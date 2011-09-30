İlk yerli üretim tablet General Mobile'dan geldi





Giderek büyüyen tablet pazarında özellikle Çin yapımı ucuz ürünlerin etkisi piyasada fazlasıyla hissediliyor. Bunun yanında pek çok ülke yerli tablet üretimi konusunda yatırım yapmaya çoktan başladı. Ülkemizde de yerli üretimin ne zaman başlayacağı sorusuna ilk yanıt General Mobile'dan geldi. Cep telefonunda yerli üretim modellerini piyasamıza süren General Mobile şimdi de tablet üretmeye başlayacak.





General Mobile'ın yerli üretim tabletinin adı "e-tab" olacak. General Mobile Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Gölcü'nün Ekim ayında tanıtımını yapacağı e-tab ile ilgili kısa detaylar bugün bir basın toplantısıyla açıklandı.

Orta ve ortanın üstü seviyeye hitap etmesi planlanan e-tab 1GHz hızında işlemciye, 512MB RAM belleğe, 8.9 inç 1280 x 768 kapasitif çoklu dokunmatik LCD ekrana ve 32GB depolama kapasitesine sahip.





Anı yakalamak için arka kısmına 1.3MP çözünürlüğünde kamera konumlandırılan e-tab, 550gr gibi bir ağırlığa sahip. Tabletin boyutları 163.1mm x 237.9mm x 9.9 mm şeklinde.





Yazılım tarafında ise Android 2.3 Gingerbread sürümü bulunuyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen Android Ice Cream Sandwich güncellemesi e-tab için hazır olacak.





Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR kullanılıyor. 6000mAh bataryası ile cihaz 6 saate kadar kesintisiz kullanım ömrü sunuyor.





Fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntılar belirtilen lansmanda kesinlik kazanacak. Cep telefonundan sonra yerli üretim tableti de piyasada görmek sevindirici. Ancak yerli üretimden kasdın ithal parçaların ülkemizde montajı olduğunu belirtelim.