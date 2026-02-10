Nokta matris ekranlı Infinix Note 60 Pro yakında geliyor: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Infinix, Note 60 serisini yakında tanıtacak. Geçtiğimiz hafta Note 60, Note 60 Pro ve Note 60 Ultra modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Infinix’in Nijerya Instagram hesabında paylaşılan bir ön sipariş bağlantısı, Note 60 Pro hakkında bazı yeni detayları ortaya koyuyor.

Infinix Note 60 Pro neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Note 60 Pro’nun, Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle geleceği doğrulandı. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, büyük kamera adasının parçası olan nokta matris (dot matrix) ekran olacak. Bu ekranda, saat ve hava durumu gibi bilgiler gösterilebilecek. Bu tasarımı daha önce Nothing Phone (3)'de görmüştük.

Paylaşılan görsele göre Note 60 Pro, 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Cihaz ayrıca, 6 yıl ömre sahip olduğu belirtilen 6.500 mAh kapasiteli ve “self-healing” (kendi kendini iyileştirme) teknolojisine sahip bir batarya bulunacak. Telefonda 3D IceCore isimli buhar odası soğutma sistemi de yer alacak.

Şirket henüz lansman tarihi ve fiyat detaylarını doğrulamadı, ancak cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Infinix Note 60 Pro'nun MWC 2026 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

