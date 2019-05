İngiliz futbol endüstrisi teknolojiye savaş açtı

İngiltere Premier Liginde teknolojiye ve sosyal medyaya karşı şaşırtıcı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Tabletlerin yasaklanmasından sonra şimdi de Vine ve Twitter topun ağzında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Futbol endüstrisi her geçen gün daha çok paranın egemen olduğu bir etkinlik haline gelmeye devam ediyor. Her kesimden bu yönde şikayetler gelse de ortadaki pasta çok büyük ve kimse payından kolay kolay da vazgeçebilecek gibi görünmüyor. Hâl böyle olunca da oraya ilginç yasaklamalar çıkmaya başladı.Önce Manchester United’ın iPad Mini ve daha büyük boyutlu tabletlerle Old Trafford’a girişini yasaklamasının ardından bir kısıtlama kararı da Premier Lig için alındı. Premier Lig basın sözcüsü Dan Johnson, yaptığı açıklamada futbol severleri yeni sezon öncesinde uygulamaya konulan kurallar çerçevesinde uyardı.Alınan yeni kararlara göre artık sosyal medyada gol videolarının, hareketli GIF’lerin ve kısa videoların paylaşılması yasak. Bunun için özellikle Twitter, Facebook ve Vine’ı gözlem altına alan yetkililer, bir dizi yeni teknolojileri de kullanıma soktu. Kısa Vine videolarını ve GIF’leri tanılayabilen botlar, sürekli olarak sosyal medya hesaplarını gözlemleyecek ve illegal içeriğin otomatik olarak yasaklanması talebini göndererek, hızlı bir şekilde kısıtlama yapacak.Yeni sezonda uygulanacak olan ilginç yasaklamaların futbol severleri üzeceği kesin ancak asıl merak konusu uygulamada ne kadar başarılı olunacağı. Premier Lig yayın haklarını paylaşan Sky Sports ve BT Sport, her sezon için 1 Milyar Sterlin ödeme yapıyor. Dolayısıyla bu tür kısıtlamalar için uygulamaya konulan yasakların temelinde yayıncı kuruluşların tepe yönetime yaptığı baskılar yatıyor.