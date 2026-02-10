Nokta matris ekranlı Infinix Note 60 Pro yakında geliyor: Neler sunacak?

Infinix Note 60 Pro neler sunacak?
Paylaşılan görsele göre Note 60 Pro, 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Cihaz ayrıca, 6 yıl ömre sahip olduğu belirtilen 6.500 mAh kapasiteli ve “self-healing” (kendi kendini iyileştirme) teknolojisine sahip bir batarya bulunacak. Telefonda 3D IceCore isimli buhar odası soğutma sistemi de yer alacak.
Şirket henüz lansman tarihi ve fiyat detaylarını doğrulamadı, ancak cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Infinix Note 60 Pro'nun MWC 2026 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.