Sismologlar, Türkiye'deki bir sonraki büyük depremin nerede olacağını tahmin etti

Güçlü depremlere tektonik plakaların kayması neden oluyor ve yer kabuğunun yavaşça hareket eden parçaları birbirlerini iterek zaman içinde kademeli olarak kuvvet oluşturuyorlar. Levhalar kaydığında da enerji, yerkabuğunda dalgalar halinde patlayarak depreme neden oluyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesine dikkat çekildi
Araştırmacılar Malatya ilinin Pütürge ilçesi yakınlarında, önceki depremlerle ilişkili bir fay boyunca sismik aktivite kaydettiler. Bu, levhanın bir kısmının bloke olduğu veya sıkıştığı, ancak gelecekte herhangi bir zamanda hareket edebileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)