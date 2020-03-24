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    İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi

    Birçok Avrupa ülkesinin uygulamaya koyduğu soka çıkma yasakları kervanına İngiltere de eklendi. Ülkede sokağa çıkmaya üç hafta süreyle sınırlama getirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi
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    Koronavirüs salgınının 355 can aldığı İngiltere’de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi. Salgınla mücadele kapsamında marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılacak.

    Ülkenin Başbakanı Boris Johnson, alınan kararları duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında “Bu akşam itibariyle halkımıza çok basit bir talimat vereceğim. Hepinizden evde kalmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi"

    Yapılan açıklamaya göre halk; temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, ihtiyacı olanlara yardım etmek için, bireysel spor ve tıbbi ihtiyaç durumlarında evlerinden çıkabilecek. İş için ise ancak evden çalışma imkânı olmayanlara izin verileceği belirtildi.

    Yasak, diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor

    İbadethanelerini de kapsayan sınırlama duyurusunda cenaze törenleri hariç düğün ve vaftiz törenlerinin de aralarında olduğu tüm sosyal etkinliklerin durduruldu. Johnson alınan kararın ilk etapta 3 hafta süreyle uygulamada kalacağını ancak sürecin izleneceğini ve gelişmelere göre yeni tedbirler alınabileceğini altını çizdi.

    İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi
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    Avrupa’da sokağa çıkma esaslarını düzenleyen veya sokağa çıkma yasağı uygulayan başka ülkeler de bulunuyor. Belçika, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya ve Sırbistan’ı bu kategoriye almak mümkün. İspanya’da ise OHAL süreci halen daha devam ediyor. Ülkemizde ise 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmişti.



    https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ingilterede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-272709h.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Basliga bak SOKAGA CIKMA KARARI
    Yorumu gör »     Rachsuchtig
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    Rachsuchtig 5 sa. en beğenilen editörün seçimi
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    SOKAGA CIKMA KARARI
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whoisthat (AKY ) 25 dk. yeni yorumcu
    Bence yerinde bir uygulama. Türkiye'ye de en kısa sürede gelse iyi olabilir.
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    tolgaataman 37 dk. yeni yorumcu
    bizde neden gelmiyor ya her gün işe gelip giderken korkudan ölecez artık
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    paco_ct (cenk tez) 4 sa.
    nasıl oldu da ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mantığından çıkıp yasak getirdiler 😮😮😮
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    DH Misafiri 4 sa.
    ingiltere ters psikoloji uyguluyor demek ki :)
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    sercantuna 5 sa. yeni yorumcu
    herhalde bir bizde gelmeyecek bu yasak
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 5 sa.
    İngiltere bile sokağa çıkma yasağı getirdi biz hala getiremedik. İngiltere bile dememin sebebi adamlar virüsu takmıyordu bile.
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    WB 5 sa.
    Bize de gelecek az kaldi..
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    sosisvesalam (sosis salam) 5 sa.
    biz de sokağa çıkma yasağı olsa millet tatil oldu diye ortalıkta gezer virüs daha çok yayılır.
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    Rachsuchtig 5 sa. en beğenilen editörün seçimi
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    SOKAGA CIKMA KARARI
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