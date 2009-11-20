Imation dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsünü duyurdu

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Depolama ürünleriyle bilinen Amerika merkezli Imation Corp., dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama çözümü Pro VX Wireless USB'nin Amerika'da satışına başlanılacağını açıkladı.

3.5 inç form faktöre sahip olan dünyanın ilk kablosuz USB harici depolama ürünü, 1.5 Terabyte'lık geniş bir depolama alanıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. Saniyede 15MB veri transferine imkan veren Pro VX, bu hızla bir CD medyasını ortalama 50 saniyede depolarken, 30 feet (9.14 metre) e kadar sorunsuz çalışabiliyor ve bilgisayarla bağlantısını USB Host Adaptörüyle kuruyor. Windows XP ve Vista'nın yanında Mac OS 10.4 ve üzeri işletim sisteminine sahip Mac'lere de hitap eden ürün, Memeo Instant Backup yazılımı ile dosyalarınızı anında koruma altına da alıyor. 180 mm x 45 mm x 138 mm boyutlarındaki harici disk, gerek yatay gerekse de dikey konumda kullanılmaya imkan veren yuvayla geliyor.

Dünyanın ilk kablosuz harici sürücüsü Pro VX Wireless USB'nin diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmezken, Amerika'daki satış fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş.

<a href="http://www.imation.com/en/About-Imation/News/November-2009/Imation-Ships-Worlds-First-Wireless-USB-External-Hard-Drive/">Basın Açıklaması</a>