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    Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında marketler ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yeni tedbirler alarak 81 ilin valiliklerine ek bir genelge gönderdi. İşte açıklanan önlemler:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok vatandaş eve kapandı. Fakat temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için zaman zaman markete gitmemiz gerekiyor. Üstelik salgına rağmen çalışmak zorunda olup toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar da var.

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bu iki alana yönelik yeni tedbirler hazırladı ve tüm valiliklere ek bir genelge olarak gönderdi.

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    Marketlerdeki müşteri sayısına kısıtlama

    Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Ayrıca market içindeki müşteri sayısına da sınırlama geldi. İçerideki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

    Örneğin markette müşterilerin hizmetine sunulan alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri bulunabilecek. Tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri alınmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi"

    Toplu ulaşım araçları yüzde 50 oranında yolcu alabilecek

    Genelge kapsamında, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu alabilecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli de birbirleriyle temas etmeyecek şekilde olacak.



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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. en beğenilen
    İçeriye sınırlama koyuyorlar ama dışarıda millet sıra beklerken ard arda durucak.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ipli jeton (Adem Gdk) 5 sa. Galatas4ray
    Herşeyi devletten beklemek bir yere kadar. Vatandaş da bilinçli olacak sosyal mesafeye dikkat edecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hareketliperde (tuluy ....) 7 sa.
    sabahaları iett azına kadar dolu oluyor. şimdi hiç binemeyeceğiz o zaman
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. hareketliperde
    İETT seferleri azalttığı için doluluk oranı da arttı. Güya önlem aldı süper zekalar. Lafa gelse bilim milim.
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    1 Avatar
    DH Misafiri 4 sa.
    Ne kadar saçma çalışmak zorunda olan özel sektör işçilerine evde kalın diyemiyorsunuz ama hayatı daha da zorlaştırıyorsunuz. Ayrıca market önünde bekleyip biri çıkınca mı gireceğiz içeri bulduğunuz dahiyane fikir bu mu?
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    Rocksolidv (Soul ) 5 sa.
    Tebrikler 12 gün sonra demek sonunda akıl ettiler, daha düne kadar istanbullular iç içeydi metrobüslerde
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 sa. ipli jeton
    Bu gerizekalı millette söz geçirilmiyorki
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    hareketliperde (tuluy ....) 7 sa.
    sabahaları iett azına kadar dolu oluyor. şimdi hiç binemeyeceğiz o zaman
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    deoks 7 sa.
    Metrobüste durum nasıl acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    por favor (ssena arıkuşu) 7 sa.
    Marketlerin buna uyacağını hiç sanmıyorum. İstediğin kadar kural koy insan doğası adeta kurallara uymamak üzere yaratılmış.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. en beğenilen
    İçeriye sınırlama koyuyorlar ama dışarıda millet sıra beklerken ard arda durucak.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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