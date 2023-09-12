Infinix telefonlarınızı ışıl ışıl yapacak teknoloji hazırlıyor

3D Lighting Leather teknolojisi
Firmanın çok detaylı bilgiler vermediği 3D Lighting Leather teknolojisi akıllı telefonun arka kısmındaki deri kaplamaya LED aydınlatma entegre ediyor. En alt kısımda LED ışığı yönlendiren katman, üstünde fiberglass malzeme ve en üstte poliüretan deri şeklinde geliştirilmiş deri kaplama, telefondaki senaryolara göre renkli LED aydınlatmalar yapıyor.
Dinamik bildirimler ve çeşitli uygulamalardan uyarılar farklı LED aydınlatmalarla kullanıcıya ulaştırılıyor. Henüz aydınlatma tüm deriye mi yayılıyor yoksa belirli alanlara mı yerleştiriliyor net bir açıklama yapılmadı. 3D Lighting Leather teknolojisi ilk olarak Infinix Note 30 VIP Special Edition modelinde karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.