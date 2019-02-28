İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme

Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.

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Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.