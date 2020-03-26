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    Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu

    Ordu Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında kendi yöntemini geliştirdi. Belediye, kendi tasarladığı dezenfeksiyon tünelini şehir merkezine kurarak vatandaşların hizmetine sundu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu
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    Bakanlıklar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde çeşitli önlemler alıyor. Bunun yanında bazı belediyelerin kendi geliştirdiği önlemler de mevcut. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi de “Aircor 52” adı verilen dezenfeksiyon tünelini tasarladı ve vatandaşların kullanımına sundu.

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    Koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği açıklanan dezenfeksiyon tüneli kent meydanına kuruldu. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığıyla devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılıyor ve özel karışımlı solüsyon buharı püskürterek 360 derece dezenfeksiyon sağlıyor. Böylece sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek dezenfekte oluyor.

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    Tünelin marka tescil başvurusu yapıldı

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma geliştirdiklerini belirterek, vatandaşların hizmetine sundukları dezenfeksiyon tünelinin marka tescilini almak için başvuruda bulunduklarını söyledi. Söz konusu dezenfeksiyon tünellerini çoğaltıp şehrin belirli noktalarına yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

    Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise solüsyonun insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermediğinin altını çizdi. “Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani dekontamine bir alan oluşturmak” diyen Okutucu, sistemin 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmakta olduğunu dile getirdi.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/orduda-corona-viruse-karsi-dezenfeksiyon-tuneli-41478672 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    MS4343 39 dk.




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    MS4343 1 sa.
    Haber Kanallarında, yeni bir tartışma konusu oluşmuş oldu...
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    PolyushkaPolyeciKopek 1 sa. pcwolf28
    Demek ki bir şey katmışlar.
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    kozmos beni sevmiyor 1 sa.
    İllüminatinin kısırlaştırma projesi olmasın(şaka amaçlı yazdım)







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    PolyushkaPolyeciKopek 1 sa. pcwolf28
    Özel solüsyon demişler ve buhar olarak veriyorlar.
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    Mugetsuga 1 sa.
    Niyet iyi olabilir ama bana şov gibi geldi

    Bkz: Bu zamanda nasıl gündeme gelebiliriz?
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    PolyushkaPolyeciKopek 1 sa.
    Orduluyuk allahın adamıyık
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    PuSaT28 (PuSaT28 erdem) 1 sa.
    40-60 dk dekontaminasyon dan sonra 30 dk araçları havalandırıyoruz yine de gözlerimiz kızarıp boğazda ajitasyon yapıyor bu dezenfektan. Belediye nasıl bir dezenfektan kullanıyor acaba ?
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    CeyKalDa 1 sa.
    komple çamaşır suyuna bastır daha eyü
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    14 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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