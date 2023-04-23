İngiltere'nin Bill Gates'i dolandırıcılık suçlamasıyla ABD'ye iade ediliyor

İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan teknoloji girişimcisi Mike Lynch, ABD'ye iadesine karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti. Siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurucusu olan Lynch, Autonomy'nin Hewlett-Packard'a satışıyla bağlantılı olarak dolandırıcılıkla suçlanıyor.
Lynch, 2011'de yazılım şirketi Autonomy'yi 11 milyar dolar karşılığında Hewlett-Packard'a satmadan önce şirketin değerini hileli bir şekilde şişirmekle suçlanıyor. Autonomy'nin hesaplarının manipüle edildiği ve bunun da Hewlett-Packard'ın fazladan 5 milyar dolar ödemesine yol açtığı iddia ediliyor.
Sonraki durak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir
Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki iki yargıç Lynch'in temyiz başvurusunu reddederek yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Lynch her zamanki gibi suçlamaları reddetti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşündüğünü söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)