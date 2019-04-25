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InSight, Mars'ta ilk kez deprem kaydetti: İşte ses kaydı

InSight uzay aracı Mars'taki ilk depremini kaydederek tarihte bir ilki başardı. Aralık ayında yüzeye yerleştirilen sismometre tam dört aydır Kızıl Gezegen'i dinliyordu. İşte ilk sarsıntının ses kaydı:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz kasım ayında Mars'a indirdiği InSight, Kızıl Gezegen'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gezegenin yeraltı yapısıyla ilgili araştırmalar yapmak amacıyla tasarlanan uzay aracı, uzun süren çalışmaların ardından nihayet Mars'taki ilk depremini kaydetti. NASA sarsıntı anına ait bir de ses kaydı yayınladı.

InSight uzay aracının sismometresi (SEIS) geçtiğimiz aralık ayından bu yana aktif bir şekilde çalışıyordu. SEIS'in geliştiricisi olan Fransa uzay ajansı (CNES), ilk deprem sarsıntılarının tespit edilmesinin beklenenden biraz daha uzun sürdüğünü söyledi.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan SEIS ekibinin lideri Philippe Lognonné,"İlk Mars depremimiz için aylardır bekliyorduk. Nihayet artık elimizde Mars'ın sismik anlamda aktif bir gezegen olduğunu gösteren kanıtlarımız var ve bu gerçekten de çok heyecan verici bir durum. InSight'ın gönderdiği verileri daha iyi inceleyip detaylı sonuçları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.


InSight ekibi kaydedilen depremin 1 yada 2 büyüklüğünde olduğunu söyledi. Çok küçük boyutlarda olduğu için sarsıntının rüzgar veya benzeri başka bir etken nedeniyle oluşmuş olma ihtimali de konuşuluyor. Bu konuyla ilgili açıklama yapan SEIS araştırmacıları, kaydedilen sarsıntının bir Mars depremine ait olduğu konusunda büyük ölçüde emin olduklarını söyledi.

NASA, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıda InSight'in kaydettiği sarsıntıları, Apollo görevleri sırasında Ay'da tespit edilen depremlere benzetti. Apollo astronotlarının Ay yüzeyine yerleştirdiği sismometreler 1969-1977 yılları arasında binlerce deprem kaydetmişti. NASA'nın yaptığı açıklamalarda,"InSight, Apollo görevleriyle başlayan bir bilimi üzerine koyarak ilerletiyor. Elimizdeki bu yeni sonuçlarla birlikte artık bilimde yeni bir çalışma alanı oluştu diyebiliriz: Mars deprem bilimi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bkz. "InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti"
Dünya'dan farklı olarak Mars ve Ay'da tektonik plaka eksikliği var. Bu nedenle Mars'taki depremler yerkabuğundaki çatlaklar ve fay hatları gibi sebepler nedeniyle oluşuyor. Ancak Mars, günümüzde tektonik anlamda oldukça sakin bir yapıya sahip. NASA bu nedenle InSight görevinde tamamıyla özel olarak tasarlanmış ultrahassas bir sismometre kullandı. Uzay ajansının 1970'li yıllarda Viking görevleriyle Mars'a gönderdiği sismometreler deprem tespit etme konusunda yetersiz kalmıştı.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı InSight, Mayıs 2018'de uzaya fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık altı aylık yolculuğun ardından 26 Kasım'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. NASA, InSight misyonuyla birlikte Kızıl Gezegen'in jeolojik evrimini en iyi şekilde anlamak istiyor. 

https://www.space.com/insight-mars-lander-first-marsquake.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf.
inandım tamam :)
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Shen 3 hf.
Yeni bilim dalı: Astrosismografi
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Whippoorwill 3 hf.
Gerçekten çok tuhaf.
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Portraitclub 3 hf.
Acayip korkutucu
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