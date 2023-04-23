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    İngiltere'nin Bill Gates'i dolandırıcılık suçlamasıyla ABD'ye iade ediliyor

    Autonomy'nin kurucusu Mike Lynch, ABD'ye iadesine karşı temyiz başvurusunu kaybetti. Ünlü milyarder, Autonomy'nin Hewlett-Packard'a satışıyla bağlantılı suçlamalarla yargılanıyor.
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    İngiltere'nin Bill Gates'i ABD'ye iade ediliyor Tam Boyutta Gör

    İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan teknoloji girişimcisi Mike Lynch, ABD'ye iadesine karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti. Siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurucusu olan Lynch, Autonomy'nin Hewlett-Packard'a satışıyla bağlantılı olarak dolandırıcılıkla suçlanıyor.

    Lynch, 2011'de yazılım şirketi Autonomy'yi 11 milyar dolar karşılığında Hewlett-Packard'a satmadan önce şirketin değerini hileli bir şekilde şişirmekle suçlanıyor. Autonomy'nin hesaplarının manipüle edildiği ve bunun da Hewlett-Packard'ın fazladan 5 milyar dolar ödemesine yol açtığı iddia ediliyor.

    İngiltere'nin Bill Gates'i ABD'ye iade ediliyor Tam Boyutta Gör

    Sonraki durak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir

    Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki iki yargıç Lynch'in temyiz başvurusunu reddederek yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Lynch her zamanki gibi suçlamaları reddetti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşündüğünü söyledi.

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    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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