İngiltere Pilli Trenleri Deniyor

Elektrikli trenler aslında pek bilinmedik araçlar değil ancak mevcutta kullanılan bu trenler, güzergah boyunca döşenmiş elektrik hattına ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle İngiltere, bu hatların döşeli olmadığı yerlerde de kullanılmak üzere bataryaya sahip trenleri test etmeye başladı. Bu trenler sayesinde elektrik hattının olanaklı olmadığı yerlerde kullanılmak zorunda kalınan dizel tren ihtiyacını da ortadan kaldırmış olacak.

İlk aşamada batarya olarak lityum demir magnezyum fosfat kullanacak ama daha sonra sıcak sodyum nikel tuzların da kullanılması planlanıyor. Böyle bir teknolojinin yaygınlaşması bizim gibi genelde elektrik hattı döşeli olmayan demir ağlara sahip bir ülkede epey işe yarayacaktır. Sessiz çalışan elektrik motorlu lokomotiflerin çevresel olumlu etkileri de işin ekstrası olacak.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 12. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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