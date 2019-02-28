İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.
Akıllı telefonların gelişiminde pil kapasitesi hep geriden geliyor diyenlere Energizer’ın bir diyeceği var. P18K, 18000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.
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Diğer yandan video falan izlerken stand ihtiyacı olmaz bunun,
Kılıf zaten üretmezler buna, üretirlerse daha ne kadar kalınlaşabilir,
Aklımda deli sorular :) :)