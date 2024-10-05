iPhone 17 Slim’in özellikleri ve fiyatı hakkında önemli iddialar var

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasında uzun zamandır beklenen “iPhone 17 Air” veya “Slim” modeliyle ilgili söylentiler giderek güçleniyor. Son gelişmeler, Tayvanlı bir ekran üreticisi olan Novatek'in yeni bir ekran teknolojisini duyurmasıyla birlikte daha da ilginç hale geldi. Şirket, OLED ekranlar için "Touch and Display Driver Integration" (TDDI) adlı yeni bir üretim sürecine geçeceğini açıkladı. Bu teknoloji, ekran sürücüsü ile dokunmatik sensör katmanını tek bir yapı altında birleştiriyor. Böylelikle cihazın ekran kalitesinden ödün vermeden daha ince tasarımlar mümkün hale geliyor.

DigiTimes'tan gelen bilgilere göre, Apple'ın bu teknolojiye ilgi duyduğu ve TDDI ekranları iPhone 17 Air modeli için kullanmayı planladığı konuşuluyor. Yeni ekran teknolojisinin, iPhone'un çok daha ince bir tasarıma sahip olmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor. Şu anki söylentiler, bu yeni iPhone modelinin, mevcut "Plus" modellerinin yerini alacağı ve hem dinamik ada (Dynamic Island) hem de 120Hz ProMotion desteği gibi gelişmiş özelliklere sahip olacağı yönünde.

Redmi Note 14 Pro+ en popüler akıllı telefon oldu 4 gün önce eklendi

iPhone 17 Air modelinin ince tasarımını destekleyecek diğer bir önemli unsur ise Apple'ın yeni A19 işlemcisi olabilir. Bu işlemci, yüksek performansı ve enerji verimliliğini bir araya getiren 3nm üretim teknolojisiyle geliştiriliyor. Bu da hem daha uzun pil ömrü hem de daha yüksek işlem gücü sunabilir. Ayrıca, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde selfie kamerasının 24MP çözünürlüğe yükseltileceği tahmin ediliyor.

Fiyatlandırma konusunda ise iPhone 17 Air'in, serinin en pahalı modeli olacağı söyleniyor. Bu cihazın 1.299 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması beklenirken, Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 1.099 ve 1.199 dolarlık fiyat etiketlerine sahip olacağı öngörülüyor. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, iPhone 17 Air (veya iPhone 17 Slim) modelinin sadece tasarımda değil, donanımda da önemli yenilikler sunacağı düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 17 Slim’in özellikleri ve fiyatı hakkında önemli iddialar