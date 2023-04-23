Sismologlar, Türkiye'deki bir sonraki büyük depremin nerede olacağını tahmin etti

Tam Boyutta Gör Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki jeofizikçiler Şubat depremiyle ilişkili fay bölgesini incelemek için uzaktan algılama yöntemini kullandılar. Analiz, fayın bir kısmının tıkalı kaldığını ve gelecekte 6.8 büyüklüğünde başka bir depremin meydana gelebileceğini gösterdi.

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Güçlü depremlere tektonik plakaların kayması neden oluyor ve yer kabuğunun yavaşça hareket eden parçaları birbirlerini iterek zaman içinde kademeli olarak kuvvet oluşturuyorlar. Levhalar kaydığında da enerji, yerkabuğunda dalgalar halinde patlayarak depreme neden oluyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesine dikkat çekildi

Araştırmacılar Malatya ilinin Pütürge ilçesi yakınlarında, önceki depremlerle ilişkili bir fay boyunca sismik aktivite kaydettiler. Bu, levhanın bir kısmının bloke olduğu veya sıkıştığı, ancak gelecekte herhangi bir zamanda hareket edebileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Sismologlar bu depremin ne zaman meydana geleceğini söyleyemeseler de, depremin yerini ve potansiyel şiddetini anlamanın, bu büyük felakete hazırlanmak ve ciddi sonuçlarından kaçınmak için bir fırsat olduğu görüşündeler.

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