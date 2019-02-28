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İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme

2 ay
9,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.


Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.
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armyoflovers 2 ay en beğenilen
Reklam olsun diye tlf yapmış adamlar :) arkasına powerbank yapıştırsalarmış daha iyiymiş...
1 Yanıt Yanıtla +8
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S.Vettel 2 ay
çerçeve incede telefonun kalınlığın maşallahı var 9000 mah kabul edilebilir bir kalınlık sunsa daha çok satar.
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deniz_sea 2 ay
Kaç saatte şarj olur acaba, mesela 5gün kullanıp 1gün komple şarjda bırakmak gerekir mi, bence çift giriş yapıp iki adaptör ile şarj edilebilirdi,
Diğer yandan video falan izlerken stand ihtiyacı olmaz bunun,
Kılıf zaten üretmezler buna, üretirlerse daha ne kadar kalınlaşabilir,
Aklımda deli sorular :) :)
Kaç saatte şarj olur acaba, mesela 5gün kullanıp 1gün komple şarjda bırakmak gerekir mi, bence çift giriş yapıp iki adaptör ile şarj edilebilirdi,Diğer ya...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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performans1 2 ay
Normal telefonların bataryası patlayınca insanin kolu bacağı yanıyordu, bu telefon patlarsa kurtulma şansın hiç yok ama ??
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Wazuu54 2 ay
3310 nun tahtı sallanacak galiba sağlamlık konusunda :D
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1ses1 2 ay
"Telefonun bir ağırlığı olmalı" lafını yaşatan örnek
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HLLBN 2 ay
Kim Kardashian gibi telefon
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innformatics 2 ay
Bu kalinlikta olmasina ragmen 3.5mm lik kulaklik girisi yok, vs vs. Bu cografyadaki bir telefona daha faydali ve yaratici ozellikler eklenebilirdi. Fiyat da hepten abarti.
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Creav 2 ay
yalnız kimse konuşmuyor da ön kamera konusunda çok iyi bir yenilik yapmış adamlar.
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yakuzza0092 2 ay
Tuğla önceden yapılmamış mıydı :))
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dostum kertenkele 2 ay
Rezalet bunu nerde taşıyacaksın arkadaş demezler mi adama.
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Barbaroscakir 2 ay
cok seksi bence
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incicibin 2 ay Barbaroscakir
Anladım ben seni
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dancingman 2 ay
Telefonlu powerbank :)
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