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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın, yakın bir tarihte en yeni akıllı telefon modeli One Fusion Plus'ı tanıtması beklenirken, cihazla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı
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    Sızan bilgiler sonucu, resmi duyurusu önümüzdeki ay yapılacak olan orta sınıf akıllı telefon Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

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    Haziran ayında tanıtılabilir

    Yaklaşan akıllı telefon, FullHD çözünürlükte 6.5 inçlik bir ekranla gelecek. Render görselinde de görebileceğimiz üzere arka panelde dikey olarak hizalanmış dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. 64MP'lik ana sensörle geleceği belirtilen Motorola One Fusion Plus'ın arka panelinde, logoya entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcıda mevcut.

    Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun Adreno 618 grafik denetleyicisi ve Snapdragon X15 LTE modemi birleştiren sekiz çekirdekli Snapdragon 730 yonga seti ile geleceğini de belirtelim.

    Daha önceki sızıntılarda, cihazın 4/6 GB RAM ve 64/128 GB varyantlarıyla piyasaya sürüleceği belirtilmişti. 5.000mAh kapasiteli bir pil ile gelmesi beklenen Motorola One Fusion Plus kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen akıllı telefonun ne kadarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-fusion-plus-render-and-specs-from-youtube-device-report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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