Kalp atış hızını ölçen telefon Infinix Note 60 Pro tanıtıldı

iPhone 17 Pro'dan ilham alan tasarım
Kalp atış hızı ve Kanda oksijen seviyesi ölçümü
İlk olarak, diğer şeylerin yanı sıra yapay zeka asistanını başlatabilen veya kamera uygulamasını açabilen ayarlanabilir eylem düğmesi. İkincisi, gelen mesajları ve saati gösterebilen veya sanal bir evcil hayvan gösteren kamera modülünde bir nokta matris ekranı. Son olarak, sağlık monitörü. Kamera deklanşör düğmesi gibi görünen şey aslında bir kalp atış hızı ve SpO2 sensörü. Kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ölçmek için 30 saniye bu sensöre dokunmak yeterli oluyor.
12GB RAM, 6500 mAh batarya, 30W'a kadar kablosuz hızlı şarj
Teknik olarak, Infinix Note 50 Pro'ya kıyasla en önemli yükseltme, MediaTek Helio G100’den Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciye geçilmesi. Bu, Note 60 Pro'ya 5G modem ve neredeyse iki kat işlem gücü kazandırıyor. 12 GB RAM 256 GB depolama alanıyla gelen telefon, 6.500 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, USB-C kabloyla 90 watt'a kadar veya kablosuz 30 watt’a kadar hızda şarjı destekliyor.
144Hz, 1.5K, Corning Gorilla Glass 7i ile korunan ekran
Fiyatı açıklanmadı
Infinix Note 60 Pro, küresel olarak satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Infinix Note 60 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, Corning Gorilla Glass 7i, 3D kavisli, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB UFS 2.2
- Yazılım: XOS 16, Android 16
- Arka kamera: 50MP f/1.59 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 13MP f/2.2
- Batarya: 6500 mAh / 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj
- Sensörler: Ekran içi parmak izi sensörü, IR sensörü, Kalp atış hızı SpO2 sensörü
- Ses: Stereo hoparlörler, JBL ses sistemi, Hi-Res Audio, çift mikrofon
- Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB-C, NFC
- Boyut ve ağırlık: 162.37 x 77.17 x 7.45 mm, 199 g
vay be gayet iyi