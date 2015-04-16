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İngiltere Pilli Trenleri Deniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
11
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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İngiltere Pilli Trenleri Deniyor

Elektrikli trenler aslında pek bilinmedik araçlar değil ancak mevcutta kullanılan bu trenler, güzergah boyunca döşenmiş elektrik hattına ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle İngiltere, bu hatların döşeli olmadığı yerlerde de kullanılmak üzere bataryaya sahip trenleri test etmeye başladı. Bu trenler sayesinde elektrik hattının olanaklı olmadığı yerlerde kullanılmak zorunda kalınan dizel tren ihtiyacını da ortadan kaldırmış olacak.

İlk aşamada batarya olarak lityum demir magnezyum fosfat kullanacak ama daha sonra sıcak sodyum nikel tuzların da kullanılması planlanıyor. Böyle bir teknolojinin yaygınlaşması bizim gibi genelde elektrik hattı döşeli olmayan demir ağlara sahip bir ülkede epey işe yarayacaktır. Sessiz çalışan elektrik motorlu lokomotiflerin çevresel olumlu etkileri de işin ekstrası olacak.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 12. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
Niye elektrikli araçlara illa ucube şekli verilmeye çalışılıyor anlamıyorum bu konuda bir tek Tesla başarılı
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kymelria 4 yıl
nickel nedir yahu?
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halitozbasli 4 yıl
Bataryayı üreten ülkeye ucuz bir sistem bize değil. Batrya dediğin şeyin 2bin ila 5 bin sarj arası ömrü var ve değiştirme maliyetide epeyce kallavi olacaktır. Yeni hat döşeme maliyeti ile karşışatırılmaz ama yinede dizel candır bence.
Tubo prop turbo fan olayına gelecek olursak ikisindene motorun yanmasın oluşturduğu sesten ziyade yolcu kavitasyon ve vakum sesini duyar. Bende rc hem kerosenli hemde 10s lipo elektirikli jet modeli var ikisinden de tam gazda aynı ses çıkıyor.
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clopin 4 yıl
İlerdedikce kendi kendini sarjda eder iyimiş
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01myavuz 4 yıl
TUrbofan, turboprop motoru yazan arkadaş biraz araştırsın, yanlış biliyor.
Asıl mesele ağır malzemeyi hızlandırmak için yüksek akım ve güç gerekir. Elektrik hattından daha uygun olması bana pek mantıklı gelmedi. Trenler hafifletilecek olsada bir yere kadar, bu günkü pil teknolojisi ile kaç vagon sadece batarya taşımalı? karar veremedim.
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emre1393 4 yıl
Batarya yerine elektrik hattı çekseler daha kolay olurdu
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BekirHan 4 yıl emre1393
Haberi bir daha okumanı tavsiye ederim dostum.
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Mr xXx 4 yıl
Böyle teknolojik çalışmaları her kim yaparsa yapsın gördükçe mutlu oluyorum
bunun sebebini anlamadım ama yinede mutlu oluyorum
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
Niye elektrikli araçlara illa ucube şekli verilmeye çalışılıyor anlamıyorum bu konuda bir tek Tesla başarılı
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KalemKolik 4 yıl
Batarya teknolojisi çağ atlasa sanırım uçaklardada kullanılır bu teknoloji. Merak ettiğim elektrikli uçak olduğunda sessiz olan tren ve arabalar gibi uçaklarda sessiz olacakmı?
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BARIŞ55 4 yıl KalemKolik
KalemKolik

Batarya teknolojisi çağ atlasa sanırım uçaklardada kullanılır bu teknoloji. Merak ettiğim elektrikli uçak olduğunda sessiz olan tren ve arabalar gibi uçaklarda sessiz olacakmı?

Olur ama hava akışı sesi duyulur sadece.

O da türbin kanat tasarımı ile ilgili.

Türbinin dibinde uçmuyorsanız sorun değil.
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BekirHan 4 yıl KalemKolik
Selamlar. Sessiz çalışacağını sanmam. Normalde hareketi havayı yakıt ile yakarak (tubojet, turbofan) oluşan atık gazın basınçlandırılıp hızlandırılması ile yada pervane bıçaklarının havayı keserek geri itmesiyle (turboprop), en nihayetinde yüksek devirli bir hareket sonucu uçağın uçması sağlanıyor. Elektrik kullanılacaksa, elektrikli bir pervane kullanılcağı aşikar. Böyle bir devirde (10000-15000 devir) ses yüksek olacaktır tahminen, sadece daha tiz olacaktır.
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