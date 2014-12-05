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Imagination'dan Raspberry Pi'ye rakip : MIPS Creator CI20

4 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Imagination'dan Raspberry Pi'ye rakip : MIPS Creator CI20

Raspberry Pi ile birlikte ucuz geliştirici kartlarına olan ilginin artması farklı teknoloji devlerini de bu alana yönlendiriyor. Microsoft'un Shark's Cove geliştirici kartından sonra Imagination Technologies firması da MIPS Creator CI20 adlı geliştirici kartını duyurdu.

Linux ile mükemmel uyum sağladığı belirtilen MIPS Creator CI20 firmanın sahip olduğu teknolojileri barındırıyor. MIPS mimarisini temel alan 1.2GHz saat hızında çift Ingenic XBurst çekirdeği ve Power VR 540 serisinden bir grafik birimi ile kart oldukça tatmin edici bir performans sunuyor. 

Modelde 1GB DDR3 RAM ile sistem desteklenirken 4GB depolama kapasitesi ve SD kart girişi mevcut. Böylece hem ana bellekten hem de hafıza kartından işletim sistemi çalıştırılabiliyor. 

Kartın bağlantıları da geniş tutulmuş: 10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
ile herhangi bir sınırlama yaşanmıyor. Ayrıca AC97 ses kartı, kamera bağlantı arabirimi, HDMI, USB 2.0, microUSB girişi, çeşitli konnektörler kartın kullanım alanını oldukça genişletecek. 

Karta Debian 7, Gentoo, Yocto, Arch gibi Linux dağıtımları kurulabiliyor ve Android 4.4 desteği de kısa süre sonra gelmiş olacak. Bu bakımdan kullanıcılar geniş bir kurulum seçeneğine sahip. Bu kadar özellikle birlikte elbette kartın fiyatı da yükseliyor. Raspberry Pi'nin 20$'a kadar düştüğü bir dönemde MIPS Creator CI20 65$ fiyat etiketine sahip. Yine de en iyisi olsun isteyenler için fiyat pek zorlayıcı olmayacaktır.  

http://blog.imgtec.com/powervr/mips-creator-ci20-development-board-now-available Yorum Yaz
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FatihAsl 4 yıl
bu gibi geliştirici kartlarında donanım özelliklerinin çok fazla bir anlamı yok. önemli olan arkasında duran topluluklar. bu fiyat ile başarılı olma ihtimali yok.
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umut_baris 4 yıl
Kart dizaynı pi ye göre daha iyi.

Arkasında duran topluluğun kararlılığı daha önemli tabi.

Bu fiyata da satılacaktır destek görsün diye.
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E_Aydin35 4 yıl
Böyle ultra taşınılabilir PC çözümleri olması güzel. Alternatiflerinin olması ve daha fazla kullanım alanı yaratması açısından inşallah bir çok mühendise ilham k aynağı olur.
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darkaura 4 yıl
hd video oynatabiliyorsa evdeki telwvizyonu ikinci bir pc ye cevirmek icin cok uygun olur
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1BilimAdamı 4 yıl
Rasperry pi'nin kırpılmış modelleri 20 dolar, normali 34 dolar
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beadlock2247 4 yıl
Microsoft un da rakip olarak çıkardığı ürün gereksiz pahalı, rakip olabilmesi için ya bu fiyata daha güçlü yada benzer performansla daha ucuz olması lazım özellikle Microsoft'un istediği 300 küsür dolarlık fiyat düşünülürse o fiyata çok daha iyi sistemler kurulabilir
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