Infinix telefonlarınızı ışıl ışıl yapacak teknoloji hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Infinix GT 10 Pro akıllı telefonun kutusunu ses güçlendirici olarak tasarlayarak dikkat çeken Infinix, şimdi de Note 30 VIP Special Edition modeli için dikkat çekici bir teknoloji ile geliyor.

3D Lighting Leather teknolojisi

Firmanın çok detaylı bilgiler vermediği 3D Lighting Leather teknolojisi akıllı telefonun arka kısmındaki deri kaplamaya LED aydınlatma entegre ediyor. En alt kısımda LED ışığı yönlendiren katman, üstünde fiberglass malzeme ve en üstte poliüretan deri şeklinde geliştirilmiş deri kaplama, telefondaki senaryolara göre renkli LED aydınlatmalar yapıyor.

Infinix GT 10 Pro geliyor 1 ay önce eklendi

Dinamik bildirimler ve çeşitli uygulamalardan uyarılar farklı LED aydınlatmalarla kullanıcıya ulaştırılıyor. Henüz aydınlatma tüm deriye mi yayılıyor yoksa belirli alanlara mı yerleştiriliyor net bir açıklama yapılmadı. 3D Lighting Leather teknolojisi ilk olarak Infinix Note 30 VIP Special Edition modelinde karşımıza çıkacak.

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