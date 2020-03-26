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    İngiltere internetten koronavirüs antikor testi satacak

    İngiltere evde kolaylıkla uygulanabilecek koronavirüs antikor testlerini bu hafta sonu e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunacak. Bu test sayesinde halk, koronavirüs bağışıklığını öğrenecek.
    13 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İngiltere internetten koronavirüs antikor testi satacak
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    İngiltere, ilk olarak koronavirüse karşı tedbirler almak yerine virüsün ülke içerisinde yayılmasını sağlayarak sosyal bağışıklık kazanma kararı almıştı. Yapılan yeni araştırmalarla birlikte bu karardan geri adım atıldı ve koronavirüsün yayılması önlenmeye çalışıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

    İngiltere, koronavirüse bağışıklığı olan kişileri tespit etmek için yaklaşık 3.5 milyon adet antikor testi satın aldı. Testin doğruluğu konusunda laboratuvar ortamında kontroller yapılacak. Tahminlere göre bu hafta sonu önce sağlık çalışanlarına test uygulanacak ardından testler internetten herkes için satışa sunulacak. Amazon ve Boots e-ticaret sitelerinde satılacak antikor testleri evde kolaylıkla uygulanabilecek.

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    Dünyadaki koronavirüs testleri Antikor testi ve Antijen testi olarak iki farklı yapıda uygulanıyor. Türkiye’de ve pek çok ülkede antijen testi yapılıyor. Antijen testleri vücutta koronavirüse olup olmadığı konusunda anlık bilgi veriyor. Antikor testi ise vücudun koronavirüse karşı bağışıklığa sahip olup olmadığı bilgisini veriyor. Antijen testleri hastane ve laboratuvar ortamında yapılırken antikor testleri evde kolaylıkla yapılabiliyor. Antikor testi, koronavirüse bağışıklığı olan kişilerin okula ve işe erkenden dönmesini sağlayabilir.

    İngiltere’de satışa sunulacak antikor koronavirüs testi ise evde kolaylıkla yapılabiliyor. Testi uygulamak için parmağınızdan biraz kan almak ve sonucun belli olması için 15 dakika beklemek yeterli oluyor.

    Testin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı duyuruldu. Fiyatı henüz belli değil. SureScreen isimli şirket, test maliyetinin 6 Pound (yaklaşık 45 TL) olduğunu ifade etmişti. Testin en fazla 10 Pound'a satılması bekleniyor.



    https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/uk-coronavirus-mass-home-testing-to-be-made-available-within-days Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 dk.
    Okumadan devletimizi eleştireceklere söyleyeyim.Bu test koronayı bulan test değil.
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