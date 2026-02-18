Giriş
    Kalp atış hızını ölçen telefon Infinix Note 60 Pro tanıtıldı

    Infinix, iPhone 17 Pro'dan ilham alan tasarıma ve ilgi çekici özelliklere sahip yeni akıllı telefonunu tanıttı. Infinix Note 60 Pro, performansıyla da dikkat çekiyor.

    Infinix Note 60 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 17 Pro'yu anımsatan tasarıma, ayarlanabilir eylem düğmesine ve ikincil arka ekrana sahip olan yepyeni Infinix Note 60 Pro, orta sınıf rakiplerinden sıyrılıyor. Hızlı Snapdragon işlemci ve 6500 mAh bataryasıyla, güçlü performans vaat ediyor.

    iPhone 17 Pro'dan ilham alan tasarım

    Infinix Note 60 Pro tasarımı Tam Boyutta Gör
    Infinix Note 60 Pro, çerçeveden kamera alanın ve hatta turuncu kaplamaya kadar, Apple iPhone 17 Pro'dan ilham alan bir tasarıma sahip. Gövde ayrıca birkaç benzersiz unsur içeriyor.

    Kalp atış hızı ve Kanda oksijen seviyesi ölçümü

    İlk olarak, diğer şeylerin yanı sıra yapay zeka asistanını başlatabilen veya kamera uygulamasını açabilen ayarlanabilir eylem düğmesi. İkincisi, gelen mesajları ve saati gösterebilen veya sanal bir evcil hayvan gösteren kamera modülünde bir nokta matris ekranı. Son olarak, sağlık monitörü. Kamera deklanşör düğmesi gibi görünen şey aslında bir kalp atış hızı ve SpO2 sensörü. Kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ölçmek için 30 saniye bu sensöre dokunmak yeterli oluyor.

    12GB RAM, 6500 mAh batarya, 30W'a kadar kablosuz hızlı şarj

    Teknik olarak, Infinix Note 50 Pro'ya kıyasla en önemli yükseltme, MediaTek Helio G100’den Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciye geçilmesi. Bu, Note 60 Pro'ya 5G modem ve neredeyse iki kat işlem gücü kazandırıyor. 12 GB RAM 256 GB depolama alanıyla gelen telefon, 6.500 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, USB-C kabloyla 90 watt'a kadar veya kablosuz 30 watt’a kadar hızda şarjı destekliyor.

    144Hz, 1.5K, Corning Gorilla Glass 7i ile korunan ekran

    Infinix Note 60 Pro kamera, ekran, işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Infinix Note 60 Pro, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 2644x1208 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 4500 nit’e kadar parlaklık sunuyor. Telefon, 13 MP f/2.2 özçekim kamerası, OIS özellikli 50 MP f/1.59 ana kamera ve 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Infinix Note 60 Pro yalnızca IP64 sertifikasına sahip, bu nedenle tamamen su geçirmez değil. Modelin üç büyük Android güncellemesi alması bekleniyor.

    Fiyatı açıklanmadı

    Infinix Note 60 Pro, küresel olarak satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

    Infinix Note 60 Pro özellikleri

    Infinix Note 60 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, Corning Gorilla Glass 7i, 3D kavisli, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
    • Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256GB UFS 2.2
    • Yazılım: XOS 16, Android 16
    • Arka kamera: 50MP f/1.59 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP f/2.2
    • Batarya: 6500 mAh / 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj
    • Sensörler: Ekran içi parmak izi sensörü, IR sensörü, Kalp atış hızı SpO2 sensörü
    • Ses: Stereo hoparlörler, JBL ses sistemi, Hi-Res Audio, çift mikrofon
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB-C, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 162.37 x 77.17 x 7.45 mm, 199 g
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 13 saat önce

    vay be gayet iyi

