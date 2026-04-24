Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: Sıvı soğutma ve mekanik tetikler

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Infinix, oyun odaklı akıllı telefonu GT 50 Pro'yu tanıttı. Yeni model, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan buhar odası çözümlerinin ötesine geçerek, bilgisayarlarda görmeye alışık olduğumuz tam döngü sıvı soğutma sistemiyle dikkatleri çekiyor.

    Infinix GT 50 Pro neler sunuyor?

    Cihazın merkezinde yer alan mikro pompalı sıvı soğutma sistemi, piezoelektrik teknolojiden güç alan seramik bir pompa ile çalışıyor. Bu sistem, soğutma sıvısını dakikada 6.5 ml hızla dolaştırarak işlemci başta olmak üzere tüm kritik bileşenleri soğutuyor. Arka panelde yer alan şeffaf “Pipeline Window” tasarımı ise bu süreci görsel olarak kullanıcıya sunarak, performans odaklı tasarımı estetik bir unsurla birleştiriyor.

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında icihaz, MediaTek Dimensity 8400 Ultimate işlemciden güç alıyor. 3.25GHz seviyesine kadar çıkabilen bu yonga setine, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

    6.78 inç büyüklüğündeki 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

    Bölgeye göre 6.500 mAh veya 6.150 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 45W kablolu, 30W kablosuz ve 10W ters kablolu şarj özelliklerini destekliyor.

    Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı lens yer alıyor.

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Infinix, kontrol tarafında da yazılım çözümleri yerine fiziksel donanımı tercih etmiş. Pressure-Sense GT Trigger adı verilen mekanik tetikler, kullanıcıya konsol benzeri bir deneyim sunarken farklı basınç seviyeleri ve özelleştirilebilir komut noktaları ile rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Aynı tetikler, günlük kullanımda ekran görüntüsü alma, yapay zeka asistanını başlatma ve kamerada zum seviyelerine ayarlama gibi işlevler için de kullanılabiliyor.

    Yazılım tarafında XOS 16 arayüzü, yapay zeka destekli özelliklerle dikkat çekiyor. AI Smart Trigger, oyun sırasında karmaşık komutları otomatikleştirebilirken, AI Magic Voice Changer özellikle takım içi iletişimde farklı ses efektleri sunuyor.

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    GT 50 Pro, aynı zamanda markanın genişlemekte olan GT ekosisteminin merkezinde konumlanıyor. Dolby Atmos destekli kablosuz kulaklıklar, akıllı saat ve geliştirilmekte olan oyun kontrolcüsü gibi aksesuarlarla birlikte daha bütüncül bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor. Şirket, cihaz için üç yıl işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik desteği sunacağını da belirtiyor.

    Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Infinix GT 50 Pro fiyatı

    Infinix GT 50 Pro, Siyah Uçurum, Kırmızı Alev ve Gümüş Buz mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Endonezya'daki fiyatlar, 12/256GB model için 376 dolardan başlayıp, 12/512GB model için 434 dolara kadar çıkıyor.

    Infinix GT 50 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8400 Ultimate
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB
    • Yazılım: Android 16, XOS 16
    • Ön kamera: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Arka kamera: 13MP, f/2.2
    • Boyut ve ağırlık: 162.4 x 77.2 x 8.2 mm, 198 g
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
    • Batarya: 6500mAh, 45W kablolu, 30W kablosuz şarj
    • Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, Ayarlanabilir RGB LED ışıklar, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eca kombi su akıtıyor basınç düşüyor flantadin 30 mg kullanıcı yorumları lustral 50 mg reçetesiz alınır mı fan müşürü ile hararet müşürü aynımı 10 yıldır antidepresan kullanıyorum kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum