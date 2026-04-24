Oyuncu odaklı Infinix GT 50 Pro tanıtıldı: Sıvı soğutma ve mekanik tetikler

Infinix GT 50 Pro neler sunuyor?
Cihazın merkezinde yer alan mikro pompalı sıvı soğutma sistemi, piezoelektrik teknolojiden güç alan seramik bir pompa ile çalışıyor. Bu sistem, soğutma sıvısını dakikada 6.5 ml hızla dolaştırarak işlemci başta olmak üzere tüm kritik bileşenleri soğutuyor. Arka panelde yer alan şeffaf “Pipeline Window” tasarımı ise bu süreci görsel olarak kullanıcıya sunarak, performans odaklı tasarımı estetik bir unsurla birleştiriyor.
6.78 inç büyüklüğündeki 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.
Bölgeye göre 6.500 mAh veya 6.150 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 45W kablolu, 30W kablosuz ve 10W ters kablolu şarj özelliklerini destekliyor.
Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı lens yer alıyor.
Yazılım tarafında XOS 16 arayüzü, yapay zeka destekli özelliklerle dikkat çekiyor. AI Smart Trigger, oyun sırasında karmaşık komutları otomatikleştirebilirken, AI Magic Voice Changer özellikle takım içi iletişimde farklı ses efektleri sunuyor.
Infinix GT 50 Pro fiyatı
Infinix GT 50 Pro, Siyah Uçurum, Kırmızı Alev ve Gümüş Buz mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Endonezya'daki fiyatlar, 12/256GB model için 376 dolardan başlayıp, 12/512GB model için 434 dolara kadar çıkıyor.
Infinix GT 50 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8400 Ultimate
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB
- Yazılım: Android 16, XOS 16
- Ön kamera: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Arka kamera: 13MP, f/2.2
- Boyut ve ağırlık: 162.4 x 77.2 x 8.2 mm, 198 g
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
- Batarya: 6500mAh, 45W kablolu, 30W kablosuz şarj
- Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, Ayarlanabilir RGB LED ışıklar, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)