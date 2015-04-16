İngiltere Pilli Trenleri Deniyor

Kurucu ve Yayın Direktörü
Elektrikli trenler aslında pek bilinmedik araçlar değil ancak mevcutta kullanılan bu trenler, güzergah boyunca döşenmiş elektrik hattına ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle İngiltere, bu hatların döşeli olmadığı yerlerde de kullanılmak üzere bataryaya sahip trenleri test etmeye başladı. Bu trenler sayesinde elektrik hattının olanaklı olmadığı yerlerde kullanılmak zorunda kalınan dizel tren ihtiyacını da ortadan kaldırmış olacak.
İlk aşamada batarya olarak lityum demir magnezyum fosfat kullanacak ama daha sonra sıcak sodyum nikel tuzların da kullanılması planlanıyor. Böyle bir teknolojinin yaygınlaşması bizim gibi genelde elektrik hattı döşeli olmayan demir ağlara sahip bir ülkede epey işe yarayacaktır. Sessiz çalışan elektrik motorlu lokomotiflerin çevresel olumlu etkileri de işin ekstrası olacak.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 12. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.
DH+ Windows 8.1:
DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
DH+ iOS:
DH+ Android:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tubo prop turbo fan olayına gelecek olursak ikisindene motorun yanmasın oluşturduğu sesten ziyade yolcu kavitasyon ve vakum sesini duyar. Bende rc hem kerosenli hemde 10s lipo elektirikli jet modeli var ikisinden de tam gazda aynı ses çıkıyor.
Asıl mesele ağır malzemeyi hızlandırmak için yüksek akım ve güç gerekir. Elektrik hattından daha uygun olması bana pek mantıklı gelmedi. Trenler hafifletilecek olsada bir yere kadar, bu günkü pil teknolojisi ile kaç vagon sadece batarya taşımalı? karar veremedim.
Olur ama hava akışı sesi duyulur sadece.
O da türbin kanat tasarımı ile ilgili.
Türbinin dibinde uçmuyorsanız sorun değil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3544 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, elektrikli tren ve dh+