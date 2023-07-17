Infinix GT 10 Pro oyuncular için geliyor

Tam Boyutta Gör Mütevazi donanımlar ve uygun fiyat ile bütçesini düşünen tüketicileri hedefleyen Infinix bu kez bir oyuncu odaklı akıllı telefon ile geliyor. Infinix GT 10 Pro modeli lansman öncesinde kameralara yakalandı.

Infinix GT 10 Pro nasıl bir telefon?

Intinix’in yine uygun fiyat politikası güdeceği Infinix GT 10 Pro akıllı telefon modeli agresif bir tasarıma sahip. Ana sensör 108MP çözünürlüğünde iken Oyuncu Telefonu ibaresi de arka kısımda kendisine yer bulmuş.

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Telefonun kutusu ise ses güçlendirici olarak kullanılabiliyor ve böylece âtıl kalmıyor. PUBG, MLBB ve Garena Free Fire oyunları da telefon için özel olarak optimize edilecek. Serinin diğer modellerinde olduğu için bir ana güncelleme ve iki yıl güvenlik güncellemeleri garanti ediliyor. Infinix GT 10 Pro gelecek ayın ilk günlerinde resmiyet kazanacak.

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