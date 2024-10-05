Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Slim’in özellikleri ve fiyatı hakkında önemli iddialar var

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri, belki de birincisi olan Apple, iPhone 17 çalışmalarına çoktan başladı. Bu serinin en çok merak edilen ismi ise iPhone 17 Slim olabilir.

    iPhone 17 Slim’in özellikleri ve fiyatı hakkında önemli iddialar Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasında uzun zamandır beklenen “iPhone 17 Air” veya “Slim” modeliyle ilgili söylentiler giderek güçleniyor. Son gelişmeler, Tayvanlı bir ekran üreticisi olan Novatek'in yeni bir ekran teknolojisini duyurmasıyla birlikte daha da ilginç hale geldi. Şirket, OLED ekranlar için "Touch and Display Driver Integration" (TDDI) adlı yeni bir üretim sürecine geçeceğini açıkladı. Bu teknoloji, ekran sürücüsü ile dokunmatik sensör katmanını tek bir yapı altında birleştiriyor. Böylelikle cihazın ekran kalitesinden ödün vermeden daha ince tasarımlar mümkün hale geliyor.

    DigiTimes'tan gelen bilgilere göre, Apple'ın bu teknolojiye ilgi duyduğu ve TDDI ekranları iPhone 17 Air modeli için kullanmayı planladığı konuşuluyor. Yeni ekran teknolojisinin, iPhone'un çok daha ince bir tasarıma sahip olmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor. Şu anki söylentiler, bu yeni iPhone modelinin, mevcut "Plus" modellerinin yerini alacağı ve hem dinamik ada (Dynamic Island) hem de 120Hz ProMotion desteği gibi gelişmiş özelliklere sahip olacağı yönünde.

    iPhone 17 Air modelinin ince tasarımını destekleyecek diğer bir önemli unsur ise Apple'ın yeni A19 işlemcisi olabilir. Bu işlemci, yüksek performansı ve enerji verimliliğini bir araya getiren 3nm üretim teknolojisiyle geliştiriliyor. Bu da hem daha uzun pil ömrü hem de daha yüksek işlem gücü sunabilir. Ayrıca, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde selfie kamerasının 24MP çözünürlüğe yükseltileceği tahmin ediliyor.

    Fiyatlandırma konusunda ise iPhone 17 Air'in, serinin en pahalı modeli olacağı söyleniyor. Bu cihazın 1.299 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması beklenirken, Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 1.099 ve 1.199 dolarlık fiyat etiketlerine sahip olacağı öngörülüyor. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, iPhone 17 Air (veya iPhone 17 Slim) modelinin sadece tasarımda değil, donanımda da önemli yenilikler sunacağı düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara söğüş hem okuyup hem memur olmak açık bira kaç günde bozulur jiletle alinan kaş kaç günde çıkar düz viril ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız