Imation dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsünü duyurdu

Depolama ürünleriyle bilinen Amerika merkezli Imation Corp., dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama çözümü Pro VX Wireless USB'nin Amerika'da satışına başlanılacağını açıkladı.
3.5 inç form faktöre sahip olan dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama ürünü, 1.5 Terabyte'lık geniş bir depolama alanıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. Saniyede 15MB veri transferine imkan veren Pro VX, bu hızla bir CD medyasını ortalama 50 saniyede depolarken, 30 feet (9.14 metre) e kadar sorunsuz çalışabiliyor ve bilgisayarla bağlantısını USB Host Adaptörüyle kuruyor. Windows XP ve Vista'nın yanında Mac OS 10.4 ve üzeri işletim sisteminine sahip Mac'lere de hitap eden ürün, Memeo Instant Backup yazılımı ile dosyalarınızı anında koruma altına da alıyor. 180 mm x 45 mm x 138 mm boyutlarındaki harici disk, gerek yatay gerekse de dikey konumda kullanılmaya imkan veren yuvayla geliyor.
Dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsü Pro VX Wireless USB'nin diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmezken, Amerika'daki satış fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş.
<a href="http://www.imation.com/en/About-Imation/News/November-2009/Imation-Ships-Worlds-First-Wireless-USB-External-Hard-Drive/">Basın Açıklaması</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aslında ben SSD arıyorum uygun fiyat 100 GB civarlarında. Sadece sistemi ve gerekli programlarımı oraya kuracam laptoptaki hdd yide harici yapıcam. Kullanan var mı alırken nelere dikkat etmek lazım acaba.
Yetişmek Mümkün değil.
3G+ wireless modem + diğer kablosuz herici bileşenler = Elektromanyetik kirlilik
fantazininde bu kadarı
sonuna kadar hak veriyorum yazdıklarına.. bu kadar para bi kablosuz oluş için çok.. ki yinede dahili kablosuz olmuyo harici bi aparatını takıyorsun kablosuz kullanabilmen için..O yüzden yaklaşık 675 lira bu ürün için çok para..
edit :heryerde çıkıyomuş