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    İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak

    Yayınlanan yeni bir rapora göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin merkezli telekomünikasyon devi Huawei'nin İngiltere'deki 5G altyapısına katılımını sonlandırma emrini verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak
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    Trump yönetimi tarafından getirilen birçok yasakla boğuşan Huawei'yi, ABD'nin ardından İngiltere'de de yeni bir kriz bekliyor. Sızan bilgilere göre Çinli teknoloji devi İngiltere'nin 5G altyapısından uzaklaştırılacak.

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    İngiliz istihbaratı da kararı destekliyor

    The Guardian'ın raporuna göre Başbakan Boris Johnson yetkililere, Huawei'nin ülkenin 5G altyapısına katılımını etkili bir şekilde sona erdirecek planlarla ilerlemeleri talimatını verdi. Hedef ise Huawei tarafından tedarik edilen tüm ağ ekipmanlarını 2023 yılına kadar aşamalı olarak 5G altyapısından kaldırmak olarak açıklanıyor.

    İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak
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    Johnson'un, 5G ağlarındaki güvenlik riskleri nedeniyle herhangi bir Huawei ekipmanına karşı çıkan muhafazakar parlamenterlerden muazzam bir baskı ile karşı karşıya olduğu söyleniyor. Ayrıca ülkenin Çin mallarına olan bağımlılığın azaltılması da bir başka neden.

    Ortaya çıkan bu planın, İngiltere istihbarat yetkilileri tarafından da desteklendiği belirtilirken, bu kararla birlikte Huawei ekipmanınlarının kitlesel gözetim için kullanılabilme ihtimali gibi her türlü riskin kontrol altına alınabileceği savunuluyor. Çinli devin konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim. Eğer İngiltere bu kararı yürürlüğe koyarsa, Huawei'ye bir büyük darbe de Avrupa'dan gelmiş olacak.



    https://www.theguardian.com/technology/2020/may/22/boris-johnson-forced-to-reduce-huaweis-role-in-uks-5g-networks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    narcos06 50 dk. yeni yorumcu
    çinliler afrikaya girsin, hem black asian ikisindende iyi oluyor tabi biraz daha white olursa daha iyi yani 3de2 asian 3de1black gibi, neyse bu çin biraz sıkıntılı avrupa ve amerikadan uzak dursun, pazar istiyorsa afrika var, ab ve abdnin çine müdahele etmesi lazım, düşünce hürriyeti insanlık hakkı malum.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa.
    vodafone huawei bagimli bir telco. isler en cok onlar icin sikintiya giriyor zira kidemli muhendisleri ericsson, nokia ekipmanlari konusunda gorece deneyimsiz.

    benim anlamadigim bilhassa router konusunda cisco, air interface konusunda ericsson sutten cikmis ak kasik mi da millet boyle radikal kararlar alabiliyor.

    ingiltere'nin karsitligiyla birlikte almanya da ise dahil olursa cin artik sadece kendi ic pazarina satar hale gelir.
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