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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi

    Northrop Grumman'a ait MEV-1 isimli uzay aracı, Intelsat 901 isimli haberleşme uydusunu tekrar işlevsel hale getirerek tarihi bir görevi başarıyla tamamladı.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi
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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD merkezli savunma sanayi şirketi Northrop Grumman ortaklığıyla geliştirilen ve uzaya gönderildikten sonra geçen süre zarfında kullanım dışı kalan uyduları yeniden hayata döndürmekle görevlendirilen Görev Uzatma Aracı-1 (Mission Extension Vehicle-MEV-1) isimli uydu, 9 Ekim’de uzaya fırlatılmıştı.

    MEV-1’e henüz emekleme aşamasında olan “uydu servisi” endüstrisi için önemli bir sorumluluk yüklenmiş ve uzay aracı Intelsat’a ait Intelsat 901 isimli uyduyu tekrar işlevsel hale getirmekle görevlendirilmişti. Northrop Grumman tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre MEV-1, görevini başarıyla tamamladı ve Intelsat 901’i sabit yörüngedeki yeni yerinde konuşlandırdı.

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    Rus yapımı Proton roketiyle uzaya fırlatılan MEV-1 25 Şubat’ta Intelsat 901 uydusuna 36 bin km yükseklikte kenetlenmiş ve bu olay, iki ticari uzay aracının yörüngede ilk defa kenetlenmesi olarak tarihe geçmişti.

    Kenetlenme işleminden sonra kontrolleri ele alan MEV-1, uydunun yörünge eğikliğini 1.6 derece azaltarak aracı yörüngedeki yeni yerine götürmüş. Uyduyla bağlantıyı sağlayan Intelsat ise halihazırda müşterisi olan 30 kadar ticari ve devlet kurumunu hizmet almak adına 901 uydusuna taşımış.

    Başarılı olan görev sonrası bir açıklama yapan Intelsat Servisler Müdürü Mike DeMarco, “Bağlanabilirlik hizmetlerimize olan ilgilinin artarak devam ettiğini gördük. Bu anlamda müşterilerimizin beklentilerini boş çıkarmamak adına MEV-1’in sahip olduğu yenilikçi teknolojileri kullanmak söz konusu talebi karşılamamızı sağladı.” ifadelerini kullanmış.

    Yörüngenin temiz kalması için de kullanılabilir

    Intelsat ve Northrop Grumman arasında yapılan anlaşma kapsamında MEV-1, 901 uydusuna beş yıl süreyle daha hizmet verecek ve ardından aracı uydu mezarlığı olarak bilinen yörüngeye götürecek. Ardından MEV-1, farklı görevler için uzayda beklemeye başlayacak. Northrop Grumman’dan yapılan açıklamaya göre şirket, bir başka Intelsat uydusu için ikinci bir MEV daha üretiyor. Söz konusu araç bu yıl içinde göreve çıkacak.

    MEV türü araçlar, gitgide kalabalıklaşan alçak Dünya yörüngesi gibi yerlerde kullanım dışı kalmış uyduları uzay boşluğuna göndermek için de önem arz ediyor. Bu tür araçlar sayesinde yörüngenin derli toplu kalabilme ihtimali artıyor.



    https://arstechnica.com/science/2020/04/mission-extension-vehicle-succeeds-returns-aging-satellite-into-service/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BATMESS 24 dk.
    Uzayda boş yer bırakmadığımız için tekrar uygulamaya geçirmişlerdir
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