlar 512 MB bellek ve GingerBread ile tablet olmaz, bu cihazın tonla eksiği var. Bu cihazlar Çin'de 150 dolardan fazla etmiyor hele toptan alırsanız tadından yenmez.
Türk malı sıfatı ise muhtemelen hibe, destek ya da ihale şartnamesi gereğidir. Yoksa o malzemeleri Çin'den getirip burada montajlamak, Çin'de olduğu gibi yaptırıp ithal etmekten çok ciddi düzeyde daha pahalı. Demek ki başka bir maksat var...
Telpa'yı severim, çok azime ve iyi firmadır... ama buradaki kullanıcılar çocuk gibi saçma sapan bilmeden yorum yapınca kendimi tutamadım... Resmen dünyadan bir habersiniz ya... Yazık... Ve burada önde gelen bir teknoloji sitesinde teknoloji haberlerine yorum yapıyorsunuz... komiksiniz çok!
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KoRoNiDeS 8 yıl
DH Misafiri

Yorumların bir çoğunu kahkahalarla okudum... Halen General Mobile'ı yurtdışından gelmiş de Türkiye'de üretime / montaja kalkmış şirket olan sananlar var :) General Mobile dediğiniz şirket bildiğiniz Telpa'dır, yani bildiğiniz Samsung distisi olan Telpa... Bu kötü birşey demiyorum ama yazık ki General Mobile'ı yabancı marka sanıyorsunuz bağıra çağıra hararetli tartışmalara bu bilinçle katılıyorsunuz :)

Her neyse arkadaşlar 512 MB bellek ve GingerBread ile tablet olmaz, bu cihazın tonla eksiği var. Bu cihazlar Çin'de 150 dolardan fazla etmiyor hele toptan alırsanız tadından yenmez.

Türk malı sıfatı ise muhtemelen hibe, destek ya da ihale şartnamesi gereğidir. Yoksa o malzemeleri Çin'den getirip burada montajlamak, Çin'de olduğu gibi yaptırıp ithal etmekten çok ciddi düzeyde daha pahalı. Demek ki başka bir maksat var...

Telpa'yı severim, çok azime ve iyi firmadır... ama buradaki kullanıcılar çocuk gibi saçma sapan bilmeden yorum yapınca kendimi tutamadım... Resmen dünyadan bir habersiniz ya... Yazık... Ve burada önde gelen bir teknoloji sitesinde teknoloji haberlerine yorum yapıyorsunuz... komiksiniz çok!

hangi telpadan bahsediyorsunuz siz adamlar sitelerinde bile merkezimiz new york tur diyor bknz generalmobile.com/...
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J@xx 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yorumların bir çoğunu kahkahalarla okudum... Halen General Mobile'ı yurtdışından gelmiş de Türkiye'de üretime / montaja kalkmış şirket olan sananlar var :) General Mobile dediğiniz şirket bildiğiniz Telpa'dır, yani bildiğiniz Samsung distisi olan Telpa... Bu kötü birşey demiyorum ama yazık ki General Mobile'ı yabancı marka sanıyorsunuz bağıra çağıra hararetli tartışmalara bu bilinçle katılıyorsunuz :)

Her neyse arkadaşlar 512 MB bellek ve GingerBread ile tablet olmaz, bu cihazın tonla eksiği var. Bu cihazlar Çin'de 150 dolardan fazla etmiyor hele toptan alırsanız tadından yenmez.

Türk malı sıfatı ise muhtemelen hibe, destek ya da ihale şartnamesi gereğidir. Yoksa o malzemeleri Çin'den getirip burada montajlamak, Çin'de olduğu gibi yaptırıp ithal etmekten çok ciddi düzeyde daha pahalı. Demek ki başka bir maksat var...

Telpa'yı severim, çok azime ve iyi firmadır... ama buradaki kullanıcılar çocuk gibi saçma sapan bilmeden yorum yapınca kendimi tutamadım... Resmen dünyadan bir habersiniz ya... Yazık... Ve burada önde gelen bir teknoloji sitesinde teknoloji haberlerine yorum yapıyorsunuz... komiksiniz çok!

Zaten reklam da gülerek yapılır gülmek iyi bir taktik olmuş. Telpa'ya gelince "satıştan mühendisliğe" ahaha. Bu Samsung'un tezgahtarlığını yapan Telpa değil mi yahu? GM kendi sitesinde bile belirtmişken bu ne yerli malı inadı anlamış değilim. AR-GE si nerede bu firmanın neden merkezi new york???

Tamam biz bilmiyoruz, sen aşmışsın bu olayı.
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seckinar 8 yıl
hem honeycomb yok hem de önde olması halinde makul "idare eder" cinsinden olan kamera arka kısımda ?? bu nasıl bir mantıktır ? arkaya kamera koyacaksan fotoğraf çekmek için 3.2 den aşağısı olmaz kesinlikle. ön kamera -ki onu arkaya koymuşlar-video görüşmesi için 1,3 mp asgari düzeydedir. bu nasıl bir dizayndır, nasıl bir teknoloji öngörüsüdür ?
android 2.3 telefonlar için olan işletim sisteminin son sürümüyken tabletler için yapılan honeycomb a sırt çevirmek ayrı bir mantık hatası ..
kimseye saygısızlık etmek istemem ama türk malı deniliyor da bu kadar da absürdlük yaşatmasalar ??
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J@xx 8 yıl ekrem71
ekrem71






Giderek büyüyen tablet pazarında özellikle Çin yapımı ucuz ürünlerin etkisi piyasada fazlasıyla hissediliyor. Bunun yanında pek çok ülke yerli tablet üretimi konusunda yatırım yapmaya çoktan başladı. Ülkemizde de yerli üretimin ne zaman başlayacağı sorusuna ilk yanıt General Mobile'dan geldi. Cep telefonunda yerli üretim modellerini piyasamıza süren General Mobile şimdi de tablet üretmeye başlayacak.



General Mobile'ın yerli üretim tabletinin adı "e-tab" olacak. General Mobile Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Gölcü'nün Ekim ayında tanıtımını yapacağı e-tab ile ilgili kısa detaylar bugün bir basın toplantısıyla açıklandı.

 

Orta ve ortanın üstü seviyeye hitap etmesi planlanan e-tab 1GHz hızında işlemciye, 512MB RAM belleğe, 8.9 inç 1280 x 768 kapasitif çoklu dokunmatik LCD ekrana ve 32GB depolama kapasitesine sahip. 



Anı yakalamak için arka kısmına 1.3MP çözünürlüğünde kamera konumlandırılan e-tab, 550gr gibi bir ağırlığa sahip. Tabletin boyutları 163.1mm x 237.9mm x 9.9 mm şeklinde.



Yazılım tarafında ise Android 2.3 Gingerbread sürümü bulunuyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen Android Ice Cream Sandwich güncellemesi e-tab için hazır olacak.



Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR kullanılıyor. 6000mAh bataryası ile cihaz 6 saate kadar kesintisiz kullanım ömrü sunuyor.



Fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntılar belirtilen lansmanda kesinlik kazanacak. Cep telefonundan sonra yerli üretim tableti de piyasada görmek sevindirici. Ancak yerli üretimden kasdın ithal parçaların ülkemizde montajı olduğunu belirtelim. 

 

 


General mobile yerli bir firma değildir ki yerli tablet üretsin. ABD menşeili vasatın biraz üzerindeki bir teknoloji firmasıdır. Yerli lafını anlamadım ben neresi yerli bu firmanın Çinde de fabrikası var çinliler de yerli firma gözüyle mi bakıyor? Yoksa bu GM'ın Türkiye pazarında kendine daha fazlaca yer bulma çabasından kaynaklı bir söylem mi?
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Emilyo 8 yıl
Bu arada Çin dışında hiçbir yerden tamamen kendi üretimi bir cihaz beklemeyim... iPhone'den HP'ye tüm dünya markalarına bakım... kimse kendi üretmiyor.. üretmeyi bırakın montajını bile kendi yapmıyor... General Mobile yine iyi.. gerçi 100-150 dolarlık aleti burada montajlayıp ne amaçlıyor anlamadım (aslında anladım hemen önceki mesajımda yazıyor)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Apple ne kadar amerikalı ise, bu tablet de o kadar yerli olur. İphone için ağızlarını ayıranlar, yerli üretim tablet deyince bunun neresi yerli diye alay etmeye çalışıyorlar.Kendi ürünlerimizide yapıcaz inş.






NOT: General Mobile'ın merkezi Amerika da bulunmaktadır.Ancak çeşitli ülkelere Distiribütörlük vermektedir.Öncelikli pazarları arasında Ukrayna, Rusya, Almanya, Azerbaycan ve bünyesinde Türkiye yer almaktadır. Şu an itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde ve Doğu bloğu diye tabir edilen ülkelerde de Distribütörlük anlaşmaları yapmaktadır.Üretim yeri olarak Sony, Samsung, Motorola, Philips, LG gibi birçok büyük üretici gibi General Mobile da üretiminin çoğunu bu ülkelerde gerçekleştirmektedir.General mobile türk firması denmesinin nedeni Firma sahibinin türk oluşudur. ALINTIDIR.

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Emilyo 8 yıl
Yorumların bir çoğunu kahkahalarla okudum... Halen General Mobile'ı yurtdışından gelmiş de Türkiye'de üretime / montaja kalkmış şirket olan sananlar var :) General Mobile dediğiniz şirket bildiğiniz Telpa'dır, yani bildiğiniz Samsung distisi olan Telpa... Bu kötü birşey demiyorum ama yazık ki General Mobile'ı yabancı marka sanıyorsunuz bağıra çağıra hararetli tartışmalara bu bilinçle katılıyorsunuz :)
Her neyse arkadaşlar 512 MB bellek ve GingerBread ile tablet olmaz, bu cihazın tonla eksiği var. Bu cihazlar Çin'de 150 dolardan fazla etmiyor hele toptan alırsanız tadından yenmez.
Türk malı sıfatı ise muhtemelen hibe, destek ya da ihale şartnamesi gereğidir. Yoksa o malzemeleri Çin'den getirip burada montajlamak, Çin'de olduğu gibi yaptırıp ithal etmekten çok ciddi düzeyde daha pahalı. Demek ki başka bir maksat var...
Telpa'yı severim, çok azime ve iyi firmadır... ama buradaki kullanıcılar çocuk gibi saçma sapan bilmeden yorum yapınca kendimi tutamadım... Resmen dünyadan bir habersiniz ya... Yazık... Ve burada önde gelen bir teknoloji sitesinde teknoloji haberlerine yorum yapıyorsunuz... komiksiniz çok!
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alpa07 8 yıl
dışardan parçaları alalım.burada toplıyalım al sana türk malı
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shimoda 8 yıl
ScAnMaN
Bence mükemmel bir atak olmuş bileşenler iyi değil ama 250tl civarı bir fiyat ile ortalığı toza dumana katarlar.Bu firmalar akıllı adamlardan oluşur 250tl üzeri fiyat koyup eşeklik yapmazlar.

Tabii canım! Ne eşşekliği yapacaklar ki. Ekranına tükürülmeyecek çift hatlı cep telefonlarını 100$ lara getirip insanlara 700-800 liradan yıllarca satanlar başka piyasanın eşekleriydi de orada mı otluyorlardı?
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