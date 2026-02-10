Giriş
    Nokta matris ekranlı Infinix Note 60 Pro yakında geliyor: Neler sunacak?

    Infinix, Note 60 serisini yakında tanıtacak. Serinin üst modeli Note 60 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, büyük kamera adasının parçası olan nokta matris ekran olacak.

    Nokta matris ekranlı Infinix Note 60 Pro yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Infinix, Note 60 serisini yakında tanıtacak. Geçtiğimiz hafta Note 60, Note 60 Pro ve Note 60 Ultra modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Infinix’in Nijerya Instagram hesabında paylaşılan bir ön sipariş bağlantısı, Note 60 Pro hakkında bazı yeni detayları ortaya koyuyor.

    Infinix Note 60 Pro neler sunacak?

    Nokta matris ekranlı Infinix Note 60 Pro yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Note 60 Pro’nun, Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle geleceği doğrulandı. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, büyük kamera adasının parçası olan nokta matris (dot matrix) ekran olacak. Bu ekranda, saat ve hava durumu gibi bilgiler gösterilebilecek. Bu tasarımı daha önce Nothing Phone (3)'de görmüştük.

    Paylaşılan görsele göre Note 60 Pro, 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Cihaz ayrıca, 6 yıl ömre sahip olduğu belirtilen 6.500 mAh kapasiteli ve “self-healing” (kendi kendini iyileştirme) teknolojisine sahip bir batarya bulunacak. Telefonda 3D IceCore isimli buhar odası soğutma sistemi de yer alacak.

    Şirket henüz lansman tarihi ve fiyat detaylarını doğrulamadı, ancak cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Infinix Note 60 Pro'nun MWC 2026 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/infinix_note_60_pro_will_borrow_a_feature_from_the_nothing_phone_3-news-71475.php https://hk-paas.transsion.com/mkt-campaign-h5-web/home?activityCode=P202601200002&utm_source=meta&utm_medium=sales&utm_content=Two+options,+premium+package&utm_id=120240575033840282&utm_term=120240667146550282&utm_campaign=120240575033840282
