İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi

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Koronavirüs salgınının 355 can aldığı İngiltere’de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi. Salgınla mücadele kapsamında marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılacak.

Ülkenin Başbakanı Boris Johnson, alınan kararları duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında “Bu akşam itibariyle halkımıza çok basit bir talimat vereceğim. Hepinizden evde kalmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Bkz. "Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi"

Yapılan açıklamaya göre halk; temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, ihtiyacı olanlara yardım etmek için, bireysel spor ve tıbbi ihtiyaç durumlarında evlerinden çıkabilecek. İş için ise ancak evden çalışma imkânı olmayanlara izin verileceği belirtildi.

Yasak, diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor

İbadethanelerini de kapsayan sınırlama duyurusunda cenaze törenleri hariç düğün ve vaftiz törenlerinin de aralarında olduğu tüm sosyal etkinliklerin durduruldu. Johnson alınan kararın ilk etapta 3 hafta süreyle uygulamada kalacağını ancak sürecin izleneceğini ve gelişmelere göre yeni tedbirler alınabileceğini altını çizdi.

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Avrupa’da sokağa çıkma esaslarını düzenleyen veya sokağa çıkma yasağı uygulayan başka ülkeler de bulunuyor. Belçika, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya ve Sırbistan’ı bu kategoriye almak mümkün. İspanya’da ise OHAL süreci halen daha devam ediyor. Ülkemizde ise 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ingilterede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-272709h.htm

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