Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: Sıvı soğutma ve mekanik tetikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Infinix, oyun odaklı akıllı telefonu GT 50 Pro'yu tanıttı. Yeni model, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan buhar odası çözümlerinin ötesine geçerek, bilgisayarlarda görmeye alışık olduğumuz tam döngü sıvı soğutma sistemiyle dikkatleri çekiyor.

Infinix GT 50 Pro neler sunuyor?

Cihazın merkezinde yer alan mikro pompalı sıvı soğutma sistemi, piezoelektrik teknolojiden güç alan seramik bir pompa ile çalışıyor. Bu sistem, soğutma sıvısını dakikada 6.5 ml hızla dolaştırarak işlemci başta olmak üzere tüm kritik bileşenleri soğutuyor. Arka panelde yer alan şeffaf “Pipeline Window” tasarımı ise bu süreci görsel olarak kullanıcıya sunarak, performans odaklı tasarımı estetik bir unsurla birleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında icihaz, MediaTek Dimensity 8400 Ultimate işlemciden güç alıyor. 3.25GHz seviyesine kadar çıkabilen bu yonga setine, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

6.78 inç büyüklüğündeki 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Bölgeye göre 6.500 mAh veya 6.150 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 45W kablolu, 30W kablosuz ve 10W ters kablolu şarj özelliklerini destekliyor.

Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı lens yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Infinix, kontrol tarafında da yazılım çözümleri yerine fiziksel donanımı tercih etmiş. Pressure-Sense GT Trigger adı verilen mekanik tetikler, kullanıcıya konsol benzeri bir deneyim sunarken farklı basınç seviyeleri ve özelleştirilebilir komut noktaları ile rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Aynı tetikler, günlük kullanımda ekran görüntüsü alma, yapay zeka asistanını başlatma ve kamerada zum seviyelerine ayarlama gibi işlevler için de kullanılabiliyor.

Yazılım tarafında XOS 16 arayüzü, yapay zeka destekli özelliklerle dikkat çekiyor. AI Smart Trigger, oyun sırasında karmaşık komutları otomatikleştirebilirken, AI Magic Voice Changer özellikle takım içi iletişimde farklı ses efektleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör GT 50 Pro, aynı zamanda markanın genişlemekte olan GT ekosisteminin merkezinde konumlanıyor. Dolby Atmos destekli kablosuz kulaklıklar, akıllı saat ve geliştirilmekte olan oyun kontrolcüsü gibi aksesuarlarla birlikte daha bütüncül bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor. Şirket, cihaz için üç yıl işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik desteği sunacağını da belirtiyor.

Infinix GT 50 Pro fiyatı

Infinix GT 50 Pro, Siyah Uçurum, Kırmızı Alev ve Gümüş Buz mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Endonezya'daki fiyatlar, 12/256GB model için 376 dolardan başlayıp, 12/512GB model için 434 dolara kadar çıkıyor.

Infinix GT 50 Pro özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED

İşlemci: Mediatek Dimensity 8400 Ultimate

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB

Yazılım: Android 16, XOS 16

Ön kamera: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

Arka kamera: 13MP, f/2.2

Boyut ve ağırlık: 162.4 x 77.2 x 8.2 mm, 198 g

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Batarya: 6500mAh, 45W kablolu, 30W kablosuz şarj

Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, Ayarlanabilir RGB LED ışıklar, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: