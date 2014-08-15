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İngiliz futbol endüstrisi teknolojiye savaş açtı

İngiltere Premier Liginde teknolojiye ve sosyal medyaya karşı şaşırtıcı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Tabletlerin yasaklanmasından sonra şimdi de Vine ve Twitter topun ağzında.
4 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İngiliz futbol endüstrisi teknolojiye savaş açtı
İngiltere Premier Liginde teknolojiye ve sosyal medyaya karşı şaşırtıcı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Tabletlerin yasaklanmasından sonra şimdi de Vine ve Twitter topun ağzında.

Futbol endüstrisi her geçen gün daha çok paranın egemen olduğu bir etkinlik haline gelmeye devam ediyor. Her kesimden bu yönde şikayetler gelse de ortadaki pasta çok büyük ve kimse payından kolay kolay da vazgeçebilecek gibi görünmüyor. Hâl böyle olunca da oraya ilginç yasaklamalar çıkmaya başladı.

Önce Manchester United’ın iPad Mini ve daha büyük boyutlu tabletlerle Old Trafford’a girişini yasaklamasının ardından bir kısıtlama kararı da Premier Lig için alındı. Premier Lig basın sözcüsü Dan Johnson, yaptığı açıklamada futbol severleri yeni sezon öncesinde uygulamaya konulan kurallar çerçevesinde uyardı.

Alınan yeni kararlara göre artık sosyal medyada gol videolarının, hareketli GIF’lerin ve kısa videoların paylaşılması yasak. Bunun için özellikle Twitter, Facebook ve Vine’ı gözlem altına alan yetkililer, bir dizi yeni teknolojileri de kullanıma soktu. Kısa Vine videolarını ve GIF’leri tanılayabilen botlar, sürekli olarak sosyal medya hesaplarını gözlemleyecek ve illegal içeriğin otomatik olarak yasaklanması talebini göndererek, hızlı bir şekilde kısıtlama yapacak.

Yeni sezonda uygulanacak olan ilginç yasaklamaların futbol severleri üzeceği kesin ancak asıl merak konusu uygulamada ne kadar başarılı olunacağı. Premier Lig yayın haklarını paylaşan Sky Sports ve BT Sport, her sezon için 1 Milyar Sterlin ödeme yapıyor. Dolayısıyla bu tür kısıtlamalar için uygulamaya konulan yasakların temelinde yayıncı kuruluşların tepe yönetime yaptığı baskılar yatıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
ülkemizdeki yobazlardan destek gelir artık... türkiyeye yapılan zulüm ve baskı sebebiyle mahkeme kararıyla twitter engellenince SOKAĞA dökülen gericiler dingilizleri destekler artık... YOBAiZmir başta tabii...
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fatih.nur 4 yıl
acayip saçma bu ne ya
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Lightr 4 yıl
Kendileri yapınca birşey yok biz yapsak aouuu
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tekdenbilisim 4 yıl
lann noliyi ?
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E_Aydin35 4 yıl
İki sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyorum empati kuracak olursam ama adamlara helal olsun...
Çin, Rusya, İngiltere; kurum , kuruluş ve şirketlere karşı inanılmaz soğukkanlı tedbirler alıyorlar ki, işte bu dedirtiyor insana. Sonra ülkemizdeki böyle keskin kararların verilmesi noktasına geliyor aklım..
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Gerginix 4 yıl
Futbol bunların malı işi oldu. Yazık futbola... Çok yazık... İngiliz olmaya gerek yok, futbolu mal ve işten sayan hergelelere karşı savaş açmaya...
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Captain_Ivy 4 yıl
ilginç
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Inque 4 yıl
Biz de yasaklansa herkes hukumet ve Erdogan'i diktator ilan ederdi.
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darkaura 4 yıl
kusura bakmayinda bazi arkadaslar cok fena sacmalamis. temel ozgurluklerin kisitlanmasiyla bir urunun veya hizmetin satis sartlari arasindaki farki ayirt edemiyorsaniz bu ulkede demokrasinin gelisememesi cok normal.
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SteveMeade 4 yıl
Teknolojiye savaş açan kaybeden açık ve net, taş devrinde yaşamıyoruz hayatımızın %98 i teknoloji
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UnemployedMan 4 yıl
Aziz Yıldırım yapınca auvvvvvvv İngilizler yapınca adamlar biliyor işini
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BurakTNS 4 yıl
Türkiyede olsaydı avrupa ayağa kalkar diktatörlük bu derdi.
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Illustrious. 4 yıl
Teknoloji'ye savaş açıyorlar demek yanlış olur. Ceplerine daha çok para istiyor çakallar.
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michael01 4 yıl
önümde biri tabletle maçı çekmeye çalışırken benim görüş alanımı kapatıp izlememe engel oluyorsa yasaklansın tabi.Ayrıca kulağa tablet götürüp konuşmaktan daha garip geliyor bu bana.
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