Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi

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Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok vatandaş eve kapandı. Fakat temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için zaman zaman markete gitmemiz gerekiyor. Üstelik salgına rağmen çalışmak zorunda olup toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar da var.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bu iki alana yönelik yeni tedbirler hazırladı ve tüm valiliklere ek bir genelge olarak gönderdi.

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Marketlerdeki müşteri sayısına kısıtlama

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Ayrıca market içindeki müşteri sayısına da sınırlama geldi. İçerideki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

Örneğin markette müşterilerin hizmetine sunulan alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri bulunabilecek. Tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri alınmayacak.

Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi"

Toplu ulaşım araçları yüzde 50 oranında yolcu alabilecek

Genelge kapsamında, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu alabilecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli de birbirleriyle temas etmeyecek şekilde olacak.

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