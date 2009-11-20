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Imation dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Imation dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsünü duyurdu
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Depolama ürünleriyle bilinen Amerika merkezli Imation Corp., dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama çözümü Pro VX Wireless USB'nin Amerika'da satışına başlanılacağını açıkladı.

3.5 inç form faktöre sahip olan dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama ürünü, 1.5 Terabyte'lık geniş bir depolama alanıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. Saniyede 15MB veri transferine imkan veren Pro VX, bu hızla bir CD medyasını ortalama 50 saniyede depolarken, 30 feet (9.14 metre) e kadar sorunsuz çalışabiliyor ve bilgisayarla bağlantısını USB Host Adaptörüyle kuruyor. Windows XP ve Vista'nın yanında Mac OS 10.4 ve üzeri işletim sisteminine sahip Mac'lere de hitap eden ürün, Memeo Instant Backup yazılımı ile dosyalarınızı anında koruma altına da alıyor. 180 mm x 45 mm x 138 mm boyutlarındaki harici disk, gerek yatay gerekse de dikey konumda kullanılmaya imkan veren yuvayla geliyor.

Dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsü Pro VX Wireless USB'nin diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmezken, Amerika'daki satış fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş.


<a href="http://www.imation.com/en/About-Imation/News/November-2009/Imation-Ships-Worlds-First-Wireless-USB-External-Hard-Drive/">Basın Açıklaması</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 8 yıl
Güzel bir ürün veri güvenliği acısından çok iyi denebilir.Ancak şifreleme tekniğin çok iyi olması gerekli çözülebilirse hiçbir işe yaramaz bence kamera güvenlik sistemleri acısından güzel bir ürün sonuçta kayitlar iyi gizlenmiş hardiskte saklanabilir
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Greyblack 8 yıl
iyi üniversite evinde ortaya koyucan bundan bi tane herkes adult arşivini atsın ortak alanımıza
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utankir 10 yıl
Acaba harici bir güç bağlantısı yapıp, sadece data iletişimini wireless mı yapıyor? Ayrıca birden fazla bilgisayardan aynı anda bağlanmak mümkün mü? vs. vs.
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Yazılımcı Online 10 yıl
Şu an fiyatına göre oldukça gereksiz duruyor. Fakat gönümüzde Wifi yazıcıların bile 100 liraya satıldığını düşünürsek ilerde bunlarda normal 2,5" harici hdd fiyatına satılması mümkün.

aslında ben SSD arıyorum uygun fiyat 100 GB civarlarında. Sadece sistemi ve gerekli programlarımı oraya kuracam laptoptaki hdd yide harici yapıcam. Kullanan var mı alırken nelere dikkat etmek lazım acaba.
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yc#1 10 yıl
İlk biz yaptık diye fiyatını abartıyorlar. Benzer ürünler piyasaya girdiğinde fiyatları normal seviyelere yaklaşacaktır.
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A.SAYGILI 10 yıl
Bu Teknoloji nereye gidiyor
Yetişmek Mümkün değil.
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syler23 10 yıl
fiyatı teknolojisi için çok pahalı....
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BeşiktAŞK93 10 yıl
birşey yaptınız bari ucuz yapın

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cosaydin 10 yıl
ilerde kablosuz hdd ye windows kurulup bağlanılmaya çalışılırsa yada kablosuz olarak format atılmaya çalışılırsa hiç şaşırmam :P
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kerem 10 yıl
Kablosuz veri aktarımına gittikçe önem vermeye ve geliştirmeye başladık. Kablosuz iletişim taraftarı değilim. Zorunlu kalmadıkça kullanılmamasında fayda var.

3G+ wireless modem + diğer kablosuz herici bileşenler = Elektromanyetik kirlilik
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KANUNI61 10 yıl
ee iyide neresinden şarz oluyor yada kac saat kullanılabiliyor
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MaRQuE 10 yıl
yakında verileri manyetik alandaki havaya depolayacağız,böylece yer problemi olmayacak

fantazininde bu kadarı
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alito 10 yıl
içine 20 liralık bi wireless adaptörü koymuş fiyatını 450 dolara çekmiş. çok abartılacak bir teknoloji değil zaten çıkacaktı ve çıktı ama fiyatını hak eden bir ürün değil bu en fazla 1 seneye kadar normal harici sürücülerin fiyatına düşer.
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Avionics 10 yıl

alito

içine 20 liralık bi wireless adaptörü koymuş fiyatını 450 dolara çekmiş. çok abartılacak bir teknoloji değil zaten çıkacaktı ve çıktı ama fiyatını hak eden bir ürün değil bu en fazla 1 seneye kadar normal harici sürücülerin fiyatına düşer.



sonuna kadar hak veriyorum yazdıklarına.. bu kadar para bi kablosuz oluş için çok.. ki yinede dahili kablosuz olmuyo harici bi aparatını takıyorsun kablosuz kullanabilmen için..O yüzden yaklaşık 675 lira bu ürün için çok para..
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sft67 10 yıl
güzel bi buluş gerçekten ama yaygınlaşacak kadar ucuzlaması bayaa zaman alacak
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halepce 10 yıl
İlkler her zaman önemlidir. harici disklerin geleceğide böyle olacak zaten bence. Evimizin ya da işyerimizin bir yerine terabaytlarca kapasite alanı olan bir kablosuz disk koyacağız ve bütün veri ve medya işlemlerimizi onun üzerinden gerçekleştireceğiz.
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cmd.exe 10 yıl
Shady farkında mısın bilmiyorum ama burası konu dışı fx57 de sen de yanlış yere yazıyosunuz şu haberleri


edit :heryerde çıkıyomuş
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