İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu

İngiltere’de bulunan National Health Service ( NHS ) yani Ulusal Sağlık Sistemi kurumu, Pfizer ile Biontech ortaklığıyla üretilen BNT162b2 kod adlı aşıyı olan 2 sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar gözlendiğini açıkladı.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi tarafından yapılan açıklamada alerjik reaksiyon öyküsü bulunan ve atopik ( alerjiye yatkın ) bünyelere bahsi geçen BNT162b2 kod adlı aşının yapılmaması gerektiğini açıkladı.

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BNT162b2

Alerjik reaksiyon gösteren NHS çalışanlarının kimlikleri ve aşı oldukları hastaneler gizli tutulmakla birlikte NHS yaşanan olayları doğruladı ve aşının alerjik reaksiyon gösteren kişilere yapılmamasını tavsiye etti.

Aşı olan 2 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtilirken bahsi geçen bilgilerin şu an için bilimsel içerik niteliği taşımadığını da ekleyelim zira aşının kısa ve uzun dönemdeki net etkileriyle, alerji ve anaflaksi üzerindeki etkileri; yapılacak olan anterograd ( ileriye dönük ) ve retrograd ( geriye dönük ) çalışmalarla ve bu çalışmaları takriben edinilecek klinik bilgi ve klinik deneyimi de takriben yazılacak olan makaleler sayesinde ortaya konacak.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

Yeni duyuru The Guardian adlı gazetede yayımlandı.

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction

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