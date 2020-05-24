İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak

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Trump yönetimi tarafından getirilen birçok yasakla boğuşan Huawei'yi, ABD'nin ardından İngiltere'de de yeni bir kriz bekliyor. Sızan bilgilere göre Çinli teknoloji devi İngiltere'nin 5G altyapısından uzaklaştırılacak.

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İngiliz istihbaratı da kararı destekliyor

The Guardian'ın raporuna göre Başbakan Boris Johnson yetkililere, Huawei'nin ülkenin 5G altyapısına katılımını etkili bir şekilde sona erdirecek planlarla ilerlemeleri talimatını verdi. Hedef ise Huawei tarafından tedarik edilen tüm ağ ekipmanlarını 2023 yılına kadar aşamalı olarak 5G altyapısından kaldırmak olarak açıklanıyor.

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Johnson'un, 5G ağlarındaki güvenlik riskleri nedeniyle herhangi bir Huawei ekipmanına karşı çıkan muhafazakar parlamenterlerden muazzam bir baskı ile karşı karşıya olduğu söyleniyor. Ayrıca ülkenin Çin mallarına olan bağımlılığın azaltılması da bir başka neden.

Ortaya çıkan bu planın, İngiltere istihbarat yetkilileri tarafından da desteklendiği belirtilirken, bu kararla birlikte Huawei ekipmanınlarının kitlesel gözetim için kullanılabilme ihtimali gibi her türlü riskin kontrol altına alınabileceği savunuluyor. Çinli devin konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim. Eğer İngiltere bu kararı yürürlüğe koyarsa, Huawei'ye bir büyük darbe de Avrupa'dan gelmiş olacak.

https://www.theguardian.com/technology/2020/may/22/boris-johnson-forced-to-reduce-huaweis-role-in-uks-5g-networks

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